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पंजाब में बिजली कटौती पर बवाल के बीच मंत्री का ऐलान- '13 सितंबर से...'

पंजाब में बिजली संकट के बीच बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने 13 सितंबर से आगे बिजली कटौती नहीं होने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि थर्मल पावर प्लांट्स को ठीक कर दिया गया है और किसानों को फिलहाल 10 घंटे बिजली मिल रही है.

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पंजाब में बिजली संकट के बीच मंत्री का दावा
पंजाब में बिजली संकट के बीच मंत्री का दावा

पंजाब में बिजली कटौती को लेकर बवाल के बीच बिजली मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि 13 सितंबर से पंजाब में आगे कोई बिजली कटौती नहीं होगी. मंत्री ने कहा कि सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स को भी ठीक और रिपेयर करा दिया है. वहीं, निजी पावर प्लांट्स भी बिजली की सप्लाई दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि किसानों को पहले के मुकाबले ज्यादा बिजली मिल रही है. फिलहाल किसानों को 10 घंटे बिजली की सप्लाई दी जा रही है. धान के सीजन के दौरान उन्हें अतिरिक्त बिजली की सप्लाई मिलेगी. तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि इस साल बिजली की मांग पिछले साल के मुकाबले 3,500 मेगावाट ज्यादा है.

राज्य सरकार ने PSPCL के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) IAS अधिकारी बसंत गर्ग का तबादला कर दिया है. अब IAS अधिकारी गुरकीरत कृपाल सिंह को PSPCL के CMD का कार्यभार सौंपा गया है. वहीं, अनियमित बिजली कटौती से परेशान लुधियाना की डाइंग इंडस्ट्री आज दोपहर चंडीगढ़ रोड पर बड़ा प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस भी लगातार बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. पार्टी की ओर से पटियाला में PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्यालय का घेराव किया जा रहा है.

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आप ने केंद्र पर लगाया था आरोप

पंजाब आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को आरोप लगाया था कि पिछले 4-5 दिनों में पंजाब में पैदा हुआ बिजली संकट केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये और राज्य को उसके उचित हिस्से से वंचित करने की नीति का नतीजा था. धालीवाल ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और पावरकॉम के अधिकारियों के प्रयासों से पंजाब इस संकट से पूरी तरह बाहर निकल गया है.

पंजाब AAP के मुख्य प्रवक्ता धालीवाल ने कहा कि यह समस्या तलवंडी साबो और नाभा स्थित निजी थर्मल पावर प्लांट्स में तकनीकी खराबी के कारण पैदा हुई थी, जिसे अब पूरी तरह ठीक कर लिया गया है.उन्होंने कहा कि रविवार सुबह 6 बजे से पूरे पंजाब में कृषि, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी कटौती के निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है.

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