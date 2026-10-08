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बेटी की हत्या के बाद मां का कलेजा फटा, बोली- एनकाउंटर से नहीं मिला इंसाफ, फांसी दो, नहीं तो हम गोली मार देंगे

झांसी में 19 वर्षीय चंचल की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या करने वाले प्रेमी कमल को पुलिस ने पांच घंटे बाद मुठभेड़ में पकड़ लिया. आरोपी के पैर में गोली लगी. इसके बावजूद चंचल के माता-पिता पुलिस कार्रवाई को अधूरा मान रहे हैं. मां सपना ने कहा कि उन्हें हत्यारे की फांसी चाहिए, तभी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी.

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हत्या के पांच घंटे में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा. (Photo: Screengrab)
हत्या के पांच घंटे में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा. (Photo: Screengrab)

झांसी में बेटी की हत्या के बाद एक मां का दर्द पुलिस की कार्रवाई के बावजूद कम नहीं हुआ. प्रेमिका चंचल की हत्या करने वाले आरोपी कमल को पुलिस ने घटना के कुछ ही घंटे बाद मुठभेड़ में पकड़ लिया. आरोपी के पैर में गोली लगी, लेकिन मृतका के माता-पिता इसे पूरा न्याय नहीं मान रहे हैं. मामला झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिद्धेश्वर नगर का है. बुधवार को प्रेमी कमल ने कथित तौर पर घर में घुसकर अपनी 19 वर्षीय प्रेमिका चंचल को गोली मार दी थी. गोली लगने से चंचल की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

घटना के करीब पांच घंटे बाद पुलिस ने आरोपी कमल को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया, लेकिन चंचल के माता-पिता का गुस्सा और दर्द कम नहीं हुआ. मृतका के पिता सोनू का कहना है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और घटना के पांच घंटे के अंदर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई सही थी, लेकिन उनके परिवार को अभी पूरा न्याय नहीं मिला है.

परिजनों ने पीएम मोदी और सीएम योगी से माता-पिता ने लगाई गुहार

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सोनू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की. उनका कहना है कि उनकी बेटी की जान लेने वाले को फांसी मिलेगी, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी. बेटी को खोने के बाद मां सपना भी लगातार हत्यारे के लिए फांसी की मांग कर रही हैं. रोते हुए उन्होंने कहा कि आरोपी को फांसी दी जाए, नहीं तो वह खुद उसे गोली मार देंगी. उनका कहना है कि बेटी की हत्या करने वाले की लाश उनके सामने आनी चाहिए.

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सपना का कहना है कि उन्हें एनकाउंटर से संतुष्टि नहीं मिली है. वह सिर्फ हत्यारे की फांसी चाहती हैं. मां का कहना है कि उनकी बेटी की लाश आने से पहले वह हत्यारे की लाश अपने सामने देखना चाहती हैं. उनके लिए इससे कम कुछ भी पर्याप्त नहीं है. मृतका के माता-पिता का कहना है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़कर अपनी कार्रवाई कर दी, लेकिन उनकी बेटी की मौत का असली न्याय तभी होगा, जब आरोपी को फांसी मिलेगी. इसी मांग को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाई है.

पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को पकड़ा

घटना के बाद चंचल के परिवार में मातम पसरा हुआ है. एक तरफ बेटी को खोने का दुख है, तो दूसरी तरफ माता-पिता आरोपी के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं. मां का रोते हुए यह कहना कि उन्हें सिर्फ फांसी चाहिए, बेटी की हत्या के बाद परिवार के गहरे दर्द को सामने रखता है. झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में पुलिस ने आरोपी को पांच घंटे के भीतर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मृतका के माता-पिता अब भी इसे अधूरा न्याय मान रहे हैं. उनका कहना है कि चंचल की आत्मा को शांति तभी मिलेगी, जब उसके हत्यारे को फांसी की सजा मिलेगी.
 

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