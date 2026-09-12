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Besan Gatta Patodi Rolls Recipe: 2 कप बेसन से घर पर फटाफट बनाएं राजस्थानी गट्टा पाटौड़ी रोल्स, हर निवाला लगेगा लाजवाब!

राजस्थान और महाराष्ट्र के खाने के स्वाद काफी अलग होता है और दोनों की डिशेज लोग खूब खाना पसंद करते हैं. गट्टे की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार बेसन के गट्टे में महाराष्ट्रीयन तड़का लगा दीजिए. आप  बेसन गट्टा पाटौड़ी रोल्स बना सकते हैं, आइए आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

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बेसन की सब्जी राजस्थान में खूब बनती है. (PHOTO:AI)
बेसन की सब्जी राजस्थान में खूब बनती है. (PHOTO:AI)

Besan Gatta Patodi Rolls Recipe: भारतीय खाना अपने अलग स्वाद की वजह से दुनियाभर में खास जगह रखता है. भारत के अलग राज्य के खाने का टेस्ट अलग होता है, लेकिन इनकी फ्यूजन डिशेज भी कमाल होती हैं. अगर आप राजस्थानी और महाराष्ट्रीय डिशेज खाने के शौकीन हैं तो आप एक बार बेसन गट्टा पाटौड़ी रोल्स ट्राई कर सकते हैं. बेसन से बनने वाली इस शाही सब्जी में राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों का ही फ्लेवर आता है. 

जब घर में कोई सब्जी ना तो आप बेसन की इस सब्जी को बना सकते हैं, जिसे खाने के बाद आपके घरवाले बार-बार इसे बनाने की मांग करेंगे. बेसन गट्टा पाटौड़ी रोल्स बनाने में आसान रेसिपी है और इसमें पतली बेसन की शीट में नारियस, मूंगफली वाला स्टफिंग मसाला भरा जाता है, जो इसका स्वाद दोगुना कर देता है. जब घर में मेहमान आने वाले हो तो आप यह डिश बना सकते हैं, इसे खाते ही सब आपके इसकी सीक्रेट रेसिपी पूछेंगे. 

सबसे अच्छी बात यह है कि इस डिश को घर में मौजूद सामग्री से ही तैयार किया जाता है, इसके लिए बाजार से कुछ खरीदने की जरूर नहीं पड़ती है. आइए  बेसन गट्टा पाटौड़ी रोल्स की आसान रेसिपी जानते हैं.

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बेसन गट्टा पाटौड़ी रोल्स की सामग्री

बेसन रोल्स के लिए:

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  • 2 कप बेसन
  • ½ छोटा चम्मच हल्दी
  • ½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • 1-2 चम्मच तेल
  • जरूरत के अनुसार पानी

स्टफिंग के लिए:

  • 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल
  • 2 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • 1 छोटा चम्मच सौंफ
  • 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया
  • 2-3 हरी मिर्च
  • 5-6 लहसुन की कलियां

ग्रेवी के लिए:

  • 2 बड़े चम्मच तेल
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • 1 बारीक कटा प्याज
  • 1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
  • 1 कप दही
  • 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • ½ कप टमाटर की प्यूरी
  • ½ छोटा चम्मच गरम मसाला
  • जरूरत के अनुसार पानी
  • बारीक कटा हरा धनिया
  • स्वादानुसार नमक

बेसन गट्टा पाटौड़ी रोल्स बनाने का तरीका

बेसन का डो बनाएं: सबसे पहले एक कटोरे में बेसन डालें और उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और मोयन के लिए थोड़ा-सा तेल डालकर हाथ से सारी चीजें अच्छी तरह से मिला दें. पानी डालकर सॉफ्ट डो बना लें, इसे सख्त नहीं करना है.

स्टफिंग के लिए मसाला बनाएं: एक पैन में थोड़ा सा सूखा नारियल, मूंगफली के दाने, जीरा, सौंफ और साबुत धनिया डालकर रोस्ट कर लें. अब इसमें हरी मिर्च और लहसुन की कलियां मिलाकर मिक्सी में दरदरा पीस लें.

बेसन में स्टफिंग भरे: बेसन के डो की लोई लें और उसके चकले पर पतला बेल लें. उसके किनारों को काटकर उसे चौकोर शेप दे दें. उसके बाद उसमें मसाले को बेसन की शीट पर अच्छी तरह से फैलाना है.

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रोल्स की शेप दें: मसाला फैलाने के बाद बेसन के रोल्स तैयार कर लें और इसी तरह रोल्स बनाकर रख लें. अगर फोल्ड करने में दिक्कत हो तो आप पॉलिथीन बैग की मदद से फोल्ड कर सकते हैं. 

रोल्स को स्टीम करें: सभी रोल्स को फिर आप स्टीमर या इडली मेकर में रखकर स्टीम करने के लिए रख दीजिए. भाप से बेसन एकदम सेट हो जाता है और बिल्कुल टूटता भी नहीं है. 

ग्रेवी तैयार करें: एक कड़ाही में तेल गर्म करें और जीरा डालकर चटकने दें. उसके बाद बारीक कटा प्याज, लहसुन-अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से भून लें. उसके बाद 1 कटोरी दही डालकर लाल मिर्च, धनिया पाउडर मिलाएं और उसे चलाते हुए कड़ाही में डालें. 

दही-टमाटर मिलाएं: दही को पकने दें फिर टमाटर की प्यूरी डालकर मिलाएं.2 मिनट पकाने के बाद गरम मसाला और पानी डालकर मिलाएं. पानी के पक जाने के बाद हरा धनिया बारीक काटकर मिला दें. 

बेसन रोल्स को मिलाएं: जब ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए तब आप इसमें बेसन के रोल्स डाल दें और स्लो फ्लेम पर करीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएं. इससे बेसन रोल्स में मसाला अच्छी तरह से मिल जाएगा. फिर आप इसे गरम-गरम सर्व करें

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