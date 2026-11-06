scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सांवलिया सेठ के दरबार में फिर अनूठी भेंट! इस बार भक्त ने चढ़ाया 21 ग्राम सोने का दिल, कीमत 3 लाख पार; जानें वजह

राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में जालोर के एक श्रद्धालु ने मन्नत पूरी होने पर 21 ग्राम सोने का दिल चढ़ाया. इसकी कीमत 3 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है.

Advertisement
X
बीमारी से उबरे भक्त ने सांवलिया सेठ को चढ़ाया सोने का दिल.(Photo:ITG)
बीमारी से उबरे भक्त ने सांवलिया सेठ को चढ़ाया सोने का दिल.(Photo:ITG)

मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों की आस्था के अनूठे रंग लगातार सामने आ रहे हैं. कोई अपनी मन्नत पूरी होने पर सोना चढ़ा रहा है तो कोई चांदी की अनूठी भेंट अर्पित कर रहा है. कभी चांदी का दिल, कभी चांदी की सिल्ली तो कभी सोने की बांसुरी... सांवलिया सेठ के दरबार में चढ़ावे की ऐसी अनूठी भेंट पहले भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं. अब एक श्रद्धालु ने भगवान को 21 ग्राम सोने से बना दिल भेंट किया है. इसकी कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है.

इस अनूठी भेंट के पीछे भी श्रद्धा और जिंदगी से जुड़ी एक भावुक कहानी है. बताया जा रहा है कि जालोर निवासी श्रद्धालु हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहा था. उसने भगवान सांवलिया सेठ से अच्छे इलाज और ऑपरेशन सफल होने की मन्नत मांगी थी. ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य में सुधार होने पर श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी करने सांवलिया सेठ के दरबार पहुंचा और भगवान को 21 ग्राम सोने का दिल अर्पित कर दिया.

मंदिर मंडल के अनुसार जालोर से आए श्रद्धालु ने भेंट कक्ष में सोने का दिल जमा करवाया है. श्रद्धालु ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं की. इस सोने के दिल का वजन 21 ग्राम है और इसकी कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर क्यों बनाते हैं भक्त? देखें अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय
सांस्कृतिक उत्सव में शामिल हुए विदेशी मेहमान. (Photo: ITG)
कॉलोनी में हो रहा था गरबा... जापान के न्यूक्लियर एक्सपर्ट जमकर थिरके
सांवलिया सेठ के भंडार में निकली 19 देशों की करेंसी. (Photo: ITG)
19 देशों की करेंसी, 31 करोड़ का चढ़ावा... सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी
सांवलिया सेठ मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा. (Photo: ITG)
23 करोड़ कैश, 92 KG चांदी... सांवलिया सेठ को मिला 31 करोड़ का दान
चित्तौड़गढ़ किला है वीरता का गढ़ (Photo- ITG)
700 एकड़ में फैला है चित्तौड़गढ़ किला, जानें यहां घूमने की 5 खास जगहें

सांवलिया सेठ के दरबार में यह पहली बार नहीं है, जब किसी भक्त ने अपनी आस्था को अनूठी भेंट के रूप में व्यक्त किया हो. इससे पहले भी चांदी का दिल, चांदी की सिल्ली और सोने की बांसुरी जैसी विशेष भेंट चढ़ाए जाने की खबरें सामने आ चुकी हैं. इन चढ़ावों ने न केवल श्रद्धालुओं का ध्यान खींचा, बल्कि सांवलिया सेठ के दरबार में भक्तों की अनूठी आस्था को भी सुर्खियों में ला दिया.

Advertisement

दरअसल सांवलिया सेठ के प्रति श्रद्धालुओं की मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद भगवान जरूर पूरी करते हैं. यही वजह है कि मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार भगवान को भेंट अर्पित करते हैं. कोई सोना-चांदी चढ़ाता है तो कोई अपनी मन्नत से जुड़ी विशेष वस्तु बनवाकर भगवान के चरणों में समर्पित करता है.

सांवलिया सेठ के दरबार में आने वाली ऐसी अनूठी भेंट केवल उनकी कीमत के कारण चर्चा में नहीं रहतीं, बल्कि इनके पीछे जुड़ी भक्तों की आस्था और भावनाएं भी लोगों को आकर्षित करती हैं. चांदी के दिल से लेकर सोने की बांसुरी और अब 21 ग्राम सोने के दिल तक, हर भेंट श्रद्धालुओं के विश्वास की अलग कहानी बयां करती है.

 

इस बार सोने का दिल इसलिए भी खास है, क्योंकि इसे एक ऐसे श्रद्धालु ने अर्पित किया है, जिसने हृदय की बीमारी से उबरने के बाद अपने आराध्य के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए दिल के आकार की सोने की भेंट तैयार करवाई. सांवलिया सेठ के दरबार में आस्था का यह अनूठा अंदाज एक बार फिर चर्चा में है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सांवलिया सेठ के दरबार में फिर अनूठी भेंट! इस बार भक्त ने चढ़ाया 21 ग्राम सोने का दिल, कीमत 3 लाख पार; जानें वजह |
    सिगरेट पीती दिखीं अनन्या पांडे, टशन देखकर हैरान फैंस, बोले- चंकी जी गुस्सा हो जाएंगे |
    Ayodhya में तकनीक और आस्था का संगम, 30 लाख दीपों से सजेगी रामनगरी! |
    गुजरात: दुष्कर्म केस में धर्मांतरण का एंगल, बीमारी ठीक करने का झांसा देकर इस्लाम कबूल कराने का आरोप |
    Anjali Merchant Diwali look: दिवाली पार्टी में छाईं अंजलि मर्चेंट, गुलाबी साड़ी और वन-शोल्डर ब्लाउज में लगीं स्टाइलिश, PHOTOS |
    IPL सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए बनाए गए बिहार टीम के कप्तान |
    Delhi-NCR में लागू हुआ ग्रैप का तीसरा चरण, इन गाड़ियों पर लगा सख्त बैन! |
    पटना के मनेर में पुलिस मुठभेड़ में 3 अपराधी ढेर, पोस्टमॉर्टम के दौरान अस्पताल के बाहर परिजनों का भारी हंगामा |
    कनॉट प्लेस से खान मार्केट तक जाम... दिल्ली-एनसीआर में धनतेरस पर 'ट्रैफिक का टॉर्चर', 5KM तय करने में छूट रहे पसीने |
    धनतेरस पर देशभर के बाजारों में रौनक, सोने-चांदी की जमकर हो रही खरीदारी
    Advertisement