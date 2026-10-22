scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मिडिल ईस्ट में फिर युद्ध का खतरा? दूतावासों से कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में अमेरिका

अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपने कुछ दूतावासों से कर्मचारियों और उनके परिवारों को हटाने की तैयारी कर रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम यमन में ईरान समर्थित हूती मिलिशिया के साथ फिर से संघर्ष शुरू होने की आशंका के बीच उठाया जा रहा है.

Advertisement
X
अमेरिकी दूतावासों से कर्मचारियों को हटाने की तैयारी.( Photo- Reuters)
अमेरिकी दूतावासों से कर्मचारियों को हटाने की तैयारी.( Photo- Reuters)

अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपने कुछ दूतावासों से कर्मचारियों और उनके परिवारों को हटाने की तैयारी कर रहा है. तीन अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग कुछ कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 'Ordered Departure' जारी करने की तैयारी कर रहा है.

दो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम क्षेत्र में फिर से संघर्ष शुरू होने की आशंका के बीच उठाया जा रहा है. खास तौर पर यमन में ईरान समर्थित हूती मिलिशिया के साथ फिर से शत्रुता बढ़ने की आशंका जताई गई है.

इस बीच, रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को सुरक्षा अलर्ट जारी किया. इसमें सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों की ओर से आगे भी हमले किए जाने की संभावना को लेकर चेतावनी दी गई है. हाल के दिनों में हूती हमलों में जानमाल का नुकसान हुआ है. इनमें रियाद के हवाई अड्डे पर हुआ हमला भी शामिल है.

सम्बंधित ख़बरें

us marco rubio jamnagar refinery visit importance
जामनगर रिफाइनरी से US में ऊर्जा संकट दूर होगा? समझिए रुबियो के भारत दौरे के मायने
putin agrees resume trilateral talks Ukraine
रूस-यूक्रेन जंग पर ब्रेक? यूक्रेन वॉर पर शांति वार्ता के लिए राजी हुए पुतिन
महंगाई ने ट्रंप को घेरा, गिर गई रेटिंग तो याद आया भारत!
macron accuses trump using france Protests
ट्रंप की नसीहत पर भड़के मैक्रों, कहा- फ्रांस को राजनीति का मोहरा न बनाएं
Marco Rubio Reliance Oil Refinery
रुबियो ने जामनगर ऑयल रिफाइनरी का किया दौरा, गोर ने शेयर की फोटो

स्थिति के आधार पर तय होगी लोगों की संख्या

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को हटाने का आदेश संभावित रूप से सऊदी अरब में अमेरिकी मिशन से सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालने तक जा सकता है. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का दायरा संभावित स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा.

Advertisement

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी है. संभावित रूप से फिर से शुरू होने वाली शत्रुता को देखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर कदम उठा रहा है. रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी सुरक्षा अलर्ट भी इसी चिंता के बीच आया है. इसमें सऊदी अरब में हूती हमलों की संभावित आशंका को लेकर चेतावनी दी गई है. हाल में हुए घातक हमलों के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है.

अमेरिका की ओर से कर्मचारियों और उनके परिवारों को हटाने की संभावित तैयारी ऐसे समय में सामने आई है, जब क्षेत्र में ईरान समर्थित हूती मिलिशिया के साथ फिर से संघर्ष शुरू होने की आशंका जताई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, इसी संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग दूतावासों में तैनात अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Meen Tarot Rashifal 22 October 2026: अनुभव का लाभ उठाएंगे, घर में सहजता होगी |
    Kumbh Tarot Rashifal 22 October 2026: व्यापार में बेहतर व्यवस्था रहेगी, निरंतरता बनाए रहेंगे |
    Makar Tarot Rashifal 22 October 2026: शारीरिक असजताएं दूर होंगी, आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे |
    Dhanu Tarot Rashifal 22 October 2026: उपलब्धियों से उत्साहित होंगे, करीबी सहयोगी बने रहेंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 22 October 2026: दबाव की स्थिति मे न आएं, लापरवाही से बचे |
    Tula Tarot Rashifal 22 October 2026: व्यक्तिगत मामलो में उत्साह बढ़ेगा, जरूरी कार्यों को गति देंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 22 October 2026: शुभता का संचार बना रहेगा, अपनों की खुशी बढाएंगे |
    Singh Tarot Rashifal 22 October 2026: सभी का साथ बना रहेगा, सहकारी विषयों में पहल बनाए रखेंगे |
    गुजरात के सरकारी स्कूलों में नया नियम लागू, बिना इजाजत नहीं होगी बाहरी लोगों की एंट्री |
    Kark Tarot Rashifal 22 October 2026: दबाव में आने से बचने का प्रयास बढ़ाएं, अन्य के दबाव न आएं
    Advertisement