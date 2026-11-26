मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने अपनी चुनिंदा कारों की कीमतों में इजाफा किया है. नई कीमतें 22 नवंबर से लागू की गई है. प्राइस हाइक वाली लिस्ट में मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) भी है, जो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार है.

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कंपनी ने अर्टिगा के तमाम वेरिएंट्स की कीमतों में इजाफा किया है. ये कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही वेरिएंट्स में आती है. अक्टूबर महीन में ही कंपनी ने इस कार की 20,641 यूनिट्स को बेचा है. आइए जानते हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा की नई कीमतें.

ये है नई प्राइस लिस्ट

मारुति सुजुकी अर्टिगा की कीमतों में 5000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. अब इस कार की कीमतें 8.95 लाख रुपये से शुरू होती है और 13.19 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. ये कार चार वेरिएंट्स और दो पावरट्रेन ऑप्शन (पेट्रोल और सीएनजी) में आती है.

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कंपनी ने एलएक्सआई पेट्रोल मैन्युअल, जेडएक्सआई पेट्रोल मैन्युअल, जेडएक्सआई प्लस पेट्रोल मैन्युअल, जेडएक्सआई सीएनजी मैन्युअल, जेडएक्सआई पेट्रोल ऑटोमेटिक और जेडएक्सआई प्लस पेट्रोल ऑटोमेटिक की कीमतों में 5000 रुपये का इजाफा किया है. इनके अलावा दूसरे वेरिएंट्स की कीमतों में 3500 रुपये का इजाफा किया गया है.

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क्या है कार में खास?

अर्टिगा में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 101 बीएचपी की पावर और 139 एनएम का टॉर्क ऑफर करता है. वहीं सीएनजी अवतार में ये इंजन 86 बीएचपी की पावर और 121.5 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 5 स्पीड मैन्युअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलता है.

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सीएनजी में इस कार का क्लेम्ड माइलेज 26.11 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का है. जबकि पेट्रोल में ये कार 20.51 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करती है. 7-सीटर कॉन्फिग्रेशन में आने वाली इस कार में 209 लीटर का बूट स्पेस सभी सीट्स ऊपर होने के बाद भी मिलता है.

ये कार मारुति सुजुकी के हार्टेक प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है. इसमें 6 एयरबैग, एबीएस और ईबीडी, ईएससी, ईएसपी, हिल होल्ड असिस्ट, आईसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर और रियर पार्किंग सेंसर व कैमरा मिलते हैं. कार में 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कार प्ले सपोर्ट के साथ आता है.

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