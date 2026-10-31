scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या है SMS ऑफ डेथ? कबाड़ बना देगा आपका स्मार्टफोन, करोड़ों पर संकट

What is SMS Of Death : एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर एक खतरनाक वल्नरेबिलिटी का पता चला है. इसकी वजह से स्मार्टफोन अचानक से काम करना बंद कर देता है. कॉलिंग सर्विस क्रैश हो जाती है. इसको SMS ऑफ डेथ का नाम दिया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
SMS of Death नाम के वायरस का पता चला है. (Photo: AI Generated)
SMS of Death नाम के वायरस का पता चला है. (Photo: AI Generated)

स्मार्टफोन की दुनिया में एक खतरनाक सिक्योरिटी खामी का खुलासा हुआ है, जिसकी वजह से करोड़ों मोबाइल यूजर्स पर संकट भी मंडरा रहा है. दरअसल, SMS Of Death नाम की नई सिक्योरिटी वल्नरबिलिटीज सामने आई है, जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन को पूरी तरह से खराब कर रही है. हालांकि इसका असर किन-किन देशों पर दिखा है, उसकी जानकारी नहीं है.

अजीबोगरीब खामी का सबसे पहले पता सिक्योरिटी रिसर्चर मार्क ब्लास्जिक ने लगाया था. अब इसको SMS ऑफ डेथ नाम दिया है. रिसर्चर के मुताबिक, इस अटैक के लिए एक खास SMS का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से एंड्रॉयड स्मार्टफोन का सिस्टम क्रैश हो जाता है. फिर स्मार्टफोन काम करना बंद कर देता है. 

स्मार्टफोन का फोन कॉल मैनेज करने वाला सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है. सभी कॉल भी डिस्कनेक्ट हो सकती हैं. साथ ही किसी इमरजेंसी नंबर पर भी कॉल नहीं कर पाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

diwali firecrackers
पटाखों से कबाड़ हो जाएगा स्मार्टफोन, पूरी जिंदगी होगा पछतावा
Karbonn mobile teaser
सालों बाद वापसी करेगा ये स्वदेशी ब्रांड, ला रहा है धांसू सस्ता 5G फोन
Karbonn mobile teaser
सालों बाद वापसी करेगा ये स्वदेशी ब्रांड, ला रहा है धांसू सस्ता 5G फोन
diwali firecrackers
पटाखों से कबाड़ हो जाएगा स्मार्टफोन, पूरी जिंदगी होगा पछतावा
7000mAh बैटरी वाला सस्ता GenZ फोन ला रहा Karbonn

रिसर्चर ने वॉर्निंग दी है कि ऐसे करीब 20 खतरनाक मैसेज किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को पूरी तरह से कबाड़ बना सकते है. 

रिसर्चर ने बताया है कि SMS ऑफ डेथ की वजह से स्मार्टफोन बूटलूप में फंस सकता है, इसका मतलब है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बार-बार SMS को प्रोसेस करने की कोशिश करता रहेगा और फिर फोन ठीक से चालू नहीं हो पाएगा. 

Advertisement

फोन इनबॉक्स में नहीं मिलता है कोई निशान 

SMS of Death की दूसरी सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि इसका पता लगाना काफी मुश्किल होता है. यह मैसेज SMS के अंदर नहीं होता है. सिस्टम जैसे ही इसको क्रैश करता है, तो वह तुरंत क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से यूजर्स के पास कोई नोटिफिकेशन्स भी नहीं पहुंच पाता है. 

यह भी पढ़ें: Lava के स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट, फीचर फोन की कीमतों में भी मिल रही भारी छूट!

फैक्ट्री रिसेट करने से भी समाधान नहीं

फैक्ट्री रिसेट करने के बाद समाधान नहीं मिल रहा है. दरअसल, अगर किसी नंबर पर ये मैसेज भेजे हैं, तो टेलीकॉम ऑपरेटर उन्हें दोबारा डिवाइस डिलिवर करने की कोशिश करता रहेगा. जब भी फोन ऑन होगा तो डिवाइस फिर से क्रैश हो जाएगा. 

कंप्यूटर की मदद से कर सकेंगे काम 

मीडिया रिपोर्ट्स में रिसर्चर का हवाला देकर बताया है कि फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद इन मैसेज को देखा जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है. हालांकि बहुत से यूजर्स को यह तरीका काफी मुश्किल भरा लग सकता है. 

यह भी पढ़ें: 8000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 5G सपोर्ट, ये हैं 5 खास स्मार्टफोन, इतनी है कीमत

रिसर्चर ने बताया है कि 5 मई को सबसे पहले उन्होंने गूगल को इस खामी के बारे में जानकारी दी थी. हालांकि उनका यह भी कहना है कि गूगल ने बार-बार उनकी रिपोर्ट को सिक्योरिटी से जुड़ा मामला मानने से इनकार कर दिया है. हालांकि बाद में रिसर्चर को पता चला कि गूगल लंबे समय से इसको फिक्स करने की कोशिश में लगा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली-NCR में टेंपरेचर डाउन, हवा साफ... कई इलाकों में AQI 100 से नीचे, जानें मौसम |
    चाय बना रहे थे 70 साल के मोतीलाल, तभी बेटे ने हंसिया से सिर-गले पर कर दिए ताबड़तोड़ वार, बेरहमी से कर दी हत्या |
    गुपचुप मीटिंग, कैबिनेट में जगह... उमर से आखिर क्या चाहते हैं NC के 19 'बागी' विधायक? |
    छठ पूजा- अंतिम संस्कार में भी छुट्टी नहीं... KGMU में हिंदू डॉक्टरों के धर्मांतरण की चौंका देगी रिपोर्ट |
    प्रकाश राज को राजनीतिक मुद्दों पर बोलना पड़ा भारी, छिना काम, पत्नी का छलका दर्द |
    Reshmi Vegetable Paratha Recipe: आलू-गोभी छोड़ें, नाश्ते में ट्राई करें सब्जियों वाला रेशमी पराठा, मिलेगा लाजवाब स्वाद |
    खूबसूरत फोटोशूट अचानक बना मुसीबत, गुब्बारों ने दुल्हन को हवा में खींचा तो मचा हड़कंप |
    दिल्ली: हाशिम बाबा गैंग के शूटर से पुलिस की मुठभेड़, दोनों तरफ से चलीं 7 गोलियां |
    Winter Trip: नवंबर में बर्फबारी देखने के लिए इन 5 जगहों पर जाएं |
    Tilak Rules: तिलक लगाने का सही तरीका क्या है? पंडित से जानें किस उंगली से लगाना माना जाता है शुभ
    Advertisement