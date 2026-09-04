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Janmashtami 2026: आज जन्माष्टमी पर जरूर करें 6 चीजों का दान, बढ़ेगा धन-धान्य

Janmashtami 2026: जन्माष्टमी पर इन 6 चीजों का दान करना शुभ माना जाता है. जानें अन्न, पीले वस्त्र, माखन-मिश्री, फल, गौसेवा और शिक्षा सामग्री के दान का धार्मिक महत्व.

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जन्माष्टमी पर किन 6 चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.
जन्माष्टमी पर किन 6 चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.

Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है. जन्माष्टमी के दिन भक्त व्रत रखते हैं, लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, आधी रात को भगवान के जन्म का उत्सव मनाते हैं.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा-पाठ के साथ दान-पुण्य करने का भी विशेष महत्व है. माना जाता है कि जरूरतमंदों की मदद और सामर्थ्य के अनुसार दान करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं .

अगर आप भी जन्माष्टमी पर कुछ दान करने की सोच रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से आर्थिक परेशानियां दूर होने के साथ धन-धान्य में वृद्धि होती है. आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर किन 6 चीजों का दान करना शुभ माना जाता है.

1. अन्न का करें दान

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जन्माष्टमी पर अन्नदान को विशेष महत्व दिया जाता है. आप अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को आटा, चावल, दाल, गेहूं या अन्य खाद्य सामग्री दान कर सकते हैं. धार्मिक मान्यता है कि अन्न का दान करने से घर में अन्न और धन की कमी नहीं रहती.

2. पीले वस्त्र करें दान

भगवान श्रीकृष्ण को पीतांबर धारण किए हुए स्वरूप में पूजा जाता है. इसलिए जन्माष्टमी पर पीले वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को साफ और उपयोगी पीले कपड़े दान किए जा सकते हैं. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मकता और समृद्धि आती है.

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3. माखन-मिश्री का दान

बाल गोपाल को माखन-मिश्री बेहद प्रिय मानी जाती है. जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं. जरूरतमंद बच्चों या लोगों को दूध से बनी खाद्य सामग्री देना भी सेवा भाव से किया जा सकता है.

4. फल और मिठाई बांटें

जन्माष्टमी के दिन फल और मिठाई का दान भी किया जा सकता है. खासतौर पर जरूरतमंद लोगों, बच्चों या बुजुर्गों को फल और सात्विक भोजन देना अच्छा माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार सेवा और दान का यह भाव भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला माना जाता है.

5. गौसेवा के लिए दान

भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप गायों और ग्वालों से जुड़ा हुआ है. इसलिए जन्माष्टमी पर गौशाला में हरा चारा, गुड़ या अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहायता देना शुभ माना जाता है. गौसेवा को भगवान कृष्ण की भक्ति से जोड़कर देखा जाता है.

6. शिक्षा से जुड़ी चीजों का दान

जरूरतमंद बच्चों को किताबें, कॉपी, पेन, स्कूल बैग या पढ़ाई से जुड़ी अन्य सामग्री दान करना भी जन्माष्टमी पर किया जा सकता है. इससे किसी बच्चे की शिक्षा में मदद होगी.  दान का उद्देश्य भी सार्थक होगा.धार्मिक पर्व पर जरूरतमंद की वास्तविक जरूरत पूरी करना दान का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है.

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जन्माष्टमी पर दान करते समय रखें इन बातों का ध्यान

दान करते समय दिखावे से बचना चाहिए. अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें.  दान की गई वस्तु उपयोगी हो, इसका ध्यान रखें.धार्मिक मान्यताओं में दान का महत्व वस्तु की कीमत से ज्यादा भावना और सेवा से जुड़ा माना जाता है.
जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा के साथ किसी जरूरतमंद को भोजन कराना, बच्चे की पढ़ाई में मदद करना या गौसेवा करना भी इस पर्व को सार्थक बना सकता है.

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