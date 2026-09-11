टस से मस नहीं होगी SUV, हुडंई लाई खास सिक्योरिटी फीचर, ऐसे करेगा काम

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू (Hyundai Venue) और वेन्यू एन लाइन (Venue N-Line) के लिए खास फीचर का ऐलान किया है. कंपनी ने इस एसयूवी में रिमोट इमोबिलाइजर का फीचर दिया है, जिसका इस्तेमाल स्मार्टफोन के जरिए कार के पार्क होने पर किया जा सकता है.

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कंपनी ने इस फीचर को हुंडई ब्लूलिंक रिमोट इमोबिलाइजर (Hyundai Bluelink Remote Immobiliser) नाम दिया है. इस फीचर को हुंडई कंट्रोलर ओवर-दि-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए रोलआउट कर रही है.

यानी इस फीचर के लिए आपको अपनी वेन्यू को वर्कशॉप नहीं ले जाना होगा. कंपनी का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कार को चोरी से बचाया जा सकेगा. यहां तक की अगर चोर किसी तरह से कार के अंतर घुस भी जाएं, तो भी कार को चोरी करना मुश्किल होगा.

कैसे काम करता है ये फीचर?

रिमोट इमोबिलाइजर को हुंडई ब्लूलिंक स्मार्टफोन ऐप से एक्टिवेट किया जा सकता है. कार के पार्क होने पर इस फीचर को इनेबल किया जा सकता है. फीचर के ऑन होने पर कार के कई फीचर्स काम नहीं करेंगे. ये फीचर्स बिना परमिशन के शुरू नहीं किए जा सकते हैं. इसके लिए ऑथेंटिकेशन को पूरा करना होगा.

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अगर लगता है कि कार चोरी हो गई है और ये फीचर ऑन नहीं है, तो भी इसे ऑन किया जा सकता है. कंपनी इसे एक जरूरी सेफ्टी सेफगार्ड फीचर बता रही है. ध्यान रखें कि रिमोट इमोबिलाइजर कार को चलते हुए बंद नहीं कर सकती है. लेकिन कार के एक बार ऑफ होने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा.

यानी अगर किसी ने कार चोरी कर ली और चला रहा है, तब कार के चलते हुए ये फीचर काम नहीं करेगा. बल्कि कार के रुकने और इंजन के बंद होने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा. इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए ब्लूलिंक सेंटर से संपर्क नहीं करना होगा. हुंडई कार की लाइव लोकेशन भी ब्लूलिंक ऐप के जरिए बताएगी. ध्यान रखें कि ये सभी फीचर्स पावर सप्लाई, वायरिंग और नेटवर्क जैसे फैक्टर पर निर्भर करते हैं.

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हुंडई वेन्यू के सीसीएनसी एचएक्स 10 और वेन्यू एन-लाइन एन10 वेरिएंट के लिए ये फीचर जारी किया गया है. कंपनी ने बताया है कि नवंबर 2025 के बाद बिकी सभी एलिजिबल यूनिट्स में ओटीए अपडेट के जरिए ये फीचर मिल जाएगा. सितंबर 2026 से ये फीचर एलिजिबल वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलेगा.

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