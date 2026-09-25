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कार ने मारी टक्कर तो युवती ने बीच चौराहे पर बरसाए थप्पड़, फिर भाई को पीटने लगे युवक, VIDEO वायरल

बांदा में गणेश विसर्जन के दौरान अशोक लाट तिराहे के पास कार की टक्कर के बाद जमकर हंगामा हुआ. युवती ने कार सवार युवकों को थप्पड़ मारे, तो उसके भाई ने कार का शीशा तोड़ दिया. इसके बाद युवकों ने भाई के साथ मारपीट की. घटना के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है.

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टक्कर के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा.(Photo: Screengrab)
टक्कर के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बांदा के अशोक लाट तिराहे पर गणेश विसर्जन के दौरान कार की टक्कर के बाद दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है. घटना के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक क्लिप में युवती कार सवार युवकों को थप्पड़ मारती दिख रही है, जबकि दूसरे में उसके भाई के साथ मारपीट होती नजर आ रही है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि युवती अपने भाई के साथ पैदल घर लौट रही थी. इसी दौरान कार सवार युवकों ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उसका भाई मामूली रूप से घायल हो गया. आरोप है कि इसके बाद कार सवार युवक गाली-गलौज करने लगे. इससे नाराज युवती ने भीड़ के बीच युवकों को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: कूड़ा फेंकने की छोटी सी बात पर खूनी खेल, बांदा में देवर-भतीजे ने भाभी की ले ली जान

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इसके बाद युवती के भाई ने कार का शीशा तोड़ दिया. जवाब में कार सवार युवकों ने उसके भाई के साथ मारपीट की. वीडियो में युवती भाई को बचाने की कोशिश करती भी दिखाई दे रही है. काफी देर तक मौके पर हंगामे की स्थिति बनी रही. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया.

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पुलिस ने शुरू की जांच

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है. घटना कल देर शाम की बताई जा रही है. स्थानीय लोग वायरल वीडियो को सरकार के मिशन शक्ति अभियान की जागरूकता से जोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. हालांकि, पुलिस का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है.

डिप्टी SP प्रवीण कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल जा रही महिला को कार से टक्कर लगने की सूचना मिली थी. पुलिस ने तत्काल घटना का संज्ञान लेकर महिला से संपर्क किया और मौके का मुआयना किया. वीडियो भी पुलिस के संज्ञान में आए हैं. पीड़िता के शिकायती पत्र के आधार पर जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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