पटाखे के धमाके से 13 साल के आयुष की मौत, स्टील का ग्लास फटकर गले में घुसा

बिहार के दरभंगा में छठ पूजा की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब पटाखा जलाने के दौरान हुए हादसे में 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई. बच्चा पटाखे को स्टील के ग्लास से ढककर जला रहा था. इसी दौरान जोरदार धमाका हुआ और ग्लास का एक टुकड़ा टूटकर उसके गले में जा लगा. गंभीर चोट और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी जान चली गई.

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घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र के मेटयूनिया गांव की है. मृतक की पहचान आयुष कुमार के रूप में हुई है. वह छठी कक्षा का छात्र था.

पटाखे को स्टील के ग्लास से ढका, धमाके में टूटा ग्लास

जानकारी के मुताबिक, आयुष रविवार सुबह परिवार के साथ छठ घाट पर पूजा करने गया था. पूजा के बाद सभी लोग घर लौट आए. परिवार ने घर में छठ का दौरा रखा. इसके बाद आयुष पटाखे जलाने के लिए बाहर चला गया.

बताया जा रहा है कि वह अकेले पटाखा जला रहा था. इसी दौरान उसने पटाखे को स्टील के ग्लास से ढक दिया. पटाखे में आग लगाते ही जोरदार धमाका हुआ. धमाके के कारण स्टील का ग्लास टूटकर बिखर गया. उसका एक टुकड़ा उछलकर आयुष के गले में जा लगा.

गले में गंभीर चोट लगने से काफी खून बहने लगा. परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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मामा बोले- ग्लास का टुकड़ा सीधे गले में जा घुसा

मृतक के मामा शिव कुमार झा ने बताया कि घटना सुबह करीब साढ़े सात बजे की है. आयुष स्टील के ग्लास से ढककर पटाखा जला रहा था. धमाके के बाद ग्लास का एक टुकड़ा उछलकर सीधे उसके गले में जा घुसा. इससे उसकी जान चली गई.

उन्होंने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है. ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी.

पूजा के बाद घर लौटकर जला रहा था पटाखा

आयुष के रिश्तेदार बैजू कुमार ने बताया कि सुबह पूरा परिवार छठ घाट से पूजा कर घर लौटा था. आयुष भी उनके साथ था. घर में छठ का दौरा रखने के बाद वह बाहर पटाखे जलाने चला गया.

बैजू कुमार के मुताबिक, आयुष अकेले पटाखा जला रहा था. इसी दौरान उसने पटाखे को स्टील के ग्लास से ढक दिया. धमाके के बाद ग्लास का टुकड़ा उसके गले में जा लगा. परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

परिवार में मातम, गांव में शोक

आयुष की महज 13 साल की उम्र में मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. परिवार की ओर से स्थानीय थाने को भी घटना की जानकारी दी गई है.

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