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'2029 छोड़िए, 2034 में भी सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस', राहुल गांधी पर चिराग पासवान का बड़ा हमला

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस पर देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2029 तो छोड़िए, 2034 में भी सत्ता में नहीं आएगी. चिराग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) गठबंधन में रहे या नहीं, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेगी.

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चिराग पासवान का कांग्रेस पर हमला, बोले- 2029 तो छोड़िए, 2034 में भी सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस.(File Photo)
चिराग पासवान का कांग्रेस पर हमला, बोले- 2029 तो छोड़िए, 2034 में भी सत्ता में नहीं आएगी कांग्रेस.(File Photo)

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शनिवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस 2029 तो छोड़िए, 2034 में भी सत्ता में नहीं आएगी. उन्होंने कांग्रेस पर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने और राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र की बात करने का आरोप लगाया. चिराग पासवान ने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) उत्तर प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेगी, चाहे पार्टी गठबंधन में रहे या नहीं.

दिल्ली रवाना होने से पहले पटना में बोलते हुए चिराग पासवान ने कांग्रेस पर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अगर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी की सोच इस तरह की है तो यह देश में अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव जीतकर सत्ता में लौटने के बजाय राजनीतिक फायदे के लिए लोकतंत्र की बात कर रही है और देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है.

चिराग पासवान ने उन देशों का भी जिक्र किया, जहां सत्ता परिवर्तन हुआ है. उन्होंने दावा किया कि ऐसे बदलावों में विदेशी ताकतों का समर्थन रहा है. उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस भारत में भी ऐसी ही स्थिति पैदा करना चाहती है. उन्होंने पूछा, 'क्या कांग्रेस भारत में बांग्लादेश, नेपाल और फ्रांस जैसी स्थिति पैदा कर देश को आग में झोंकना चाहती है?'

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कांग्रेस पार्टी पर हमला किया

 चिराग पासवान ने दावा किया कि जनता कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रही है और पार्टी चुनाव जीतने के बजाय अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस के भविष्य को लेकर चिराग पासवान ने कहा, '2029 भूल जाइए, कांग्रेस 2034 में भी सत्ता में नहीं आएगी.' चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी पार्टी की रणनीति बताई. उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी. पार्टी नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार में हुई नव संकल्प यात्रा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नव संकल्प सभा आयोजित करने की योजना बना रही है. इसके अलावा इस साल लखनऊ में पार्टी का स्थापना दिवस बड़े स्तर पर मनाने की भी तैयारी है.

गठबंधन को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या नहीं, यह समय बताएगा. हालांकि उन्होंने साफ कहा, 'हम गठबंधन में रहते हैं या नहीं, यह समय बताएगा, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) उत्तर प्रदेश में चुनाव जरूर लड़ेगी.'चिराग पासवान ने अपने दिवंगत पिता राम विलास पासवान को सम्मान देने के फैसलों के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया. उन्होंने राम विलास पासवान की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले के लिए बिहार सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का धन्यवाद किया.

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