Akshay Kumar Son Aarav New Photos: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव भाटिया भले ही फिल्मों और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हों, लेकिन उनका स्टाइल किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है. हाल ही में आरव का एक बेहद शानदार लुक सामने आया है, जिसमें उनका रॉयल अंदाज देखते ही बन रहा है. चेहरे पर हल्की दाढ़ी-मूंछ और ब्लैक वेलवेट ब्लेजर में आरव काफी डैशिंग नजर आए. हालांकि, उनके पूरे आउटफिट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा जैकेट पर बना रंग-बिरंगा तोते का डिजाइन, जिसने उनके लुक को सबसे अलग बना दिया.

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दरअसल, जयपुर के 300 साल पूरे होने के जश्न के मौके पर आरव ने डिजाइनर रोहित बल के कलेक्शन की खास जैकेट पहनी. डिजाइनर ने फ्रेंच फैशन स्टाइल 'ले स्मोकिंग जैकेट' को भारतीय अंदाज में पेश किया है. आरव की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टाइल के मामले में वह किसी से पीछे नहीं हैं.



दाढ़ी-मूंछ में आरव का बदला-बदला अंदाज

आरव की तस्वीरों में वह काफी मैच्योर और क्लासी नजर आ रहे हैं. चेहरे पर हल्की दाढ़ी और ट्रिम की गई मूंछें उनके लुक में अलग ही चार्म जोड़ रही हैं. वहीं, घने काले बाल और कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस उन्हें किसी फिल्मी हीरो जैसा अंदाज दे रहा है. कभी कैमरे की तरफ देखते हुए तो कभी साइड पोज देते हुए आरव ने अपने हर अंदाज से ध्यान खींचा.

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ब्लैक वेलवेट जैकेट पर बना तोता बना खास

आरव के लुक की सबसे खास चीज उनका ब्लैक वेलवेट ब्लेजर है. इस जैकेट पर कलर्ड धागों से खूबसूरत तोते का मोटिफ बनाया गया है, जो पहली नजर में ही लोगों का ध्यान खींच लेता है. जैकेट के कॉलर, किनारों और आस्तीन पर की गई बारीक कढ़ाई इसे रॉयल और विंटेज टच दे रही है. वेलवेट फैब्रिक और शानदार एम्ब्रॉयडरी का कॉम्बिनेशन उनके आउटफिट को बेहद खास बना रहा है.

फ्रेंच स्टाइल को दिया देसी टच

आरव की इस जैकेट को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसमें फ्रेंच फैशन के 'ले स्मोकिंग जैकेट' स्टाइल को भारतीय कारीगरी के साथ कंबाइन गया है. उन्होंने इसे सफेद शर्ट, ब्लैक वेस्टबैंड और मैचिंग ट्राउजर के साथ पहना. आरव का अंदाज बेहद शाही लग रहा है.

पापा अक्षय की झलक, स्टाइल में दिखा अलग अंदाज

आरव के इस लुक को देखकर फैंस को उनके पिता अक्षय कुमार की याद आना लाजिमी है. उनका कॉन्फिडेंस, दमदार पर्सनैलिटी और कैमरे के सामने सहज अंदाज अक्षय की झलक देता है.

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