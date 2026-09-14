PM मोदी के जन्मदिन पर घर में जलाएं 'आशीर्वाद का दीया', नितिन नवीन की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस बार खास कार्यक्रम रखा गया है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने देशवासियों से अपील की है कि वे 17 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच अपने घरों में 'आशीर्वाद का दीया' जलाएं. इस दौरान PM मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने को कहा गया है.

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इस अभियान में PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने को भी खास जगह दी गई है. 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी. 7 अक्टूबर 2026 को उनके इस सफर के 25 साल पूरे हो जाएंगे.

नितिन नवीन ने कहा कि 'जन सेवा से देश सेवा' PM मोदी की 25 साल की यात्रा का मूल मंत्र रहा है. उनके मुताबिक, PM मोदी के नेतृत्व ने देश को नई दिशा और ताकत दी है. इसी के साथ 'विकसित भारत @ 2047' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

‘जनसेवा से देशसेवा’ माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जीवन का मूल ध्येय रहा है। सरकार के प्रमुख के रूप में जन-सेवा और राष्ट्र-निर्माण के संकल्प को समर्पित उनकी 25 वर्षों की यह यात्रा अभूतपूर्व रही है।



उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने देश को एक नई दिशा और सामर्थ्य प्रदान किया… pic.twitter.com/aNxSeVP0kA — Nitin Nabin (@NitinNabin) September 14, 2026

एक महीने चलेगा सेवा संकल्प अभियान

भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में 'सेवा संकल्प अभियान' चलाएगी. इस दौरान सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. अभियान की शुरुआत PM मोदी के जन्मदिन से होगी. 17 सितंबर को देशभर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे. उसी शाम 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम होगा. इसमें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवार अपने घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताएंगे.

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अभियान के दौरान 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. इसके अलावा पदयात्रा और बाइक रैली भी निकाली जाएंगी. इन कार्यक्रमों के जरिए सेवा के साथ विकसित भारत का संकल्प लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.

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