scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सब्जी और राशन खरीदने गए थे लोग, अचानक किराना स्टोर में बजने लगा DJ, शॉपिंग छोड़ करने लगे डांस

गुजरात के अहमदाबाद में एक किराना स्टोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां सामान खरीदने पहुंचे लोगों को अचानक ऐसा सरप्राइज मिला कि वे अपनी शॉपिंग ट्रॉली छोड़कर डांस करने लगे. दरअसल, स्टोर के अंदर डीजे पार्टी का आयोजन किया गया था. इसके बाद सुपरमार्केट का नजारा किसी पार्टी जैसा हो गया.

Advertisement
X
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. ( Photo: Insta/@shivanijaiswal_)
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. ( Photo: Insta/@shivanijaiswal_)

आमतौर पर लोग किराना स्टोर या सुपरमार्केट में घर का सामान खरीदने जाते हैं. कोई सब्जियां खरीदता है तो कोई दूध, राशन और रोजमर्रा की जरूरत का दूसरा सामान. लोग अपनी ट्रॉली लेकर स्टोर में घूमते हैं और सामान खरीदकर घर लौट जाते हैं. लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में एक किराना स्टोर के अंदर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी. यहां लोग सामान खरीदने पहुंचे थे, लेकिन अचानक स्टोर का माहौल किसी पार्टी जैसा हो गया. देखते ही देखते शॉपिंग करने आए लोग अपनी ट्रॉली छोड़कर डांस करने लगे.

किराना स्टोर के अंदर लगा डीजे, शुरू हो गई पार्टी
दरअसल, अहमदाबाद के एक किराना स्टोर में लोगों के लिए खास पार्टी का आयोजन किया गया था. इस पार्टी में डीजे भी बुलाया गया था. आमतौर पर जहां लोग सामान की लिस्ट लेकर खरीदारी करते नजर आते हैं, वहां इस बार म्यूजिक और डांस का माहौल था. सोशल मीडिया यूजर शिवानी जायसवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खास पल का वीडियो शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में शिवानी अपनी दोस्तों के साथ कैमरे के सामने नजर आती हैं. इसके बाद वीडियो में किराना स्टोर के अंदर का नजारा दिखाई देता है.

स्टोर के बीचों-बीच एक महिला डीजे म्यूजिक बजाती नजर आती है. उसके आसपास कई लोग इकट्ठा होकर गानों पर डांस कर रहे होते हैं. खास बात यह थी कि ये सभी लोग वहां खरीदारी करने आए थे, लेकिन डीजे की धुन सुनकर खुद को डांस करने से रोक नहीं पाए.

Advertisement

शॉपिंग छोड़ डांस करने लगे लोग
वीडियो में देख सकते हैं कि स्टोर के अंदर मौजूद लोग म्यूजिक का खूब आनंद ले रहे हैं. कोई अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा है तो कोई गानों की धुन पर झूमता दिखाई दे रहा है. सुपरमार्केट की गलियां कुछ देर के लिए डांस फ्लोर बन गईं. इस वीडियो को शेयर करते हुए शिवानी ने लिखा कि अहमदाबाद में कुछ भी हो सकता है. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ( Photo: X/ @anbeanews)
दुल्हन के फोटोशूट में अचानक आया तूफान, गुब्बारों के साथ हवा में उड़ने लगी!
open jail
कूलर, सोफा, बेड और साथ में परिवार वाले... चर्चा में भारत के ये जेल!
यहां हजारों महिलाएं दुकान चलाती हैं और अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी संभालती हैं. ( Photo: ITG)
महिलाओं का अनोखा बाजार, जहां पुरुष नहीं लगा सकते दुकान
आपका चैलेंज है कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर छिपी 10 गलतियों  को खोजना है. ( Photo: Pinterest)
पहली नजर में नहीं दिखेंगी ये 8 गलतियां, क्या आप खोज पाएंगे?
वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ( Photo: Insta/sunil0333kumar)
चूड़ियों की दुकान पर दिखा ऐसा प्यार, बुजुर्ग जोड़े का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि अहमदाबाद में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है. वहीं, एक यूजर ने पुराने अहमदाबाद को याद करते हुए लिखा कि पहले लोग यहां मैगी खाने जैसी छोटी-छोटी चीजों के लिए बाहर जाते थे, लेकिन अब शहर में ऐसे अनोखे आयोजन देखने को मिल रहे हैं.

एक दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि सोचिए, कोई व्यक्ति घर के लिए सब्जियां खरीदने आया हो और उसे अचानक स्टोर में डीजे पार्टी मिल जाए. वह तो शायद डांस के चक्कर में रविवार के खाने के लिए पत्तागोभी खरीदना ही भूल जाए. फिलहाल, किराना स्टोर के अंदर हुई इस अनोखी पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसने दिखा दिया कि कभी-कभी लोग रोजमर्रा के कामों के बीच भी मनोरंजन का मौका ढूंढ ही लेते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या है SMS ऑफ डेथ? कबाड़ बना देगा आपका स्मार्टफोन, करोड़ों पर संकट |
    दिल्ली-NCR में टेंपरेचर डाउन, हवा साफ... कई इलाकों में AQI 100 से नीचे, जानें मौसम |
    चाय बना रहे थे 70 साल के मोतीलाल, तभी बेटे ने हंसिया से सिर-गले पर कर दिए ताबड़तोड़ वार, बेरहमी से कर दी हत्या |
    गुपचुप मीटिंग, कैबिनेट में जगह... उमर से आखिर क्या चाहते हैं NC के 19 'बागी' विधायक? |
    छठ पूजा- अंतिम संस्कार में भी छुट्टी नहीं... KGMU में हिंदू डॉक्टरों के धर्मांतरण की चौंका देगी रिपोर्ट |
    प्रकाश राज को राजनीतिक मुद्दों पर बोलना पड़ा भारी, छिना काम, पत्नी का छलका दर्द |
    Reshmi Vegetable Paratha Recipe: आलू-गोभी छोड़ें, नाश्ते में ट्राई करें सब्जियों वाला रेशमी पराठा, मिलेगा लाजवाब स्वाद |
    खूबसूरत फोटोशूट अचानक बना मुसीबत, गुब्बारों ने दुल्हन को हवा में खींचा तो मचा हड़कंप |
    दिल्ली: हाशिम बाबा गैंग के शूटर से पुलिस की मुठभेड़, दोनों तरफ से चलीं 7 गोलियां |
    Winter Trip: नवंबर में बर्फबारी देखने के लिए इन 5 जगहों पर जाएं
    Advertisement