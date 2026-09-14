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'दोस्त ले गया था गाड़ी', गुरुग्राम में महिला बाइक राइडर को टक्कर मारने वाली कार का मालिक बोला, पुलिस ने की पहचान

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को टक्कर मारने वाली कार के मालिक मनीष ने कहा कि वह शहर से बाहर था और उसका दोस्त गाड़ी ले गया था. पुलिस वायरल वीडियो और CCTV के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक राइडर सिया को टक्कर मारने के मामले में कार के मालिक मनीष का बयान सामने आया है. मनीष का कहना है कि घटना के वक्त वह शहर में नहीं था और भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा था. उसके मुताबिक, स्कूल का एक दोस्त दो दिन के लिए उसकी कार लेकर गया था. बाद में उसे सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो दिखाई दिया, जिसके बाद उसने अपने दोस्त से बात की.

कार मालिक ने आज तक / इंडिया टुडे से बातचीत में बताया कि उसके दोस्त कल्याण सिंह ने उसे जानकारी दी कि कार किसी तीसरे व्यक्ति के पास चली गई थी. मनीष का दावा है कि वह उस व्यक्ति को बहुत कम जानता है. उसके मुताबिक, कल्याण सिंह ने भी बताया कि उसे नहीं पता कि वह व्यक्ति इस वक्त कहां है. मनीष ने कहा कि वह व्यक्ति और कार, दोनों ही अब उनके संपर्क में नहीं हैं.

मनीष ने यह भी कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने अब तक उससे संपर्क नहीं किया है. वहीं, पुलिस वायरल वीडियो और इलाके के CCTV फुटेज की मदद से कार और उसके चालक की पहचान करने में जुटी है. पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और आरोपी चालक को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं. फिलहाल कार मालिक के दावे और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की आधिकारिक पुष्टि पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगी.

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यह घटना गोल्फ कोर्स रोड पर सुबह के वक्त हुई, जब मशहूर बाइक राइडर सिया अपनी Aprilia RS 457 स्पोर्ट्स बाइक से दोस्तों के साथ वीकेंड राइड पर निकली थीं. सिया के मुताबिक, इसी दौरान हरियाणा नंबर की एक सफेद कार (HR30Y4949) उनका पीछा करने लगी. आरोप है कि कार सवार युवक खिड़की से बाहर निकलकर चिल्ला रहे थे और उनकी बाइक के बेहद करीब आकर हुड़दंग मचा रहे थे. सिया ने जब कार सवारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा, तो उनका व्यवहार और आक्रामक हो गया.

सिया और उनके साथियों के मुताबिक, कार सवार युवक नशे में धुत नजर आ रहे थे. उन्होंने सिया को बाइक रोकने का इशारा भी किया. सिया का कहना है कि कार सवारों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए उन्होंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी. इसी दौरान कार चालक ने उनकी बाइक के आगे आकर अचानक कट मारा, जिससे कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई. देखें वीडियो-

टक्कर इतनी जोरदार थी कि सिया सड़क पर गिर गईं और उनकी बाइक कई मीटर तक घिसटती चली गई. बाइक के सड़क पर घिसटने के दौरान चिंगारियां उठती दिखाई दीं. इस पूरी घटना का वीडियो सिया के हेलमेट और बाइक पर लगे एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. हादसे में सिया को चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.

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घटना के बाद एक अन्य बाइक राइडर के कैमरे से रिकॉर्ड हुआ वीडियो भी सामने आया. इसमें बाइकर्स कार का पीछा करते और ट्रैफिक सिग्नल पर कार सवार से कुछ देर तक भिड़ते नजर आए. आरोप है कि इसके बाद कार चालक वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गया. सिया ने घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

पुलिस ने लिया स्वतः संज्ञान

वीडियो वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया. पुलिस के मुताबिक, महिला बाइक राइडर की ओर से अब तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने खुद कार्रवाई शुरू की. सेक्टर-56 थाने में आरोपी चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई. पुलिस की टीमें आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही हैं.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, वायरल वीडियो और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से कार और उसके चालक की पहचान की जा रही है. पुलिस टीम सिया से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, ताकि घटना से जुड़े अन्य जरूरी तथ्य जुटाए जा सकें. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द हिरासत में लेकर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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सोशल मीडिया पर उठी कार्रवाई की मांग

सिया की ओर से साझा किए गए वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने घटना को लेकर नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने इसे महज सड़क हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर बाइक सवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बताया और आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग की. हालांकि, घटना में आरोपी की मंशा और लागू होने वाली कानूनी धाराओं का निर्धारण पुलिस जांच के आधार पर होगा.

फिलहाल कार मालिक मनीष ने दावा किया है कि घटना के वक्त वह शहर से बाहर था और उसकी कार पहले उसके स्कूल फ्रेंड कल्याण सिंह के पास थी. मनीष के मुताबिक, बाद में कार किसी तीसरे व्यक्ति के पास चली गई, जिससे अब उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है. दूसरी ओर, पुलिस वायरल वीडियो और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी चालक की तलाश कर रही है. मामले में गिरफ्तारी और जांच से जुड़े अगले कदमों पर पुलिस की आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

अब बाइक राइडर सिया को टक्कर मारने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी चालक की पहचान कर ली है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस की टीमें आरोपी चालक के घर पर भी पहुंचकर उसकी तलाश कर रही हैं. गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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