Diwali Vastu Tips: दिवाली से पहले घर के इन 5 कोनों की जरूर करें सफाई, वरना रूठ सकती हैं मां लक्ष्मी!

Diwali Vastu Tips: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही लोग घर की साफ-सफाई और सजावट की तैयारियों में जुट जाते हैं. हिंदू धर्म में दिवाली को मां लक्ष्मी के स्वागत का पर्व माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, साफ-सुथरे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है. यही वजह है कि दिवाली से पहले घर के हर कोने की सफाई की जाती है.

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वास्तु शास्त्र में भी घर को साफ-सुथरा रखने पर जोर दिया गया है. मान्यता है कि घर में गंदगी और बेकार सामान जमा होने से नकारात्मकता बढ़ सकती है. ऐसे में दिवाली की सफाई करते समय उन जगहों पर भी ध्यान देना जरूरी है, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. आइए जानते हैं घर की ऐसी 5 जगहों के बारे में, जिनकी सफाई दिवाली से पहले जरूर करनी चाहिए.

1. घर का मुख्य दरवाजा रखें साफ

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि इसी रास्ते से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. इसलिए दिवाली से पहले मुख्य दरवाजे और उसके आसपास जमा धूल-मिट्टी, जाले और गंदगी को अच्छी तरह साफ करें. दरवाजे के पास पुराने जूते-चप्पल, टूटे गमले या बेकार सामान जमा न होने दें. आप चाहें तो यहां सुंदर रंगोली और दीपक से सजावट भी कर सकते हैं.

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2. पूजा घर की सफाई करना न भूलें

दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है. ऐसे में घर के मंदिर की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए. पूजा घर में रखी मूर्तियों, तस्वीरों और पूजा के बर्तनों को साफ करें. वहां जमा पुराने फूल, माला और पूजा सामग्री हटा दें. मंदिर में साफ कपड़ा बिछाएं और दीपक, धूपबत्ती जैसी जरूरी चीजें ठीक से रखें. धार्मिक मान्यता है कि स्वच्छ पूजा स्थल में पूजा करने से मन को शांति मिलती है.

3. घर के ईशान कोण को रखें साफ

वास्तु शास्त्र में उत्तर-पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है. इसे पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है. इसलिए दिवाली से पहले इस दिशा में रखे बेकार सामान, पुराने डिब्बे और कबाड़ को हटा दें. कोशिश करें कि यह जगह साफ-सुथरी और व्यवस्थित रहे. मान्यता के अनुसार, ईशान कोण में गंदगी या अव्यवस्था होने से घर की सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है.

4. अलमारी और तिजोरी के आसपास करें सफाई

दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. इसलिए इस त्योहार से पहले घर की अलमारी और तिजोरी की सफाई जरूर करें. इनमें रखे पुराने कागज, बेकार रसीदें और फालतू सामान हटा दें. तिजोरी को साफ कपड़े से पोंछें और पैसे व जरूरी कागजात सही तरीके से रखें. वास्तु के अनुसार, धन रखने की जगह को साफ-सुथरा रखना शुभ माना जाता है.

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5. छत, बालकनी और स्टोर रूम को भी करें साफ

दिवाली की सफाई करते समय लोग अक्सर छत, बालकनी और स्टोर रूम पर ध्यान नहीं देते. इन जगहों पर पुराने डिब्बे, टूटे सामान और कबाड़ जमा हो जाता है. दिवाली से पहले इनकी अच्छी तरह सफाई करें. बालकनी में रखे पौधों की सूखी पत्तियां हटा दें और छत पर जमा कचरा भी साफ कर लें. वास्तु के अनुसार, घर के इन हिस्सों को साफ-सुथरा रखना अच्छा माना जाता है.

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