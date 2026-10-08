scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नवरात्रि में धमाका करेगी Mahindra... ला रही CNG पर चलने वाली SUV

15 अक्टूबर को महिंद्रा एक नई कार लॉन्च करने वाली है. ये महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ का फेसलिफ्ट हो सकती है. इस कार को कंपनी सीएनजी के साथ लॉन्च कर सकती है. यानी अब हमें महिंद्रा की कार में भी सीएनजी का विकल्प देखने को मिलेगा. कंपनी ऐसे समय पर ये कार लेकर आ रही है, जब सीएनजी कारों की सेल्स लगातार बढ़ रही है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
Mahindra XUV 3XO को कंपनी सीएनजी के साथ लॉन्च कर सकती है.(Photo: Instagram/ Mahindra Auto)
Mahindra XUV 3XO को कंपनी सीएनजी के साथ लॉन्च कर सकती है.(Photo: Instagram/ Mahindra Auto)

महिंद्रा नवरात्रि में एक नई कार लॉन्च करने वाली है. कंपनी 15 अक्टूबर को नई एसयूवी पेश करेगी. महिंद्रा का एसयूवी लॉन्च करना कोई बड़ी चर्चा की बात नहीं है. बल्कि असली चर्चा हो रही है सीएनजी कार की. दावा किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर को महिंद्रा कॉम्पैक्ट एसयूवी एक्सयूवी 3एक्सओ (Mahindra XUV 3XO) का सीएनजी वर्जन लॉन्च कर सकती है. 

15 अक्टूबर को महिंद्रा अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी का नया वर्जन लॉन्च करने वाली है. अगर कंपनी कार का सीएनजी अवतार लॉन्च करती है, तो ये ब्रांड के पोर्टफोलियो में चौथा पावरट्रेन होगा. अब तक कंपनी की कारें पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक अवतार में आती हैं. अब सीएनजी का विकल्प भी कंज्यूमर्स को मिल सकता है. 

सीएनजी की एंट्री के साथ महिंद्रा का सीधा मुकाबला टाटा मोटर्स से होगा. जहां टाटा मोटर्स की नेक्सॉन और पंच सीएनजी में आने वाली छोटी एसयूवीज हैं. वहीं महिंद्रा के पास इनका कोई जवाब नहीं था. एक्सयूवी 3एक्सओ सीएनजी को लॉन्च करके कंपनी पूरा खेल पलट सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

Mahindra XUV 7XO crash test
64Kmph की रफ्तार से टकराई XUV 7XO, ऐसा हुआ हाल, देखें VIDEO
Mahindra THAR OG
इन SUVs के दीवाने हुए लोग, रिकॉर्ड तोड़ हो रही कंपनी की बिक्री
Mahindra XEV 9S
Mahindra ने पलट दिया खेल... पंच को पछाड़ ये कार बनी टॉप सेलर
Mahindra Veero XXL
21KM का माइलेज, 8.25 लाख कीमत... महिंद्रा ने दिखाई CNG पावर
Mahindra Vision T
Mahindra की बड़ी तैयारी, इलेक्ट्रिक अवातर में आ रही THAR

क्या होगा कार में खास? 

फिलहाल महिंद्रा एक्सयूवी 3एक्सओ में दो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है. ये छोटी एसयूवी 111 एचपी पावर वाले 1.2 लीटर एमपीएफआई टर्बो पेट्रोल इंजन और 131 एचपी पावर वाले 1.2 लीटर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती है. अब इन दोनों के अलावा हमें फैक्टरी फिटेड सीएनजी का विकल्प मिल सकता है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: Mahindra SUV के दीवाने हुए लोग... रिकॉर्ड तोड़ हो रही कंपनी की बिक्री

हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. एमपीएफआई इंजन को मैन्युफैक्चर करना सस्ता होता है और ये इंजन सीएनजी को आसानी से एडॉप्ट कर लेता है. महिंद्रा इस इंजन को ही सीएनजी के साथ दे सकती है. कंपनी सीएनजी का विकल्प ऐसे मौके पर लेकर आ रही है, जब पैसेंजर व्हीकल मार्केट में ये दूसरे सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्यूल ऑप्शन है. 

यह भी पढ़ें: TATA-Mahindra की SUV लगेंगी फीकी... Hyundai ने उतारी अपनी धांसू कार

महिंद्रा के लिए एक्सूयवी 3एक्सओ में सीएनजी जोड़ना चुनौती से भरा होने वाला है. चूंकि इस कार में सेगमेंट का सबसे कम बूट स्पेस मिलता है. ऐसे में सीएनजी टैंक जोड़ने का मतलब है कि बूट स्पेस और भी कम होगा. महिंद्रा टाटा की तरह डुअल सिलेंडर सेटअप का भी इस्तेमाल कर सकती है. 

कंपनी ने आधिकारिक तौर पर सीएनजी इंजन को कन्फर्म नहीं किया है. छोटी गाड़ियों में लोग सीएनजी इंजन को काफी पसंद कर रहे हैं. इसकी बड़ी वजह पेट्रोल के मुकाबले कम रनिंग कॉस्ट का होना है. वहीं अब लोगों के पास छोटी गाड़ियों में डीजल का विकल्प बचा नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    महाराष्ट्र के इस डैम पर अब पुलिस का पहरा... सिर्फ दो फीसदी बचा पानी... जालना की ये तस्वीर क्यों डराने वाली है? |
    जापान में अमेरिकी मरीन पर महिला की हत्या का आरोप, ओकिनावा में फूटा गुस्सा |
    गेहूं-धान पर ही निर्भर न रहें, ये 6 औषधीय फसलें कराएंगी मोटी कमाई |
    मोरबी में 187 अवैध स्ट्रक्चर पर मेगा डिमोलिशन, 80 करोड़ की जमीन कराई जाएगी खाली |
    पीएम मोदी की जनसेवा के 25 साल, बदली गृहराज्य की तस्वीर, देखें गुजरात आजतक |
    कारगिल में नाना पाटेकर के 60 दिन! नहीं की करियर की परवाह, घटाया था 20 किलो वजन |
    Sarva Pitru Amavasya 2026: 9 या 10 अक्टूबर, कब है सर्वपितृ अमावस्या? जानें सही तिथि और उपाय |
    हेली टैक्सी और राम रहीम को बार-बार परोल क्यों? जानिए क्या बोले हरियाणा के मंत्री |
    कैंडी क्रश में 22,222 लेवल! बिहार के 19 साल के शुभम ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड |
    Nana Patekar Death: नाना पाटेकर से लेकर शेफाली जरीवाला तक, कार्डियक अरेस्ट से गई इन सेलिब्रिटी की जान, जानें किनको ज्यादा खतरा
    Advertisement