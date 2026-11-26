अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी और महाभोज का पूरा हो चुका है, लेकिन मोकामा में अभी एक मुकाबले का रोमांच बाकी है. सबकी निगाहें घुड़दौड़ के फाइनल राउंड पर टिकी हैं. मैदान में बारूद, लाल बादशाह, खगड़िया एक्सप्रेस, बाबर, रॉकेट और सिकंदर जैसे नाम वाले घोड़े हैं. बारूद और करण-अर्जुन भी थार जीतने के इरादे से पहुंचे हैं. अब सवाल यही है कि आखिर किस घोड़े की रफ्तार उसे SUV दिलाएगी.

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घुड़दौड़, जिसका फाइनल राउंड देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्सुकता है. बेटी शिवांगी की शादी के मौके पर आयोजित इस प्रतियोगिता में कई राउंड की दौड़ हो चुकी है, लेकिन भारी भीड़ के कारण मुकाबले को बीच में रोकना पड़ा था. अब लोगों को उस आखिरी रेस का इंतजार है, जिसमें जीतने वाले घोड़े को महिंद्रा थार दी जानी है. 25 नवंबर को शादी समारोह के दौरान घुड़दौड़ देखने के लिए नदवां में भारी भीड़ जुटी थी. बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग इस मुकाबले को देखने पहुंचे थे. भीड़ का आलम यह था कि आसपास की सड़कों पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया. कुछ दर्शक बेहतर नजारा देखने के लिए 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन के टावर तक पर चढ़ गए थे. हालात बिगड़ते देख अनंत सिंह ने घुड़दौड़ रुकवाने का ऐलान कर दिया. अब फाइनल राउंड को लेकर लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है.

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बारूद से लेकर लाल बादशाह तक, मैदान में कई दावेदार

इस घुड़दौड़ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैदान में शामिल घोड़ों के नाम भी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं हैं. बारूद, लाल बादशाह, खगड़िया एक्सप्रेस, बाबर, रॉकेट और सिकंदर जैसे नामों ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है. 22 नवंबर तक 50 से ज्यादा घोड़ों के नदवां पहुंचने की जानकारी सामने आई थी. बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और दूसरे राज्यों से भी घोड़े इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं. घोड़ों के ठहरने के लिए अस्थायी अस्तबल बनाए गए हैं. उनके खाने-पीने और देखभाल की व्यवस्था भी की गई है. इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ा आकर्षण थार SUV है. यही वजह है कि घुड़सवार भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि अपनी वर्षों की मेहनत और घोड़े की रफ्तार दिखाने का मौका भी है.

प्रयागराज के करण-अर्जुन पर भी टिकी निगाहें

थार की रेस में प्रयागराज से पहुंचे दो घोड़े भी खास चर्चा में हैं. इनके नाम करण और अर्जुन हैं. दिलचस्प बात यह है कि दोनों सगे भाई हैं. घुड़सवार बाबू इन्हें लेकर प्रयागराज से मोकामा पहुंचे हैं. बाबू के मुताबिक, करण और अर्जुन सिंधी नस्ल के घोड़े हैं. दोनों अब तक करीब 15 से 16 रेस जीत चुके हैं. बिहार, बरमपुर और लखनऊ सहित कई जगहों पर ये अपनी रफ्तार का प्रदर्शन कर चुके हैं. घुड़सवार का कहना है कि दोनों घोड़े तेज दौड़ने के साथ ही अपने शांत स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं. उनकी देखभाल में विशेष ध्यान रखा जाता है. खाने में काजू, बादाम, दूध और चना दिया जाता है, ताकि उनकी ताकत और फिटनेस बनी रहे. अब करण और अर्जुन के सामने नदवां की चुनौती है. बाबू को उम्मीद है कि उनके दोनों घोड़े यहां भी अपना दम दिखाएंगे. हालांकि मुकाबले में कई दूसरे मजबूत दावेदार होने के कारण जीत की राह आसान नहीं है.

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कौन है बारूद, जिसकी रफ्तार की हो रही चर्चा?

इस घुड़दौड़ में बारूद नाम का घोड़ा भी खास आकर्षण बना हुआ है. यह गया जिले से पहुंचा है. अपनी लंबी-चौड़ी कद-काठी और रफ्तार के कारण इसकी काफी चर्चा है. घोड़े के संचालक का दावा है कि बारूद ने कम समय में ही कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है. पिछले करीब डेढ़ साल में यह 15 से ज्यादा रेस जीत चुका है. अब इसके मालिक को उम्मीद है कि नदवां में भी बारूद अपनी रफ्तार से बाकी घोड़ों को पीछे छोड़ सकता है. बारूद की चर्चा सिर्फ उसकी जीत के रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है. उसकी खुराक पर होने वाला खर्च भी लोगों को हैरान कर रहा है.

रोजाना 5 हजार रुपये की खुराक, महीने में डेढ़ लाख खर्च

बारूद के संचालक के मुताबिक, इस घोड़े की डाइट पर रोजाना करीब 5 हजार रुपये खर्च होते हैं. यानी महीने का खर्च लगभग डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच जाता है. इसकी खुराक में चोकर, चना, दूध, घी, काजू, पिस्ता और बादाम जैसी चीजें शामिल हैं. घोड़े की फिटनेस और रफ्तार बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास और देखभाल पर भी ध्यान दिया जाता है. घुड़दौड़ में बेहतर प्रदर्शन के लिए घोड़े की ताकत और उसकी तैयारी काफी मायने रखती है. यही वजह है कि बारूद के मालिक उसकी खुराक और देखभाल में कोई कमी नहीं रखते. अब देखना होगा कि इतनी महंगी खुराक और मेहनत का फायदा उसे थार की रेस में मिल पाता है या नहीं.

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पटना सिटी का घोड़ा भी ठोक रहा ताल

नदवां के मैदान में पटना सिटी से गोलू यादव का घोड़ा भी पहुंचा है. इसके संचालक का दावा है कि उनका घोड़ा भी काफी तेज दौड़ता है. उन्होंने इसकी रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरू होने की बात कही है. मैदान में अलग-अलग रंग और कद-काठी के घोड़े नजर आ रहे हैं. किसी की पहचान उसकी रफ्तार है तो कोई पहले की प्रतियोगिताओं में जीत के रिकॉर्ड के कारण चर्चा में है.

कौन है बारूद, जिस पर टिकी हैं सबकी नजरें

घुड़दौड़ के लिए पहुंचे घोड़ों में बारूद खास आकर्षण बना हुआ है. यह घोड़ा गया जिले से आया है. इसकी लंबी-चौड़ी कद-काठी और तेज रफ्तार को लेकर इसके मालिक को काफी उम्मीदें हैं.घोड़े के संचालक के मुताबिक, बारूद की उम्र अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसने कम समय में कई रेस जीती हैं. पिछले करीब डेढ़ साल में यह 15 से ज्यादा प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर चुका है. मालिक का दावा है कि यह जहां भी रेस में शामिल होता है, वहां अपनी मौजूदगी का अहसास करा देता है. इसी वजह से घुड़दौड़ के मैदान में इसके पहुंचने की चर्चा भी हो रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बारूद नदवां में भी अपनी रफ्तार का जलवा दिखा पाएगा और थार जीतने में कामयाब होगा या कोई दूसरा घोड़ा बाजी मार ले जाएगा.

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रोजाना 5 हजार रुपये की खुराक, महीने का खर्च डेढ़ लाख

बारूद की सबसे ज्यादा चर्चा उसकी रफ्तार के साथ-साथ उसके रखरखाव पर होने वाले खर्च को लेकर भी है. घोड़े के संचालक ने बताया कि इसकी डाइट पर रोजाना करीब 5 हजार रुपये खर्च होते हैं. यानी महीने भर में इसका खर्च करीब डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच जाता है. इसमें सामान्य चारा और भूसा ही नहीं, बल्कि चोकर, चना, दूध, घी, काजू, पिस्ता और बादाम जैसी चीजें भी शामिल हैं. घोड़े को उसकी जरूरत के हिसाब से पौष्टिक आहार दिया जाता है. इसके अलावा उसकी देखभाल, अभ्यास और फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाता है. घोड़े के मालिक का कहना है कि रेस में बेहतर प्रदर्शन के लिए उसकी खुराक और नियमित अभ्यास बेहद जरूरी है. यही वजह है कि बारूद की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी जाती.

पटना सिटी से आया गोलू यादव का घोड़ा भी मैदान में

घुड़दौड़ में सिर्फ बारूद ही नहीं, बल्कि कई दूसरे घोड़े भी अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे हैं. इनमें पटना सिटी से आया एक घोड़ा भी शामिल है, जिसके संचालक गोलू यादव हैं. उन्होंने बताया कि उनका घोड़ा भी तेज रफ्तार से दौड़ता है और इसकी स्पीड करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरू होती है. घोड़े के संचालक के मुताबिक, दौड़ के दौरान इसकी रफ्तार काफी बढ़ जाती है. उन्होंने बताया कि घोड़े की गति मापने वाले मीटर का कांटा भी तेज दौड़ के दौरान काफी आगे तक चला जाता है. मैदान में सफेद, भूरे और अलग-अलग रंगों के कई घोड़े दिखाई दे रहे हैं. हर घोड़े की अपनी खासियत है. कोई अपनी लंबी कद-काठी के लिए जाना जा रहा है तो कोई अपनी रफ्तार और पिछले मुकाबलों में प्रदर्शन को लेकर चर्चा में है.

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