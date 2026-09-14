ट्रॉफी 'छीनकर' मोहसिन नकवी बन गए पाकिस्तान के हीरो! पाक फैन ने कहा- शाबाश सर, सामने आया चौंकाने वाला VIDEO

विमेन्स एशिया कप के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को धूल चटाकर आठवीं बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली. लेकिन मैदान पर भारत की शानदार जीत के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने एशियाई क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चीफ मोहसिन नकवी की सरेआम धज्जियां उड़ा दीं.
मुकाबला खत्म होने के बाद जब ट्रॉफी देने की बारी आई तो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी पूरी टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया. भारत के इस कड़े रुख की वजह से नकवी स्टेज पर ही शर्मिंदा खड़े रहे. आखिर में उन्हें सिर्फ उपविजेता श्रीलंका की टीम को चेक देकर ही संतोष करना पड़ा.
बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ किया कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुई घटना और दोनों देशों के बीच जारी तनाव की वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने यह फैसला लिया. टीम इंडिया किसी ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी स्वीकार नहीं कर सकती जो देश के हितों के खिलाफ काम करता हो.
Pakistani fan to Mohsin Naqvi - “Good job, sir. We are happy with you. They don’t deserve the trophy.”
India literally won the trophy, but Pakistani fans are praising Mohsin Naqvi for stealing the trophy.
The reason why Pakistan is ahead of India in the Happiness Index 😹🙏 pic.twitter.com/xqiiUCEBuA— Tejash (@lord_geopolitic) September 13, 2026
ट्रॉफी चोर के नारों से गूंजा स्टेडियम
इस बेइज्जती के बाद जब मोहसिन नकवी स्टेडियम छोड़कर अपनी गाड़ी से निकल रहे थे तब स्टेडियम के बाहर भारतीय फैन्स ने 'ट्रॉफी चोर, ट्रॉफी चोर' के नारे लगाकर उनकी जमकर खिंचाई की. यह मामला 2025 के मेन्स एशिया कप से जुड़ा है, जब पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भी ट्रॉफी मिलने में काफी ड्रामा हुआ था.
Fans chanted “Trophy Chor, Trophy Chor” when they saw Mohsin Naqvi leaving the stadium.😭🙏 pic.twitter.com/XljKlQLVHB— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) September 13, 2026
पाकिस्तानी फैन्स ने की नकवी की तारीफ
हैरानी की बात यह रही कि जहां एक तरफ पूरे स्टेडियम में नकवी की थू-थू हो रही थी, वहीं स्टेडियम के बाहर मौजूद कुछ पाकिस्तानी फैन्स उनकी गाड़ी के सामने आकर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे. एक फैन ने कहा कि नकवी सर आपने अच्छा किया, भारत ट्रॉफी डिजर्व नहीं करता था. पाकिस्तान में ट्रॉफी नहीं देने पर भी नकवी की तारीफ की जा रही है.