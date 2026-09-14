Poha Chilla Recipe: बेसन नहीं, पोहा और सूजी से बनाएं क्रिस्पी चीला, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Poha Chilla Recipe: सुबह के नाश्ते में चीला कई लोगों को पसंद आता है. लेकिन आप हर दिन बेसन का चीला खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो पोहा चीला बना सकते हैं. पोहा और सूजी से तैयार यह चीला खाने में काफी टेस्टी होता है. इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता, इसलिए सुबह की जल्दबाजी में भी आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं.

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इसमें प्याज, टमाटर, हरा धनिया और मसाले डालने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. आप इसे हरी चटनी, दही या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं पोहा चीला बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी और इसे घर पर आसानी से कैसे तैयार किया जा सकता है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप पोहा

1/2 कप सूजी

1 छोटा चम्मच दही

1/2 प्याज, बारीक कटा हुआ

1/2 टमाटर, बारीक कटा हुआ

1/2 छोटा चम्मच राई

1 करी पत्ता

नमक, स्वादानुसार

1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, बारीक कटा हुआ

पानी, जरूरत के अनुसार

थोड़ा सा तेल

पोहे से चीला कैसे बनाएं?

पोहा चीला बनाने के लिए सबसे पहले पोहे को मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लें. अब इसे एक बड़े बाउल में निकालें. इसमें सूजी, दही और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. ध्यान रखें कि घोल न तो बहुत गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. अब इस घोल को लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए. इसके बाद घोल में बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरा धनिया, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब एक छोटे पैन में थोड़ा सा तेल गर्म करें. इसमें राई और करी पत्ता डालकर तड़का तैयार करें. इस तड़के को पोहे के घोल में डालकर अच्छी तरह मिला दें. अब तवा गर्म करें और उस पर हल्का सा तेल लगाएं. तवा गर्म होने पर एक कलछी घोल डालकर गोल आकार में फैला दें. चीले को मीडियम गैस पर पकाएं. जब नीचे की तरफ से हल्का सुनहरा होने लगे तो इसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें. जब चीला दोनों तरफ से सुनहरा और हल्का कुरकुरा हो जाए तो इसे तवे से निकाल लें. इसी तरह बाकी घोल से भी चीले तैयार कर लें. आपका गरमागरम पोहा चीला तैयार है. इसे हरी चटनी, दही या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं.

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