scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Poha Chilla Recipe: बेसन नहीं, पोहा और सूजी से बनाएं क्रिस्पी चीला, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Poha Chilla Recipe: हर दिन बेसन का चीला खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो इस बार पोहा चीला ट्राई कर सकते हैं. पोहा और सूजी से बना यह चीला खाने में टेस्टी होने के साथ सुबह की जल्दबाजी में आसानी से तैयार हो जाता है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

Advertisement
X
पोहे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी चीला (Photo- ITG)
पोहे से बनाएं टेस्टी और हेल्दी चीला (Photo- ITG)

Poha Chilla Recipe: सुबह के नाश्ते में चीला कई लोगों को पसंद आता है. लेकिन आप हर दिन बेसन का चीला खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो पोहा चीला बना सकते हैं. पोहा और सूजी से तैयार यह चीला खाने में काफी टेस्टी होता है. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, इसलिए सुबह की जल्दबाजी में भी आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं.

इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया और मसाले डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. आप इसे हरी चटनी, दही या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं पोहा चीला बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी और इसे घर पर आसानी से कैसे तैयार किया जा सकता है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

सम्बंधित ख़बरें

Suji Modak
महंगी मिठाई को कहें बाय! घर में रखी सूजी से बनाएं टेस्टी मावा मोदक
ऐसे बनाएं राजस्थानी उड़द दाल वाली कढ़ी पकोड़ा (Photo-ITG)
बेसन नहीं, उड़द दाल से बनाएं राजस्थानी कढ़ी पकोड़ा, रेसिपी है आसान
Homemade Potato Soap
ब्यूटी सोप को कहें बाय! आलू के रस और एलोवेरा से बनाएं नेचुरल साबुन
Soyabean Bhurji
रोज वही दाल-सब्जी खाना छोड़ें, अब बनाएं सोयाबीन की टेस्टी भुर्जी
Plants That Attract Snakes
सांपों को न्योता देते हैं घर में लगे ये पौधे, सीधे खिंचे चले आते हैं

1 कप पोहा
1/2 कप सूजी
1 छोटा चम्मच दही
1/2 प्याज, बारीक कटा हुआ
1/2 टमाटर, बारीक कटा हुआ
1/2 छोटा चम्मच राई
1 करी पत्ता
नमक, स्वादानुसार
1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, बारीक कटा हुआ
पानी, जरूरत के अनुसार
थोड़ा सा तेल

पोहे से चीला कैसे बनाएं?

  1. पोहा चीला बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें. अब इसे एक बड़े बाउल में निकालें. इसमें सूजी, दही और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. अब इस घोल को लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए.
  2. इसके बाद घोल में बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरा धनिया, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब एक छोटे पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें. इसमें राई और करी पत्ता डालकर तड़का तैयार करें. इस तड़के को पोहे के घोल में डालकर अच्छी तरह मिला दें.
  3. अब तवा गर्म करें और उस पर हल्का सा तेल लगाएं. तवा गर्म होने पर एक कलछी घोल डालकर गोल आकार में फैला दें. चीले को मीडियम गैस पर पकाएं. जब नीचे की तरफ से हल्का सुनहरा होने लगे तो इसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें.
  4. जब चीला दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का कुरकुरा हो जाए तो इसे तवे से निकाल लें. इसी तरह बाकी घोल से भी चीले तैयार कर लें. 
  5. आपका गरमागरम पोहा चीला तैयार है. इसे हरी चटनी, दही या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पंजाब में बिजली कटौती पर बवाल के बीच मंत्री का ऐलान- '13 सितंबर से...' |
    Jai Jai Ram Song Review: भावनाओं से खेल गए मेकर्स, सुना दी 51 साल पुरानी धुन! 4000 करोड़ी 'रामायण' की ओरिजनलिटी पर उठे सवाल |
    24 साल से बना रहे थे नकली सिक्के, अब तक 70 करोड़ खपाएं... सप्लाई का सिस्टम दंग कर देगा |
    राजस्थान निकाय चुनाव: वसुंधरा के गढ़ में BJP का सफाया, झालावाड़ में कांग्रेस की जबरदस्त जीत |
    PM मोदी के जन्मदिन पर घर में जलाएं 'आशीर्वाद का दीया', नितिन नवीन की अपील |
    'BJP-JDS के कई नेता कांग्रेस में शामिल होने को तैयार', DK शिवकुमार का दावा |
    गुरुग्राम: कार सवार ने मारी टक्कर, लेडी बाइकर ने सोशल मीड‍िया पर पोस्ट क‍िया Video |
    Hyundai ने कर दिया कन्फर्म... आ रही नई SUV, Maruti से होगा मुकाबला |
    'अगर जनता का विश्वास नहीं है तो...', लोकायुक्त कार्यक्रम में बोले CM योगी, गिनाईं अपनी उपलब्धियां |
    Homemade Jeera Paachak Goli: घर पर बनाएं चटपटी और हेल्दी जीरा पाचक गोली, नोट करें आसान रेसिपी
    Advertisement