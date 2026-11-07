scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'आवाजें कह रही थीं ट्रंप को मार दो', व्हाइट हाउस के पास हथियारों के साथ वेनेजुएला का शख्स गिरफ्तार

व्हाइट हाउस के पास हथियारों के साथ वेनेजुएला के 30 वर्षीय नागरिक को गिरफ्तार किया गया है. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने एक संदिग्ध पिकअप ट्रक की तलाशी ली, जिसमें AR-15 राइफल, MAC-10 मशीन पिस्टल और ग्लॉक पिस्तौल मिली. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने कहा कि उसके दिमाग में आ रही आवाजें उसे वॉशिंगटन जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए कह रही थीं.

Advertisement
X
आरोपी शुक्रवार को डीसी सुपीरियर कोर्ट में पेश हुआ. उसे बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है. (Photo: X/OSINTdefender)
आरोपी शुक्रवार को डीसी सुपीरियर कोर्ट में पेश हुआ. उसे बिना जमानत के हिरासत में रखा गया है. (Photo: X/OSINTdefender)

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. व्हाइट हाउस के पास हथियारों से भरी एक चोरी की गाड़ी में 30 साल का वेनेजुएला का नागरिक पकड़ा गया है. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने उसकी गाड़ी से तीन हथियार और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए. 

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने बताया कि, आरोपी ने अधिकारियों को बताया कि उसके सिर में आवाजें आ रही थीं, जो उसे वॉशिंगटन जाकर राष्ट्रपति ट्रंप को मारने के लिए कह रही थीं.

आरोपी ने गूगल ट्रांसलेट की मदद से की बात

सम्बंधित ख़बरें

trump celebrated diwali white house
ट्रंप ने दीया जलाकर मनाई दिवाली, तोहफे में मिली 'हनुमान चालीसा'
ट्रंप ने दिए रूस-यूक्रेन के बीच समझौते के संकेत, देखें US Top-10
Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin,
ट्रंप-पुतिन और जिनपिंग एक साथ! चीन में इसी महीने हो सकती है बैठक
Pakistan's Shehbaz Sharif and Asim Munir meet US President Donald Trump
जनता को राहत, हुक्मरान परेशान... ट्रंप पर दांव लगाकर क्या फंस गया पाकिस्तान?
Trump has repeatedly portrayed the US military campaign against Iran's nuclear infrastructure as a success.
'मैंने रोका ईरान का परमाणु बम, वरना तबाह हो जाता मिडिल ईस्ट', ट्रंप का दावा

यह घटना गुरुवार रात की है. अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का एक अधिकारी व्हाइट हाउस के पास गश्त कर रहा था. इसी दौरान उसे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर एक नीले रंग का फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक संदिग्ध हालत में खड़ा दिखाई दिया.

यह भी पढ़ें: ट्रंप-पुतिन और जिनपिंग एक साथ! चीन में इसी महीने हो सकती है ऐतिहासिक बैठक

अधिकारी ने गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति से उसकी सुरक्षा और हथियारों के बारे में पूछा. कोर्ट में दाखिल आपराधिक शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने हथियार होने की बात पर सिर हिलाया और उंगली से बंदूक चलाने जैसा इशारा किया. इसके बाद वह गाड़ी से बाहर आया. उसने अधिकारियों से गूगल ट्रांसलेट की मदद से बात की.

Advertisement

आरोपी ने बताया कि उसके पास बंदूक इसलिए थी क्योंकि किसी ने उसी बंदूक से उसे मारने की कोशिश की थी और उसने वह हथियार उस व्यक्ति से छीन लिया था. इसके बाद उसने अधिकारियों को गाड़ी के अंदर रखे एक भूरे रंग के बैग के बारे में बताया.

गाड़ी से तीन हथियार और कारतूस बरामद

जांच के दौरान अधिकारियों को गाड़ी से तीन हथियार मिले. इनमें MAC-10 मशीन पिस्टल, ग्लॉक 43X पिस्तौल और AR-15 राइफल शामिल हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में कारतूस भी बरामद किए गए. जांच में यह भी पता चला कि पिकअप ट्रक चोरी का था. इसे दक्षिण कैरोलिना में चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी.

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने जलाया दीया, तोहफे में मिली 'हनुमान चालीसा'... व्हाइट हाउस में धूमधाम से मना दिवाली का त्योहार

DHS के मुताबिक, आरोपी रॉनी यॉर्ड्रिक्स गुआनिपा क्रिनोस ने अधिकारियों को बताया कि उसके दिमाग में आवाजें आ रही थीं. ये आवाजें उसे वॉशिंगटन डीसी जाने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए कह रही थीं. हालांकि, यह बात कोर्ट में दाखिल आपराधिक शिकायत के हलफनामे में दर्ज नहीं है. 

सीक्रेट सर्विस ने बताया गंभीर सुरक्षा माहौल

अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर सीन करन ने इस घटना को व्हाइट हाउस के आसपास बढ़ते सुरक्षा खतरे से जोड़कर देखा. उन्होंने कहा कि यह घटना उस चुनौती को दिखाती है, जिसमें हथियार लेकर कई लोग व्हाइट हाउस परिसर के आसपास पहुंच रहे हैं.

Advertisement

उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस के अधिकारी ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित हैं. हालांकि, उन्होंने सुरक्षा से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता भी जताई.

आरोपी की पहचान रॉनी यॉर्ड्रिक्स गुआनिपा क्रिनोस के रूप में हुई है. उसे अमेरिकी मार्शल सर्विस ने हिरासत में लिया है. उस पर बिना इजाजत वाहन इस्तेमाल करने, चोरी की संपत्ति रखने, बिना लाइसेंस पिस्तौल और राइफल ले जाने समेत कई आरोप लगाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला लौटीं नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो, मादुरो की सत्ता से बेदखली के बाद पहली बार आईं नजर

शुक्रवार को उसे डीसी सुपीरियर कोर्ट में पेश किया गया. ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक, उसे बिना जमानत हिरासत में रखा गया है.

DHS ने बताया कि आरोपी वेनेजुएला का नागरिक है और अमेरिका में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहा था. उसने 2024 में टेक्सास के रास्ते अमेरिका में प्रवेश किया था. अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) ने उसके खिलाफ इमिग्रेशन डिटेनर भी दाखिल किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तीन दिन से लापता युवक का झाड़ियों में मिला अधजला शव, परिवार ने लगाया जिंदा जलाकर हत्या का आरोप, ग्रामीणों ने लगाया जाम |
    'बहन-भाई' की नजदीकियों पर बवाल, रोमांस देखकर भावुक हुई गर्लफ्रेंड, तोड़ा 5 साल का रिश्ता? |
    How to Make Boondi: बाजार से क्यों खरीदना, घर में 1 कप बेसन से बनाएं हलवाई जैसी रसीली मीठी बूंदी, आसान है तरीका |
    Gen Z Mental Peace: मेंटल पीस की फिक्र या बेपरवाह? Gen Z क्यों रिश्तों को परख रहा है |
    छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? जानें नरक चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि |
    Choti Diwali 2026: एक पर्व, दो नाम! आखिर क्यों छोटी दिवाली को कहते हैं नरक चतुर्दशी? जानें इससे जुड़ी रोचक कथा |
    'आवाजें कह रही थीं ट्रंप को मार दो', व्हाइट हाउस के पास हथियारों के साथ वेनेजुएला का शख्स गिरफ्तार |
    गर्दन के दर्द से परेशान भारतीय महिला ने जापान में खरीदा 40 हजार रुपये का तकिया, जानें क्या है इसमें खास |
    Jio Vs Starlink : भारत में लॉन्चिंग की तैयारी में जियो और स्टारलिंक, सैटेलाइट से मिलेगा इंटरनेट, कीमतों में कितना अंतर |
    6000 पुलिसकर्मी, 45 CO, RAF-PAC की कंपनियां... दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के अचूक इंतजाम
    Advertisement