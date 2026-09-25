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कार के पास रेंग रहा था 10 फीट का अजगर, अचानक इंजन के रास्ते बोनट में जा घुसा, कॉलोनी में मची अफरा-तफरी

उदयपुर के ट्रेजर टाउन क्षेत्र में एक करीब 10 फीट लंबा अजगर कार के बोनट और इंजन के अंदर घुस गया. अजगर को कार के पास रेंगते देखने के बाद लोगों ने उसे कार में जाते देखा और मौके पर भीड़ जमा हो गई. सूचना पर स्नेक कैचर राजेंद्र श्रीमाली टीम के साथ पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला.

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कार के बोनट में मिला 10 फीट लंबा अजगर. (Photo: Screengrab)
कार के बोनट में मिला 10 फीट लंबा अजगर. (Photo: Screengrab)

उदयपुर शहर के ट्रेजर टाउन क्षेत्र में बीती रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कार के बोनट के भीतर विशालकाय अजगर घुस गया. करीब 10 फीट लंबे अजगर को कार के आसपास देखने के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग कार से दूरी बनाकर खड़े हो गए. कॉलोनी निवासी ऋतु साहित्या के अनुसार, रोज की तरह देर शाम कॉलोनी के लोग सड़क और परिसर में वॉक कर रहे थे. इसी दौरान कुछ राहगीरों की नजर पास में खड़ी एक कार के पास रेंग रहे एक बड़े अजगर पर पड़ी. लोगों ने जब अजगर को देखा तो वे उसे समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि वह अचानक कार की तरफ बढ़ने लगा.

लोगों के सामने ही अजगर तेजी से कार के निचले हिस्से की तरफ बढ़ा और इंजन होते हुए बोनट के अंदर जा घुसा. अजगर को कार के भीतर जाते देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. किसी को समझ नहीं आया कि इतने बड़े अजगर को कार से बाहर कैसे निकाला जाए. अजगर की लंबाई करीब 10 फीट बताई जा रही है. उसके कार में घुसने के बाद कॉलोनी के लोगों और वहां मौजूद बच्चों में डर का माहौल बन गया. लोग किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गए और कार के आसपास से दूरी बना ली.

स्थानीय लोगों ने स्नेक कैचर को दी सूचना

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मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने खुद अजगर को निकालने की कोशिश नहीं की. उन्होंने तुरंत वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और स्नेक कैचर राजेंद्र श्रीमाली को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही राजेंद्र श्रीमाली अपनी टीम और रेस्क्यू टूल के साथ ट्रेजर टाउन पहुंचे. कार के बोनट में अजगर के घुसने की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बेहद सावधानी से रेस्क्यू की प्रक्रिया शुरू की.

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स्नेक कैचर राजेंद्र श्रीमाली ने कार के बोनट को खोला और अजगर को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की. अजगर कार के इंजन और बोनट के अंदर था, इसलिए उसे निकालने में सावधानी बरतनी पड़ी. कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. इसके बाद उसे एक सुरक्षित बैग में रखा गया. अजगर के रेस्क्यू के दौरान मौके पर मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम को देखते रहे.

आबादी से दूर जंगल में छोड़ा

रेस्क्यू पूरा होने के बाद अजगर को आबादी वाले क्षेत्र से दूर ले जाया गया. बाद में उसे घने जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया. अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू के बाद ट्रेजर टाउन के लोगों ने राहत की सांस ली. जिस कार के बोनट में कुछ देर पहले करीब 10 फीट लंबा अजगर छिपा हुआ था, वहां रेस्क्यू के बाद स्थिति सामान्य हुई. कॉलोनीवासियों ने स्नेक कैचर राजेंद्र श्रीमाली की त्वरित कार्रवाई और तत्परता के लिए उनका आभार जताया. लोगों के मुताबिक, समय रहते विशेषज्ञ को सूचना देने से अजगर को सुरक्षित तरीके से कार से बाहर निकाला जा सका और उसे बिना नुकसान पहुंचाए आबादी क्षेत्र से दूर जंगल में छोड़ दिया गया. इस तरह ट्रेजर टाउन में कार के बोनट में घुसे विशालकाय अजगर का मामला आखिरकार उसके सुरक्षित रेस्क्यू के साथ खत्म हुआ.

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