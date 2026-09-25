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Murmura Idli Recipe: मुरमुरे से बनाएं सॉफ्ट और स्पंजी इडली, न दाल भिगोने की झंझट, न फर्मेंटेशन का इंतजार

Murmura Idli Recipe: इडली खाने का मन है लेकिन दाल-चावल भिगोने और बैटर को फर्मेंट करने का समय नहीं है. तो मुरमुरे से झटपट सॉफ्ट और स्पंजी इडली बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए न घंटों इंतजार करना होगा और न ही ज्यादा मेहनत.

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मिनटों में बनाएं स्पंजी और स्वादिष्ट मुरमुरा इडली (Photo- ITG)
मिनटों में बनाएं स्पंजी और स्वादिष्ट मुरमुरा इडली (Photo- ITG)

Murmura Idli Recipe: सुबह के नाश्ते में इडली खाना पसंद है लेकिन  दाल-चावल भिगोने और बैटर को घंटों फर्मेंट करने का आपके पास समय नहीं है तो आप मुरमुरे से झटपट इडली बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए न तो दाल-चावल को घंटों भिगोने की जरूरत है और न ही बैटर को फर्मेंट करने का लंबा इंतजार करना पड़ता है. बस मुरमुरे, दही और सूजी की मदद से इसका बैटर तैयार किया जाता है, जिसे फ्रूट सॉल्ट की मदद से हल्का और स्पंजी बनाया जाता है. 

सबसे अच्छी बात यह है कि मुरमुरा इडली को आप कम समय में तैयार कर सकते हैं.  इसे नाश्ते में नारियल की चटनी या अपनी पसंद की किसी अन्य चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं मुरमुरे से सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

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2 कप मुरमुरा
1 कप ताजा दही
1 कप बारीक सूजी
1 छोटी चम्मच तेल
1 छोटी चम्मच फ्रूट सॉल्ट (ईनो)
पानी जरूरत के अनुसार
नमक स्वादानुसार

मुरमुरा इडली बनाएंगे कैसे?

  1. सबसे पहले 2 कप मुरमुरा लें और इसे पानी से अच्छी तरह धो लें. इसके बाद मुरमुरे को लगभग 5 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखें. अब इन्हें छलनी में डालकर सारा पानी निकाल दें.
  2. इसके बाद भीगे हुए मुरमुरे को मिक्सर जार में डालें. इसमें 1 कप ताजा दही डालकर पीस लें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डाल सकते हैं. बैटर न ज्यादा पतला होना चाहिए और न ज्यादा गाढ़ा. इसकी कंसिस्टेंसी डोसा बैटर जैसी रखें.
  3. अब इस बैटर में 1 कप बारीक सूजी और 1 छोटी चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. बैटर को लगभग 5 मिनट के लिए रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए.
  4. इस बीच इडली के सांचे को थोड़ा तेल लगाकर चिकना कर लें. अब बैटर को एक बार चेक करें. इडली को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए इसमें 1 छोटी चम्मच फ्रूट सॉल्ट डालें. ऊपर से थोड़ा पानी डालकर बैटर को हल्के हाथों से एक ही दिशा में मिलाएं.
  5. ध्यान रखें कि फ्रूट सॉल्ट बैटर को इडली बनाने से ठीक पहले ही डालें. अगर बैटर पहले से बनाकर रखना है तो उसमें फ्रूट सॉल्ट न डालें और इसे फ्रिज में रख दें.
  6. अब इडली के सांचे में थोड़ा-थोड़ा बैटर डालें. सांचे को बहुत ज्यादा न भरें, क्योंकि इडली भाप में फूलती है. एक कड़ाही या बर्तन में पहले से पानी गर्म कर लें और उसमें इडली का सांचा रख दें. ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर करीब 10 से 12 मिनट तक इडली को भाप में पकाएं.
  7. गैस बंद करने के बाद इडली को 2 मिनट तक ऐसे ही रहने दें. इसके बाद सांचे को बाहर निकालें और इडली को हल्के हाथों से निकाल लें. अगर इडली सांचे में चिपक रही हो तो चम्मच के पिछले हिस्से को हल्का गीला करके किनारे से निकाल सकते हैं.
---- समाप्त ----
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