पति के साथ रात में टहल रही थी महिला, सामने से बाइक आई... पलक झपकते ही गले से चेन खींच ले गया बदमाश

रात का वक्त था. पति-पत्नी घर से निकले थे. कोई बाजार नहीं जाना था. कोई लंबी दूरी तय नहीं करनी थी. बस कॉलोनी में थोड़ा टहलना था. महिला अपने पति के साथ सड़क पर चल रही थी. तभी सामने से एक बाइक आती दिखाई दी. बाइक पर एक शख्स सवार था. वो पास आया. और अगले कुछ सेकेंड में सब कुछ बदल गया. बाइक सवार ने महिला के गले पर झपट्टा मारा. डेढ़ तोले की सोने की चेन खींची और बाइक की रफ्तार बढ़ाकर वहां से निकल गया.

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महिला और उसके पति को जब तक समझ आया कि हुआ क्या है, तब तक आरोपी काफी दूर जा चुका था. ये वारदात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में हुई है. जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर बड़वाह थाना क्षेत्र की कंवर कॉलोनी में. पीड़ित महिला की पहचान लता तोमर के तौर पर हुई है. लता के पति अशोक तोमर ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ टहलने निकले थे. इसी दौरान एक व्यक्ति बाइक से सामने की ओर से आया और उनकी पत्नी के गले से चेन खींचकर भाग गया.

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जहां वारदात हुई, वहां CCTV कैमरा लगा हुआ था. और इसी कैमरे ने चेन स्नैचर की पूरी करतूत रिकॉर्ड कर ली. CCTV फुटेज में बाइक सवार आता दिखाई देता है. वह महिला के करीब पहुंचता है और चेन खींचने के बाद वहां से भाग जाता है. यानी आरोपी ने कुछ सेकेंड में वारदात की और निकल गया. लेकिन इस बार उसके पीछे एक डिजिटल सुराग छोड़ गया. CCTV फुटेज. वारदात की खबर मिलते ही आसपास के लोग भी वहां जमा होने लगे. पुलिस को सूचना दी गई. बड़वाह थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन मौके पर पहुंचे. पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर बाइक सवार की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

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सवाल ये है कि आरोपी कौन है? क्या वो इलाके में पहले भी ऐसी वारदात कर चुका है? क्या उसने पहले से महिला को निशाना बनाया था या रास्ते से गुजरते हुए मौका देखकर चेन खींची? इन सवालों के जवाब अभी जांच का हिस्सा हैं. CCTV में कैद उस बाइक सवार की पहचान होती है या नहीं, ये आगे की जांच से पता चलेगा. लेकिन इस घटना ने कॉलोनी में रात के वक्त सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. क्योंकि यहां कहानी किसी सुनसान सड़क की नहीं है. एक महिला अपने पति के साथ टहलने निकली थी. और लौटते वक्त उसके गले की सोने की चेन उसके पास नहीं थी.

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