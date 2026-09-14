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Hyundai ने कर दिया कन्फर्म... आ रही नई SUV, Maruti से होगा मुकाबला

Hyundai Bayon जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है. कंपनी ने अपनी अपकमिंग एसयूवी का नाम कन्फर्म कर दिया है. ये कार वेन्यू और क्रेटा के बीच में प्लेस की जाएगी. हुंडई इस कार के साथ फैक्टरी फिटेड सीएनजी का विकल्प दे सकती है. फिलहाल ब्रांड ने सिर्फ इस कार का नाम कन्फर्म किया है. ये कार दिवाली से पहले लॉन्च हो सकती है.

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Hyundai Bayon कंपनी की अपकमिंग एसयूवी का नाम होगा. (Photo: Hyundai)
Hyundai Bayon कंपनी की अपकमिंग एसयूवी का नाम होगा. (Photo: Hyundai)

हुंडई (Hyundai) भारतीय बाजार में एक नई कार लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने अपनी कार का नाम कन्फर्म कर दिया है. जैसे कयास थे, कंपनी भारतीय बाजार में बेयॉन (Bayon) एसयूवी को लॉन्च करने वाली है. हाल में ही इस कार के टेस्ट म्यूल को भी स्पॉट किया गया था, जिसमें कंपनी ने ऑन (On) टर्म को टीज किया था. 

इस नाम के पीछे भी एक कहनी है. बेयॉन नाम दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस में स्पेन की सीमा के पास स्थित एक शहर के नाम से प्रेरित है, जिसका नाम बायोन (Bayonne) है. ग्लोबल मार्केट में बेयॉन एक पॉपुलर नाम है और कंपनी इस नाम से एक क्रॉसओवर को बेचती है. 

भारत में कंपनी इसे एसयूवी रूप में लेकर आ रही है. इसके लिए कंपनी ने कार में कुछ जरूरी बदलाव भी किए हैं. नई एसयूवी को कंपनी ने भारतीय कंज्यूमर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया है. हुंडई मोटर इंडिया के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने बताया, 'हुंडई बेयॉन के साथ, हम एक नई एसयूवी से कहीं अधिक ला रहे हैं. बेयॉन एक नए माइंटसेट को दिखाता है.'

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क्या होगा कार में खास? 

हुंडई ने फिलहाल इस कार का सिर्फ नाम ही रिवील किया है. हालांकि कार के स्पाई शॉट्स पहले लीक हो चुके हैं, जिनसे कार के लुक का अंदाजा लगाया जा सकता है. भारत में लॉन्च होने वाली ये कार अपराइट स्टांस के साथ आएगी, जिसमें फ्लैट रूफ, प्रॉमिनेंट रूफ रेल्स, स्कॉयर ऑफ व्हील आर्च और कन्वेंशनल डोर हैंडल मिलेंगे. 

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यह भी पढ़ें: Hyundai का बड़ा धमाका, एक साथ लॉन्च की नई Creta, क्रेटा इलेक्ट्रिक और Alcazar

ये कार एसयूवी की तरह ज्यादा दिखेगी, जबकि यूरोप में मिलने वाली बेयॉन एक क्रॉसओवर बॉडी स्टाइल वाली है. कार में डुअल डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा. स्टीयरिंग व्हील पर चार डॉट वाला सिग्नेचर मिलेगा. इसमें 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे. 

इंजन और पावर 

हुंडई ने इंजन ऑप्शन की जानकारी नहीं दी है. हालांकि, बेयॉन में हमें 1.5 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है. इसमें फैक्टरी फिटेड सीएनजी का विकल्प मिलता है. ये कंपनी की पहली मिड साइज एसयूवी होगी, जो सीएनजी अवतार में आएगी. 

यह भी पढ़ें: CREAT-VENUE की बंपर सेल्स, इतने हजार ने खरीदी Hyundai कारें

इस कार को कंपनी वेन्यू और क्रेटा के बीच में लॉन्च करेगी. यानी इसका टार्गेट ऐसे कंज्यूमर्स होंगे, जो एक बड़ी कार तो चाहते हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं बल्कि सीएनजी का विकल्प चाहते हैं. यानी कम रनिंग कॉस्ट उनका फोकस है.

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