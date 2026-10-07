Ranji Trophy में कहर बरपाने को तैयार मोहम्मद शमी, बंगाल ने किया खतरनाक टीम का ऐलान, अभिषेक पोरेल को भी मिला मौका

घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के नए सीजन के आगाज से ठीक पहले बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (CAB) ने अपनी 17 सदस्यीय मजबूत टीम का ऐलान कर दिया है.

और पढ़ें

इस टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हो रही है. शमी एक बार फिर मैदान पर अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

बंगाल की टीम अपने पहले रणजी मैच में कल्याणी के मैदान पर दिल्ली का सामना करेगी. टीम की कमान अभिमन्यु ईश्वरण के हाथों में होगी, जबकि सुदीप कुमार घरामी उप-कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे.

इस बार बंगाल की गेंदबाजी बेहद खतरनाक नजर आ रही है, क्योंकि टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद शमी के साथ-साथ मुकेश कुमार और आकाश दीप जैसे धुरंधर गेंदबाज भी शामिल हैं. पिछले सीजन में बंगाल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. हालांकि, दलीप ट्रॉफी के दौरान चोटिल होने वाले शाहबाज अहमद इस टीम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं.

Advertisement

अभिषेक पोरेल की भी टीम में वापसी

इस टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को भी शामिल किया गया है. आईपीएल 2026 के बाद से पोरेल ने कोई प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला था. बता दें कि पिछले साल अगस्त में उन्हें कोलकाता में रेप और अन्य यौन अपराधों के आरोपों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था.

हालांकि, पिछले महीने जब उन्हें गुवाहाटी में अभ्यास मैचों के लिए चुना गया था, तब सीएबी के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया था कि उनके व्यक्तिगत और कानूनी मामले उनके अपने हैं और फिलहाल बोर्ड की तरफ से खेलने को लेकर कोई बाधा नहीं है.

रणजी के पहले मैच के लिए बंगाल की पूरी टीम

अभिमन्यु ईश्वरण (कप्तान), सुदीप कुमार घरामी (उप-कप्तान), सुदीप चटर्जी, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), शाकिर हबीब गांधी (विकेटकीपर), अंकुर पॉल, सुमंता गुप्ता, अंकित शुक्ला, शुभम चटर्जी, मोहम्मद शमी, आकाश दीप, मुकेश कुमार, सूरज सिन्धु जायसवाल, प्रदिप्त प्रमाणिक, आमिर गनी, मोहम्मद कैफ और सौम्यदीप मंडल.

(स्टैंडबाय खिलाड़ी: करण लाल, अखिलेश यादव, गीत पुरी, अभिषेक कुमार रमन, शुभम सरकार, सुमित मोहंता और आदित्य पुरोहित)

---- समाप्त ----