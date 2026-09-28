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बेटी के साथ गलत नीयत से बदसलूकी की कोशिश कर रहा था पति, पत्नी ने कुल्हाड़ी से काट डाला, मौके पर मौत

हैदराबाद के अलवाल में महिला ने कथित तौर पर बेटी के साथ बदसलूकी की कोशिश के आरोप में अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस हमले में पति श्रीनिवास की मौत हो गई. पढ़ें ये खूनी सनसनीखेज कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

हैदराबाद में एक पत्नी ने अपने पति को कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया. आरोप है कि वो शख्स अपनी बेटी के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान पत्नी वहां आ गई और उसने अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई.  

ये खूनी वारदात हैदराबाद के अलवाल थाना क्षेत्र की है. मृतक की पहचान श्रीनिवास के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, पेड्डापेड्डम्मा रेड्डी कॉलोनी में शनिवार रात एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले में पति को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, श्रीनिवास की पत्नी रमा ने उस समय उस पर हमला किया, जब उसने कथित तौर पर अपनी बेटी के साथ अनुचित व्यवहार करने की कोशिश की. आरोप है कि बेटी की सुरक्षा के लिए रमा बीच में आई और उसने कुल्हाड़ी से श्रीनिवास पर वार कर दिया. इस हमले में श्रीनिवास गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद अलवाल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर लिया है. शुरुआती जांच में सामने आई जानकारी के आधार पर घटना के पीछे बेटी के साथ कथित बदसलूकी की कोशिश को वजह बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी.

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फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हमले से पहले वास्तव में क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में रमा ने अपने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया. मामले में किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने आना बाकी है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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