scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नेपाल के मुस्तांग में भूस्खलन, पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा, कालीगंडकी नदी का बहाव रुका

नेपाल के मुस्तांग जिले में रविवार शाम को भारी भूस्खलन हुआ, जिससे कालीगंडकी नदी का प्रवाह बाधित हो गया और नदी ने अपने पुराने प्रवाह क्षेत्र की ओर कटान शुरू हो गया है.

Advertisement
X
नेपाल के मुस्तांग में गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा. (photo: ITG)
नेपाल के मुस्तांग में गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा. (photo: ITG)

नेपाल के मुस्तांग जिले में लेते के पास रविवार शाम को पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर गिर गया. इस भूस्खलन के कारण प्रसिद्ध कालीगंडकी नदी का बहाव बाधित हो गया और नदी ने अपने पुराने प्रवाह क्षेत्र की ओर कटान शुरू कर दिया.

इस मलबे की वजह से महत्वपूर्ण बेनी-जोमसोम सड़कखंड के कई स्थानों पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है. गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

यात्री ने कैमरे में कैद किया खौफनाक मंजर

भूस्खलन की ये खौफनाक घटना रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे हुई, जिसे वहां से गुजर रहे एक यात्री ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, पहाड़ का विशालकाय हिस्सा गिरने के बाद कालीगंडकी नदी की मुख्य धारा अवरुद्ध हो गई. इसके बाद नदी का पानी अपने पुराने बहाव क्षेत्र की तरफ मुड़कर किनारों का तेजी से कटान करने लगा. इलाके में नदी कटान के कारण तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच डर का माहौल बन गया है.

बेनी-जोमसोम मार्ग प्रभावित

वहीं, पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के चलते इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन और नदी कटान का गंभीर खतरा बना हुआ है. भूस्खलन का मलबा गिरने से बेनी-जोमसोम सड़क मार्ग पर कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है. फिलहाल किसी बड़े मानवीय नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति अब भी बेहद संवेदनशील है. प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को नदी कटान और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सख्त हिदायत दी है.

आपको बता दें कि नेपाल पहले से ही भारी बारिश, बाढ़ और भीषण भूस्खलन के कारण बड़े संकट का सामना कर रहा है. पिछले दिनों काठमांडू घाटी समेत देश के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था, जिससे सैकड़ों मकान, पुल और सड़कें बह गईं. प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश के कई इलाकों में जान-माल का भारी नुकसान दर्ज किया गया है. मुस्तांग में पहाड़ गिरने की इस ताजा घटना ने लोगों की चिंताएं और बढ़ा दी हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Himalayan Mad Honey
नेपाल का शहद... जिसे 'मौत के मुंह' से निकालते हैं, एक चम्मच खाना भी मुश्किल
Nepal flood water triggers high alert in Bihar and Uttar Pradesh.
नेपाल में बारिश से नदियां उफान पर, बिहार और यूपी में बाढ़ का खतरा
Nepal natural disasters
एक महीने में दोबारा आपदाएं... नेपाल के दर्द का कोई 'रिक्टर पैमाना' नहीं, देखिए Photos
Gandak river overflows in Bihar's Valmiki Nagar due to heavy rain in Nepal.
नेपाल में भारी बारिश के बाद गंडक नदी उफान पर, बिहार में बाढ़ का खतरा
Nepal floods landslides
बाढ़-भूस्खलन से नेपाल में बड़ी तबाही, 24 की मौत, 14 लापता
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    नेपाल के मुस्तांग में भूस्खलन, पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा, कालीगंडकी नदी का बहाव रुका |
    UP Election 2027: INDIA ब्लॉक की बैठक से अखिलेश यादव ने क्यों बनाई दूरी? |
    प्रेमानंद के शिष्य की मौत पर अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा? जानिए |
    TMC के नाम और सिंबल पर 3 महीने में हो फैसला, चुनाव आयोग को SC के निर्देश |
    6000mAh बैटरी, 120Hz कर्व्ड डिस्प्ले और पीछे भी स्क्रीन, ₹19,999 में आया LAVA Virat Curve 5G |
    आपके भी LPG सिलेंडर में कम गैस तो नहीं? इस राज्य में हर 4 में से 1 सिलेंडर में मिली कम |
    ईरान के प्रस्ताव को डोनाल्ड ट्रंप ने कि‍या खार‍िज? देखें US टॉप-10 |
    कितना बदल जाएगा NEET 2027? नीलेकणी पैनल-पूर्व ISRO हेड की सलाह से बदलेगा पूरा पैटर्न |
    शख्स से बात कर रही थी महिला, अचानक लोहे की रॉड से स्कॉर्पियो के शीशे तोड़ने लगी, लोग देखते रह गए, VIDEO वायरल |
    पाकिस्तानी जासूस बनकर भारत आए अदनान सामी? कॉमेडियन ने ली चुटकी, सिंगर ने किया रिएक्ट
    Advertisement