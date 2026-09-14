scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PM मोदी के जन्मदिन पर घर में जलाएं 'आशीर्वाद का दीया', नितिन नवीन की अपील

PM मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर की शाम 'आशीर्वाद का दीया' जलाने की अपील की गई है. नितिन नवीन ने लोगों से PM मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने को कहा है.

Advertisement
X
पीएम मोदी के जन्मदिन पर नितिन नवीन की देशवासियों से खास अपील. (File Photo-ITG)
पीएम मोदी के जन्मदिन पर नितिन नवीन की देशवासियों से खास अपील. (File Photo-ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस बार खास कार्यक्रम रखा गया है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने देशवासियों से अपील की है कि वे 17 सितंबर की शाम 6 से 7 बजे के बीच अपने घरों में 'आशीर्वाद का दीया' जलाएं. इस दौरान PM मोदी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने को कहा गया है.

इस अभियान में PM मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने को भी खास जगह दी गई है. 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी. 7 अक्टूबर 2026 को उनके इस सफर के 25 साल पूरे हो जाएंगे.

नितिन नवीन ने कहा कि 'जन सेवा से देश सेवा' PM मोदी की 25 साल की यात्रा का मूल मंत्र रहा है. उनके मुताबिक, PM मोदी के नेतृत्व ने देश को नई दिशा और ताकत दी है. इसी के साथ 'विकसित भारत @ 2047' के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

First look of 'Mumbai Cha Raja' ahead of Ganesh Chaturthi in Mumbai
देशभर में गणेश चतुर्थी का जश्न, विघ्नहर्ता के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़
BRICS
BRICS में भारत की 5 बड़ी कूटनीतिक जीत, PM मोदी ने कैसे साधा संतुलन?
BRICS समिट में पीएम मोदी की कूटनीति का दम, सबसे बड़े 'धुरंधर'
India held the BRICS Summit in New Delhi on September 12 and 13.
3 दिन में 15 द्विपक्षीय बैठकें... BRICS में PM मोदी की मैराथन डिप्लोमेसी
india junior womens hockey team wins third consecutive asia cup
भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, PM मोदी ने दी बधाई

 

एक महीने चलेगा सेवा संकल्प अभियान

भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में 'सेवा संकल्प अभियान' चलाएगी. इस दौरान सेवा से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. अभियान की शुरुआत PM मोदी के जन्मदिन से होगी. 17 सितंबर को देशभर में रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे. उसी शाम 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम होगा. इसमें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले परिवार अपने घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताएंगे.

Advertisement

अभियान के दौरान 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा. इसके अलावा पदयात्रा और बाइक रैली भी निकाली जाएंगी. इन कार्यक्रमों के जरिए सेवा के साथ विकसित भारत का संकल्प लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'BJP-JDS के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार', DK शिवकुमार का दावा |
    गुरुग्राम: कार सवार ने मारी टक्कर, लेडी बाइकर ने सोशल मीड‍िया पर पोस्ट क‍िया Video |
    Hyundai ने कर दिया कन्फर्म... आ रही नई SUV, Maruti से होगा मुकाबला |
    'अगर जनता का विश्वास नहीं है तो...', लोकायुक्त कार्यक्रम में बोले CM योगी, गिनाईं अपनी उपलब्धियां |
    Homemade Jeera Paachak Goli: घर पर बनाएं चटपटी और हेल्दी जीरा पाचक गोली, नोट करें आसान रेसिपी |
    दिल्ली में जिम ट्रेनर की हत्या से सनसनी, बदमाशों ने बीच सड़क मारी 12 गोलियां |
    मेरठ में पालतू कुत्ते की मौत पर परिवार ने की इंसानों जैसी तेरहवीं |
    PF Passbook Check: हर महीने सैलरी से कटता है PF, क्या आपके अकाउंट में पहुंच रहा? घर बैठे 5 मिनट में ऐसे करें चेक |
    'करोड़ों के लिए दुबई के शेख संग सोने को तैयार', इंफ्लुएंसर के बयान पर भड़की एक्ट्रेस, बोली- न्यूडिटी हो रही ट्रेंड |
    पाकिस्तान पर ICC का डबल अटैक... 11 WTC अंक कटे, भारी जुर्माना भी लगा
    Advertisement