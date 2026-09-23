एक बाइक, 4 युवक और तीसरे के कंधे पर चौथा, VIDEO वायरल, पुलिस ने लिया एक्शन

अहमदाबाद के एलिसब्रिज में सड़क पर एक बाइक पर चार युवकों के सवार होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. वीडियो में ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह गए. बाइक पर तीन युवक तो बैठे ही थे, चौथा युवक तीसरे युवक के कंधे पर बैठा हुआ था. यह घटना 20 सितंबर की रात की बताई जा रही है. चारों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़क पर निकले थे. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर नियमों के मुताबिक दो लोगों के बैठने की जगह होती है, लेकिन इस बाइक पर तीन नहीं बल्कि चार युवक सवार थे.

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सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि चौथा युवक बाइक की सीट पर बैठने के बजाय तीसरे युवक के कंधे पर बैठ गया. वह इस तरह बैठा था, जैसे आराम से मोटरसाइकिल की सीट पर बैठा हो. इस दौरान बाइक रात के समय सड़क पर चलती रही. चार युवकों का यह सफर पीछे से आ रहे एक शख्स के मोबाइल कैमरे में कैद हो गया. वीडियो में बाइक पर सवार युवक बिना किसी डर के सड़क पर जाते दिखाई दे रहे हैं. चौथा युवक तीसरे के कंधे पर बैठा हुआ नजर आ रहा है.

पीछे से आ रहे शख्स ने मोबाइल में कैद किया वीडियो

बाद में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो एलिसब्रिज पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने इस तरह बाइक चलाने को लेकर युवकों के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस के मुताबिक, सड़क पर इस तरह की लापरवाही से बाइक चलाने से खुद युवकों के साथ आसपास मौजूद लोगों की जान भी जोखिम में पड़ सकती थी.

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20 सितंबर की रात की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद एलिसब्रिज पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की. पुलिस ने 21 सितंबर की सुबह मोटरसाइकिल सवार युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज की. एलिसब्रिज पुलिस थाना के इंस्पेक्टर केएम भुवा ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद घी कांटा में रहने वाले मोटरसाइकिल सवार अशोक ठाकोर, अल्केश कनोजिया और मितेश झाला को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125 तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184 और 194(c) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इन धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की है.

पुलिस कार्रवाई के बाद युवकों को अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगते हुए भी देखा गया. जिस अंदाज में वे चारों एक बाइक पर सड़क पर निकले थे, उसका वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और कार्रवाई हुई. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि बाइक पर दो लोगों के बैठने की जगह होने के बावजूद चार युवक सवार थे. इनमें से चौथा युवक तीसरे युवक के कंधे पर बैठा था. बाइक रात में सड़क पर चल रही थी और पीछे से आ रहे व्यक्ति ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवकों की पहचान कर कार्रवाई की. 21 सितंबर की सुबह गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई.

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बाइक पर स्टंट जैसा सफर पड़ा भारी

इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है, जिसमें चौथा युवक बाइक पर सवार तीसरे युवक के कंधे पर बैठा दिखाई देता है. वह काफी निश्चिंत नजर आ रहा था और बाइक सड़क पर चलती रही. पीछे से वीडियो बनाने वाले शख्स ने इस पूरे नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया. इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा और वायरल हो गया.

पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, उनके खिलाफ बीएनएस और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. एलिसब्रिज पुलिस थाना के इंस्पेक्टर केएम भुवा ने युवकों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की पुष्टि की है. इस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कुछ सेकेंड का वीडियो युवकों को पुलिस तक ले गया और अंत में उन्हें अपनी हरकत के लिए माफी भी मांगनी पड़ी.

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