scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुझे बॉयफ्रेंड के साथ रहना है...' जिद पर अड़ी किशोरी, मोबाइल टावर पर चढ़ गई, 2 घंटे तक समझाती रही पुलिस

उत्तर प्रदेश के देवरिया में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक किशोरी मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी से शादी की जिद करने लगी. पुलिस ने उसकी पहचान के लिए ड्रोन कैमरा उड़ाया, लेकिन उसने चेहरा ढक रखा था. इसके बाद करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद लड़की को नीचे उतारा जा सका. किशोरी ने पुलिस से बताया कि उसके परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है, वह उससे शादी करना चाहती है.

Advertisement
X
लाउडस्पीकर पर दो घंटे तक किशोरी को समझाया. (Photo: Screengrab)
लाउडस्पीकर पर दो घंटे तक किशोरी को समझाया. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रेमी से शादी करने की जिद एक किशोरी को मोबाइल टावर के सबसे ऊपरी हिस्से तक ले गई. किशोरी टावर पर चढ़ गई और नीचे मौजूद पुलिस और लोगों से साफ कह दिया कि वह अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती है. टावर की ऊंचाई पर मौजूद किशोरी को देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची. लेकिन किशोरी को नीचे उतारना आसान नहीं था. 

पहले पुलिस ने खुद को समझाने की कोशिश की. पहचान के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली गई, क्योंकि किशोरी ने अपना चेहरा ढक रखा था. इसके बाद पुलिस ने लाउडस्पीकर और माइक का इंतजाम किया. करीब दो से ढाई घंटे तक कोशिश के बाद आखिरकार पुलिस और स्थानीय लोगों ने किशोरी को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतार लिया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: 'सीएम या विधायक से बात कराओ, तब उतरूंगा'... मोबाइल टावर पर चढ़ा 24 साल का युवक, घंटों रही अफरा-तफरी

सम्बंधित ख़बरें

नेटवर्क की समस्या से नाराज पुष्कर ने ऐसा कदम उठाया, जिसे देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए. ( Photo: India Today)
एक महीने से नहीं आ रहा था मोबाइल नेटवर्क, टावर पर चढ़ गया युवक
पुलिस ने सुरक्षित उतारा.(Photo: Akhilesh Kumar/ITG)
पत्नी मायके से नहीं लौटी तो बिजली के टावर पर चढ़ा युवक, मचा हड़कंप
युवक ने कहा- भ्रष्ट सिस्टम से परेशान था. (Photo: Screengrab)
'सीएम से बात कराओ, तब उतरूंगा'... टावर पर चढ़ा 24 साल का युवक
पत्नी से किसी बात को लेकर हो गया था विवाद. (Photo: Screengrab)
पत्नी मायके गई तो टावर पर चढ़ गया युवक, बोला- नहीं आई तो कूद जाऊंगा
पांच घंटे बाद नीचे उतरा युवक. (Photo: Screengrab)
टावर पर चढ़ा युवक, नीचे रोती-बिलखती मां... करीब पांच घंटे तक अटकी रहीं सांसें

मामला देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र का है. घटना शुक्रवार की दोपहर की है. लार थाना क्षेत्र के पटनेजी इलाके में सड़क किनारे लगे एक मोबाइल टावर पर एक किशोरी चढ़ गई. देखते ही देखते वह टावर के काफी ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई. नीचे मौजूद लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो इलाके में हड़कंप मच गया. ऊंचे टावर पर किशोरी को देखकर लोगों की भीड़ जुटने लगी.

Advertisement

deoria girl climbs mobile tower demands marriage with boyfriend police rescue

घटना की सूचना पुलिस को दी गई. लार थाना प्रभारी राकेश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. लेकिन किशोरी इतनी ऊंचाई पर थी कि उसे नीचे उतारना पुलिस के लिए चुनौती बन गया. किशोरी ने अपना चेहरा ढक रखा था. ऐसे में पुलिस को उसकी पहचान करने में भी परेशानी हुई. पहचान और स्थिति का पता लगाने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया.

पुलिस लगातार किशोरी से नीचे आने की अपील करती रही. लेकिन वह प्रेमी के साथ शादी करने की मांग पर अड़ी रही. इसके बाद पुलिस ने लाउडस्पीकर मंगवाया. माइक के जरिए किशोरी से बातचीत की गई और उसे समझाने की कोशिश की गई कि उसकी बात सुनी जाएगी और उसकी मांग से जुड़े मामले में कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: 50 लाख का नोटिस आया, युवक टावर पर चढ़ गया... 5 घंटे तक नीचे खड़ी रही मां, उतरते ही पुलिस ने पकड़ लिया

करीब दो से ढाई घंटे तक चले प्रयास के बाद पुलिस किशोरी को समझाने में कामयाब रही. पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी बात सुनी जाएगी और उसे सुरक्षित तरीके से नीचे आने के लिए कहा गया. इसके बाद किशोरी आखिरकार टावर से नीचे उतर आई. 

deoria girl climbs mobile tower demands marriage with boyfriend police rescue

टावर से नीचे उतरने के बाद किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह मईल थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले युवक से प्रेम करती है और उससे शादी करना चाहती है. किशोरी का कहना है कि वह उसी युवक के साथ रहना चाहती है. उसने पुलिस को बताया कि उसके परिवार की ओर से युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. युवक के खिलाफ 30 अगस्त को लार थाने में केस दर्ज कराया गया था और इस मामले में किशोरी का बयान भी दर्ज हो चुका है. अब किशोरी प्रेमी से शादी की मांग कर रही है.

Advertisement

सीओ गौरव सिंह ने बताया कि 11 सितंबर 2026 को लार थाना क्षेत्र में एक युवती के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. सीओ के मुताबिक, स्थानीय लोगों की मदद से युवती को समझा-बुझाकर टावर से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. देवरिया की इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बिहार के वैशाली में पुलिस ने शराब से भरा ट्रक पकड़ा, ड्राइवर मौके से फरार |
    बिट्टू तबाही का कमाल! CEO ने दिया जॉब ऑफर, अब डच NGO से बातचीत का दावा |
    'मुझे बॉयफ्रेंड के साथ रहना है...' जिद पर अड़ी किशोरी, मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई, 2 घंटे तक समझाती रही पुलिस |
    शी जिनपिंग के 'राइट हैंड' काई ची भी पहुंचे भारत, बीजिंग में क्यों चलती है इनकी तूती? |
    भारत पहुंचे शी जिनपिंग, पालम एयरपोर्ट पर उतरा चीनी राष्ट्रपति का विमान |
    IAS अफसर की किन गलतियों से छिन सकती है कुर्सी?  |
    'पाकिस्तान में है हाफिज सईद', कोर्ट में बोली NIA... 2 महीने में दूसरा गैर-जमानती वारंट जारी |
    Karwa Chauth 2026 Date: करवा चौथ कब है? जानें पूजा मुहूर्त और चांद निकलने का समय |
    'हम मछुआरे हैं, जात का फर्क है...', गोंडा में निषाद कारोबारी की हत्या पर फूटा भाई का गुस्सा, कर दी बड़ी मांग |
    Box Office: 'हनुमान अंश' के सामने 'हैवान' की सिट्टी गुल, 200 करोड़ पार नीम करोली बाबा की फिल्म, पीछे छूटे अक्षय-सैफ
    Advertisement