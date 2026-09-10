BGauss C12 MaxR: 40 रुपये में 178KM, कार जैसे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ धांसू स्कूटर, इतनी है कीमत

अगस्त के आखिर और सितंबर के शुरुआती 10 दिनों में हमें तीन नए इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल चुके हैं. एथर कोणार्क और सिंपल वेव के साथ अब एक और कंपनी ने स्कूटर लॉन्च किया है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चर्र बीगॉस (BGauss) ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करते हुए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर सी12 मैक्सआर (BGauss C12 MaxR) लॉन्च किया है.

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ये स्कूटर दमदार फीचर्स के साथ आता है. अपने लेटेस्ट स्कूटर सी12 मैक्सआर में कंपनी ने प्रोप्राइटरी हाइपरजेन टेक्नोलॉजी दी है. इसमें मोटर, गियर ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग सेटअप और मोटर कंट्रोल यूनिट को सीधे हब में फिट किया जाता है. इसके लिए किसी एक्सटर्नल बेल्ट या चेन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.

क्या है नए स्कूटर में खास?

बीगॉस सी12 मैक्सआर में कंपनी ने 3.8kWh की एलएफपी बैटरी का इस्तेमाल किया है, जिसकी आईडीसी क्लेम्ड रेंज 178 किलोमीटर है. ये स्कूटर 4.2kW का पीक पावर आउटपुट और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड के साथ आता है. इसमें तीन राइड मोड्स- ईको, राइड और स्पोर्ट मिलता है.

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इसके अलावा स्कूटर में रिवर्स फंक्शन और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं. ये स्कूटर डुअल हेलमेट अंडर सीट स्टोरेज, पॉप आउट अंब्रेला होल्डर, फोन और बॉटल कंपार्टमेंट के साथ आता है. इसमें वायरलेस फोन चार्जिंग और 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले दिया गया है.

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स्कूटर में 12 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसमें हाइड्रोलिक फ्रंट फोर्क और 5 स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स गैस चार्ज्ड रियर सस्पेंशन आता है. इसमें 160 एमएम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है. इसकी रेटेड पेलोड कैपेसिटी 150 किलोग्राम है.

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कितनी है कीमत?

बीगॉस सी12 मैक्सआर (BGauss C12 MaxR) इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने 1.46 लाख रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च किया गया है. ये प्राइस आने वाले दिनों में बढ़ जाएगा. स्कूटर शैम्पेन गोल्ड के साथ स्पार्कलिंग वाइन, शैम्पेन गोल्ड के साथ टेरा ग्रीन, पर्ल व्हाइट और सैटिन ब्लैक में मिलेगा.

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