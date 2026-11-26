संविधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासी पारा चढ़ा हुआ है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में निकलने वाले 'संविधान रक्षा मार्च' को जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

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कांग्रेस ने प्रदेश मुख्यालय से लेकर हजरतगंज चौराहे पर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक मार्च निकालने और वहां माल्यार्पण करने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, प्रशासन ने जिले में निषेधाज्ञा लागू होने की बात कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया.

प्रशासन ने कहा कि पार्टी अपने दफ्तर परिसर के अंदर ही कार्यक्रम आयोजित कर सकती है, लेकिन बाहर सड़क पर मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

क्यों नहीं मिली मार्च की इजाजत?



अधिकारियों के मुताबिक, हजरतगंज स्थित बाबा साहब की प्रतिमा 'सुपर सिक्योरिटी जोन' के दायरे में आती है. इसी इलाके में मुख्यमंत्री कार्यालय, विधानसभा और राजभवन भी मौजूद हैं. ऐसे में क्षेत्र की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह के जुलूस या मार्च की अनुमति नहीं दी गई है.

अंबेडकर महासभा दफ्तर जाने पर भी प्रशासन का पेच

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हजरतगंज मार्च की अनुमति न मिलने के बाद कांग्रेस की ओर से एक नया कार्यक्रम तय किया गया. इसके तहत मल्लिकार्जुन खड़गे को विधानसभा मार्ग स्थित अंबेडकर महासभा दफ्तर जाकर वहां रखे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अस्थि कलश पर पुष्पांजलि अर्पित करनी थी. लेकिन प्रशासन ने इसकी भी इजाजत नहीं दी.

प्रशासन का कहना है कि अंबेडकर महासभा लोक भवन के बेहद करीब है, इसलिए उस इलाके में भी किसी तरह के मार्च या जुलूस की इजाजत नहीं दी जा सकती.

अनुमति नहीं मिलने पर भड़के राजेंद्र पाल गौतम

संविधान रक्षा मार्च की अनुमति नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, 'इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती. ये एक शांतिपूर्वक मार्च है और कार्यकर्ता कार्यालय से डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा तक जाकर उनको पुष्पांजलि करके संविधान की प्रस्तावना को दोहरा कर संकल्प लेना चाहते हैं. अगर सरकार ऐसे ऐतिहासिक देश के सबसे बड़े त्योहार उत्सव को मनाने पर भी प्रतिबंध लगाती है, तो इसका मतलब योगी और उनकी पूरी सरकार डरी हुई है.'

उन्होंने आगे कहा, यहां के प्रशासन को और पुलिस को उन्होंने बीजेपी का कार्यकर्ता बना दिया है. नितिन नवीन आते हैं तो मार्च भी होगा. सारे कानून कायदे ताक पे रख दिए जाएंगे. लेकिन देश की सबसे पुरानी ऐतिहासिक पार्टी जिसने आजादी का आंदोलन लड़ा, उस देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऐतिहासिक पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से नेहरू भवन से बाबा साहेब की प्रतिमा तक जाकर पुष्पांजलि करना चाहते हैं, संविधान की प्रस्तावना को दोहराकर संकल्प लेना चाहते है तो उसको प्रतिबंध लगाना अपने आप में बेहद शर्म की बात है.

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राजेंद्र पाल गौतम ने आगे कहा कि इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है की बीजेपी की सरकार कांग्रेस पार्टी से डरती है. डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर से और भारत के संविधान से नफरत करती है और उनका डर दिखता है कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया है. अगर शांतिपूर्वक मार्च को भी आप अनुमति नहीं देते इसका मतलब आप देशद्रोही है.

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कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग

एक तरफ जहां कांग्रेस संविधान दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में मार्च निकालने पर अड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने इसे रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं. लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकलने वाले हर रास्ते पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. कार्यकर्ताओं को बाहर आने से रोकने के लिए सड़कों पर मजबूत बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है, जिससे पूरे इलाके में छावनी जैसा माहौल बना हुआ है.

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