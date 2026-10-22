मिडिल ईस्ट में फिर युद्ध का खतरा? दूतावासों से कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में अमेरिका

अमेरिका खाड़ी क्षेत्र में अपने कुछ दूतावासों से कर्मचारियों और उनके परिवारों को हटाने की तैयारी कर रहा है. तीन अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग कुछ कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए 'Ordered Departure' जारी करने की तैयारी कर रहा है.

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दो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम क्षेत्र में फिर से संघर्ष शुरू होने की आशंका के बीच उठाया जा रहा है. खास तौर पर यमन में ईरान समर्थित हूती मिलिशिया के साथ फिर से शत्रुता बढ़ने की आशंका जताई गई है.

इस बीच, रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने बुधवार को सुरक्षा अलर्ट जारी किया. इसमें सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों की ओर से आगे भी हमले किए जाने की संभावना को लेकर चेतावनी दी गई है. हाल के दिनों में हूती हमलों में जानमाल का नुकसान हुआ है. इनमें रियाद के हवाई अड्डे पर हुआ हमला भी शामिल है.

स्थिति के आधार पर तय होगी लोगों की संख्या

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दो अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों और उनके परिवारों को हटाने का आदेश संभावित रूप से सऊदी अरब में अमेरिकी मिशन से सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को निकालने तक जा सकता है. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का दायरा संभावित स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा.

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अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंता बढ़ी है. संभावित रूप से फिर से शुरू होने वाली शत्रुता को देखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर कदम उठा रहा है. रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से जारी सुरक्षा अलर्ट भी इसी चिंता के बीच आया है. इसमें सऊदी अरब में हूती हमलों की संभावित आशंका को लेकर चेतावनी दी गई है. हाल में हुए घातक हमलों के बाद यह अलर्ट जारी किया गया है.

अमेरिका की ओर से कर्मचारियों और उनके परिवारों को हटाने की संभावित तैयारी ऐसे समय में सामने आई है, जब क्षेत्र में ईरान समर्थित हूती मिलिशिया के साथ फिर से संघर्ष शुरू होने की आशंका जताई जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, इसी संभावित खतरे को देखते हुए अमेरिकी विदेश विभाग दूतावासों में तैनात अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर यह कदम उठा रहा है.

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