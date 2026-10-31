scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रूस के हमलों के बीच यूक्रेन को बड़ी राहत, अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइलों की बिक्री को दी मंजूरी

यूक्रेन के लिए 2.1 अरब डॉलर की 500 पैट्रियट मिसाइलों की प्रस्तावित बिक्री को US ने मंजूरी दे दी है. इन मिसाइलों को कनाडा, जर्मनी और नॉर्वे की आर्थिक मदद से खरीदा जाएगा. इस सौदे में अमेरिका का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा.

Advertisement
X
ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए 500 पैट्रियट मिसाइलों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूदी दे दी है.
ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के लिए 500 पैट्रियट मिसाइलों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूदी दे दी है.

अमेरिका ने यूक्रेन को 2.1 अरब डॉलर की पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दे दी है. इस डील के तहत यूक्रेन को 500 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिलेंगे. इन मिसाइलों को कनाडा, जर्मनी और नॉर्वे की आर्थिक मदद से खरीदा जाएगा. अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को इसकी जानकारी दी.

दरअसल, यूक्रेन रूस के मिसाइल हमलों से बचाव के लिए इन हथियारों की कमी का सामना कर रहा है. यूक्रेन ने इससे पहले अमेरिका के रक्षा विभाग (पेंटागन) पर मिसाइलों की सप्लाई में देरी करने का आरोप लगाया था.

अमेरिका का पैसा नहीं होगा इस्तेमाल

सम्बंधित ख़बरें

Valdai Residence Air Defense
क्या यूक्रेन से डर गए पुतिन! घर के चारों ओर 50 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात
India arms exporter
यूरोप को हथियार देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बना भारत
Ukarine Army
स्टारलिंक प्रतिबंध हटते ही मस्क का यूक्रेन पर हमला
'ड्रोन हमलों में स्टारलिंक का दुरुपयोग', मस्क ने यूक्रेन पर लगाया आरोप
Zelensky
स्टारलिंक पर ट्रंप और जेलेंस्की के दावों में विरोधाभास

अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि, 500 पैट्रियट मिसाइलें अमेरिका के एक कार्यक्रम के तहत खरीदी जाएंगी. इसके लिए कनाडा, जर्मनी और नॉर्वे पैसा देंगे. इस सौदे में अमेरिकी सरकार की ओर से कोई फंड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. विदेश विभाग ने कहा कि इस प्रस्तावित बिक्री से अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य पूरे होंगे. इससे यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने वाले सहयोगी देश की सुरक्षा मजबूत होगी.

यह भी पढ़ें: 'पैट्रियट मिसाइलें दो, रूसी रिफाइनरियों पर हमले रोक देंगे', यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का ट्रंप को प्रस्ताव

Advertisement

जेलेंस्की ने मिसाइलों की कमी को लेकर जताई थी चिंता

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसी महीने कहा था कि उनके देश के पास रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए जरूरी हथियार लगभग खत्म होने की स्थिति में हैं.

जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ बढ़ते तनाव के बीच पेंटागन पर मिसाइलों की डिलीवरी में देरी करने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि दूसरे देशों ने यूक्रेन के लिए इन मिसाइलों को खरीदा था, लेकिन उनकी सप्लाई में देरी हो रही थी.

यह भी पढ़ें: 'मस्क ने नहीं बढ़ाई स्टारलिंक की स्पीड...', डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान

जेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया था कि रूस के संभावित हमलों की चेतावनी देने वाली अमेरिकी खुफिया जानकारी में रुकावट आई थी. इसके साथ ही उन्होंने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की स्पीड कम किए जाने की बात भी कही थी. हालांकि, यूक्रेन का कहना है कि अब स्टारलिंक की इंटरनेट स्पीड और अमेरिकी खुफिया जानकारी दोनों बहाल हो चुकी हैं

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सब्जी और राशन खरीदने गए थे लोग, अचानक किराना स्टोर में बजने लगा DJ, शॉपिंग छोड़ करने लगे डांस |
    Diwali Vastu Tips: दिवाली से पहले घर के इन 5 कोनों की जरूर करें सफाई, वरना रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी! |
    'पंजाबियों को लड़ाई ना सिखाओ', CJP पर भड़के दिलजीत दोसांझ! अभिजीत दिपके ने क्या कहा? |
    क्या है SMS ऑफ डेथ? कबाड़ बना देगा आपका स्मार्टफोन, करोड़ों पर संकट |
    दिल्ली-NCR में टेंपरेचर डाउन, हवा साफ... कई इलाकों में AQI 100 से नीचे, जानें मौसम |
    चाय बना रहे थे 70 साल के मोतीलाल, तभी बेटे ने हंसिया से सिर-गले पर कर दिए ताबड़तोड़ वार, बेरहमी से कर दी हत्या |
    गुपचुप मीटिंग, कैबिनेट में जगह... उमर से आखिर क्या चाहते हैं NC के 19 'बागी' विधायक? |
    छठ पूजा और अंतिम संस्कार में भी छुट्टी नहीं... KGMU में हिंदू डॉक्टरों के धर्मांतरण की रिपोर्ट चौंका देगी |
    प्रकाश राज को राजनीतिक मुद्दों पर बोलना पड़ा भारी, छिना काम, पत्नी का छलका दर्द |
    Reshmi Vegetable Paratha Recipe: आलू-गोभी छोड़ें, नाश्ते में ट्राई करें सब्जियों वाला रेशमी पराठा, मिलेगा लाजवाब स्वाद
    Advertisement