scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक बाइक, 4 युवक और तीसरे के कंधे पर चौथा, VIDEO वायरल, पुलिस ने लिया एक्शन

अहमदाबाद के एलिसब्रिज में एक मोटरसाइकिल पर चार युवकों के सवार होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में चौथा युवक बाइक पर बैठे तीसरे युवक के कंधे पर बैठा नजर आया. सड़क पर इस तरह बाइक चलाने का वीडियो सामने आते ही एलिसब्रिज पुलिस ने कार्रवाई की. पुलिस ने 21 सितंबर की सुबह युवकों को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया.

Advertisement
X
सड़क पर चलती बाइक पर चार युवकों का खतरनाक स्टंट. (Photo: Screengrab)
सड़क पर चलती बाइक पर चार युवकों का खतरनाक स्टंट. (Photo: Screengrab)

अहमदाबाद के एलिसब्रिज में सड़क पर एक बाइक पर चार युवकों के सवार होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह गए. बाइक पर तीन युवक तो बैठे ही थे, चौथा युवक तीसरे युवक के कंधे पर बैठा हुआ था. यह घटना 20 सितंबर की रात की बताई जा रही है. चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़क पर निकले थे. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर नियमों के मुताबिक दो लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन इस बाइक पर तीन नहीं बल्कि चार युवक सवार थे.

सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि चौथा युवक बाइक की सीट पर बैठने के बजाय तीसरे युवक के कंधे पर बैठ गया. वह इस तरह बैठा था, जैसे आराम से मोटरसाइकिल की सीट पर बैठा हो. इस दौरान बाइक रात के समय सड़क पर चलती रही. चार युवकों का यह सफर पीछे से आ रहे एक शख्स के मोबाइल कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में बाइक पर सवार युवक बिना किसी डर के सड़क पर जाते दिखाई दे रहे हैं. चौथा युवक तीसरे के कंधे पर बैठा हुआ नजर आ रहा है.

पीछे से आ रहे शख्स ने मोबाइल में कैद किया वीडियो

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस CCTV के आधार पर हादसे की जांच में जुटी. (Photo: ITG)
अहमदाबाद में कॉलेज जा रही 19 साल की छात्रा को क्रेन ने कुचला
CTM
छात्र ने छात्रा पर फेंकी 'I Love You' लिखी चिट्ठी, थाने पहुंचा स्कूल का बवाल
AIU Ahmedabad Arrested Imran Sheikh
बैंकॉक से कपड़ों के बीच छिपा कर लाया 8 करोड़ से ज्यादा का गांजा
मकान के लिए मायके से पैसे लाने का आरोप.(Photo: Representational)
'दहेज में कुछ नहीं दिया...', शादी के 21 साल बाद पत्नी ने दर्ज कराई FIR
Bullet Train From Delhi To Siliguri
20 घंटे का सफर सिर्फ 6 घंटे में, इस रूट पर भी दौड़ेगी बुलेट ट्रेन

बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो एलिसब्रिज पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने इस तरह बाइक चलाने को लेकर युवकों के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक, सड़क पर इस तरह की लापरवाही से बाइक चलाने से खुद युवकों के साथ आसपास मौजूद लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती थी.

Advertisement

20 सितंबर की रात की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एलिसब्रिज पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की. पुलिस ने 21 सितंबर की सुबह मोटरसाइकिल सवार युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की. एलिसब्रिज पुलिस थाना के इंस्पेक्टर केएम भुवा ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद घी कांटा में रहने वाले मोटरसाइकिल सवार अशोक ठाकोर, अल्केश कनोजिया और मितेश झाला को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184 और 194(c) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इन धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की है.

पुलिस कार्रवाई के बाद युवकों को अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगते हुए भी देखा गया. जिस अंदाज में वे चारों एक बाइक पर सड़क पर निकले थे, उसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और कार्रवाई हुई. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बाइक पर दो लोगों के बैठने की जगह होने के बावजूद चार युवक सवार थे. इनमें से चौथा युवक तीसरे युवक के कंधे पर बैठा था. बाइक रात में सड़क पर चल रही थी और पीछे से आ रहे व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवकों की पहचान कर कार्रवाई की. 21 सितंबर की सुबह गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई.

Advertisement

बाइक पर स्टंट जैसा सफर पड़ा भारी

इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है, जिसमें चौथा युवक बाइक पर सवार तीसरे युवक के कंधे पर बैठा दिखाई देता है. वह काफी निश्चिंत नजर आ रहा था और बाइक सड़क पर चलती रही. पीछे से वीडियो बनाने वाले शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा और वायरल हो गया.

पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, उनके खिलाफ बीएनएस और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. एलिसब्रिज पुलिस थाना के इंस्पेक्टर केएम भुवा ने युवकों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की पुष्टि की है. इस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कुछ सेकेंड का वीडियो युवकों को पुलिस तक ले गया और अंत में उन्हें अपनी हरकत के लिए माफी भी मांगनी पड़ी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    AIIMS नहीं, MCD अस्पताल का 'चमत्कार'! 83 दिन मौत से जंग,बच्ची को सरकारी अस्पताल से म‍िली नई जिंदगी |
    फॉर्म 6 को लेकर क्या है पूरा विवाद, चुनाव आयुक्तों की आपत्ति और इन बदलावों पर बिफरा विपक्ष |
    SSC GD एग्जाम में हैकिंग का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार, 5 राज्यों में फैला नेटवर्क |
    धुरंधर ने बदली 'Washma Butt' कैफे की पहचान! 50 रुपये देकर 'हमजा-आलम' बन रहे लोग |
    फैक्ट चेक: पुलिस एक्शन के इन वीडियो का जमुई कांड से नहीं है कोई लेना-देना |
    चुनाव आयोग में मतभेद की खबरों पर गरमाई राजनीति, विपक्ष ने सरकार को घेरा |
    Shani Nakshatra Gochar 2026: चतुर्दशी श्राद्ध पर शनि गोचर, अक्टूबर में आएगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम |
    10 महीने, 14 आपत्तियां... चुनाव आयोग में क्यों बढ़ा तनाव? जानिए कौन हैं CEC ज्ञानेश कुमार, जिन पर विपक्ष ने साधा निशाना |
    मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला से छेड़छाड़, CCTV VIDEO वायरल |
    40 साल किराये पर रहे, सिर्फ 12वीं पास, अब 711 करोड़ रुपये में खरीद डाला फ्लैट का पूरा टावर ही, दिनेश ठक्कर की कहानी?
    Advertisement