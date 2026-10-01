NEET-PG के 258 अभ्यर्थी जीरो या माइनस नंबर से फेल, 2.66 लाख ने दी थी परीक्षा

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा जारी परिणामों के विश्लेषण के अनुसार, NEET-PG 2026 की परीक्षा में 258 अभ्यर्थियों को शून्य या उससे कम अंक मिले. इस परीक्षा में कुल 2,65,960 अभ्यर्थी शामिल हुए थे. इन 258 अभ्यर्थियों में से 64 को शून्य अंक मिले, जबकि 194 अभ्यर्थियों के अंक ऋणात्मक रहे. सबसे कम अंक -59 रहे, जो 720 में से थे. इस अभ्यर्थी की अखिल भारतीय रैंक (AIR) 2,65,960 रही.

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बता दें कि ये आंकड़े NBEMS द्वारा प्रकाशित स्कोर सूची के विश्लेषण पर आधारित हैं. बोर्ड ने शून्य या उससे कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का श्रेणीवार विवरण अलग से जारी नहीं किया है.

2.65 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल

NEET-PG 2026 में शामिल हुए 2,65,960 अभ्यर्थियों में से 2,63,544 ने 30 अगस्त को परीक्षा दी थी. शेष 2,416 अभ्यर्थियों के लिए 5 सितंबर को जयपुर में दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी. उनकी मूल परीक्षा के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण पुनः परीक्षा करानी पड़ी थी.

क्वालिफाइंग कट-ऑफ 226 से 262 अंक तक

NEET-PG 2026 में सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग कट-ऑफ 720 में से 262 अंक निर्धारित किया गया था. यह 50वें पर्सेंटाइल के अनुरूप था. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कट-ऑफ 244 अंक यानी 45वां पर्सेंटाइल रहा.

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वहीं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों के लिए कट-ऑफ 226 अंक निर्धारित किया गया था. इन श्रेणियों के बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों पर भी यही कट-ऑफ लागू था. यह 40वें पर्सेंटाइल के अनुरूप था. शून्य या उससे कम अंक पाने वाले सभी 258 अभ्यर्थी प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग कट-ऑफ से नीचे रहे. NEET-PG भारत में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है.

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