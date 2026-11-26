देश में आगामी 2026-27 सीजन के दौरान चीनी उत्पादन में करीब 5 फीसदी गिरावट आने का अनुमान है. भारतीय चीनी एवं जैव-ऊर्जा निर्माता संघ (ISMA) के नवंबर 2026 के आकलन के मुताबिक, देश में चीनी का शुद्ध उत्पादन घटकर 265.21 लाख टन रह सकता है, जबकि पिछले सीजन 2025-26 में यह 279.71 लाख टन था.

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ISMA के अनुसार, देश में गन्ने का कुल रकबा 3.2 फीसदी घटकर 55.53 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जबकि पिछले सीजन में यह 57.35 लाख हेक्टेयर था. गन्ने के रकबे में कमी का असर चीनी उत्पादन पर भी पड़ने की संभावना है.

राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन घटकर 86.85 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले सीजन में यह 99.17 लाख टन था. कर्नाटक में उत्पादन 49.54 लाख टन से घटकर 46.19 लाख टन रहने की संभावना है. वहीं, उत्तर प्रदेश में उत्पादन 88.96 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले सीजन के 89.74 लाख टन के मुकाबले मामूली कम है.

तमिलनाडु में उत्पादन 8.44 लाख टन और गुजरात में 7.08 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है. अन्य राज्यों में उत्पादन बढ़कर 27.70 लाख टन हो सकता है. इसका सीधे से मतलब यह है की चीनी की कीमतों पर दबाव पड सकता है. हालांकि सरकार ने कहा था की उसके पास चीनी का भंडार पर्याप्त है, लेकिन गन्ने की फसल पैदावार में कमी होने के नाते नई चीनी की आवक पर भी इसका असर पडेगा जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसकी कीमतों पर पड सकता है.

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ISMA के आकलन के अनुसार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने की उपलब्धता पर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का असर पड़ा है. असमान बारिश, लंबे समय तक सूखे की स्थिति और कुछ क्षेत्रों में फसल गिरने (क्रॉप लॉजिंग) के कारण उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है.

ISMA के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा कि संगठन ने सैटेलाइट इमेजरी, जमीनी स्तर से मिले फीडबैक और विभिन्न विश्लेषणात्मक मॉडलों के आधार पर उत्पादन का आकलन किया है. हालांकि, वास्तविक उत्पादन अंतिम कटाई योग्य क्षेत्र, गन्ने की पैदावार, फसल की परिपक्वता, पेराई की अवधि और चीनी रिकवरी पर निर्भर करेगा. संगठन ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती अनुमान हैं और मौजूदा फसल परिस्थितियों तथा पेराई की प्रगति के आधार पर जनवरी 2027 में उत्पादन अनुमान की दोबारा समीक्षा की जाएगी.

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