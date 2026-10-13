'रेस्टोरेंट बचा लो', ब्रिटेन में हलाल मीट विवाद से चर्चा में आए सिख शेफ ने लगाई मदद की गुहार

लंदन में हलाल मीट नहीं परोसने की नीति को लेकर चर्चा में आए सिख रेस्टोरेंट मालिक हरमन सिंह कपूर ने अपना कारोबार बचाने के लिए ग्राहकों से मदद मांगी है. कपूर का कहना है कि उनका मौजूदा रेस्टोरेंट 'सिंह्स डाइनिंग' आर्थिक संकट से जूझ रहा है. उन पर किराए का बकाया है और मकान मालिक ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है. इससे पहले वह विवादों के बीच अपना पुराना रेस्टोरेंट 'रंगरेज' बंद करने का ऐलान कर चुके हैं.

और पढ़ें

हरमन सिंह कपूर ने 12 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों से उनके रेस्टोरेंट में टेबल बुक करने और कारोबार को बचाने में मदद करने की अपील की. उन्होंने आरोप लगाया कि गूगल पर उनके रेस्टोरेंट के खिलाफ फर्जी एक-स्टार रिव्यू स्वीकार किए जा रहे हैं, जबकि असली ग्राहकों की फाइव-स्टार रेटिंग शो नहीं हो रही है.

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज वह अपना स्वाभिमान किनारे रखकर रेस्टोरेंट बचाने के लिए लोगों से मदद मांग रहे हैं. उनके मुताबिक, रेस्टोरेंट चलाना सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि उनका जुनून, रोजी-रोटी और वर्षों की मेहनत है.

कपूर ने आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए कहा कि किराया बकाया है और मकान मालिक की ओर से कानूनी कार्रवाई की धमकी मिल रही है. हालांकि, गूगल पर रिव्यू को लेकर उनके आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. कपूर ने अपनी पोस्ट में इस दावे के समर्थन में कोई सबूत भी नहीं दिया.

Advertisement

हलाल मीट नहीं परोसने की नीति से शुरू हुआ विवाद

हरमन सिंह कपूर पहले पश्चिमी लंदन के हैमरस्मिथ इलाके में 'रंगरेज' नाम से भारतीय रेस्टोरेंट चलाते थे. यह रेस्टोरेंट करीब 16 साल से चल रहा था. इस साल फरवरी में उन्होंने इसे बंद करने की घोषणा की थी. उन्होंने बढ़ती लागत, ऑनलाइन उत्पीड़न, बार-बार होने वाले हंगामे और मेट्रोपॉलिटन पुलिस से पर्याप्त मदद नहीं मिलने को इसकी वजह बताया था.

रेस्टोरेंट के बाहर 'हमें गर्व है कि हम हलाल मीट नहीं बेचते' का बोर्ड लगाए जाने के बाद विवाद बढ़ गया था. कपूर ने अपनी इस नीति को अपने सिख धर्म से जोड़ा था. उनका कहना है कि वह झटका मीट पसंद करते हैं. सिख समुदाय के कुछ लोग इसे धार्मिक रूप से स्वीकार्य मानते हैं.

कपूर ने दावा किया था कि उन्हें पाकिस्तानियों की ओर से धमकियों का सामना करना पड़ा. हालांकि, इस विवाद के दौरान उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में मुसलमानों को लेकर की गई विवादित टिप्पणियों और ब्रिटेन में हलाल तरीके से जानवरों को काटने पर बैन लगाने की मांग को लेकर भी आलोचना हुई.

'नॉन-हलाल मीटअप' के दौरान भी हुआ था विवाद

मार्च में कपूर ने 'नॉन-हलाल मीटअप' नाम से एक कार्यक्रम का प्रचार किया था. उन्होंने समर्थकों से घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लाने को कहा था. इस दौरान टकराव हुआ और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था. बाद में कपूर ने आरोप लगाया कि उन्हें गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया और करीब 24 घंटे तक हिरासत में रखा गया. मई में उन्होंने मेट्रोपॉलिटन पुलिस और लंदन के मेयर सादिक खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी. उन्होंने भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया था.

Advertisement

अब सिंह्स डाइनिंग को बचाने की अपील

कपूर की ताजा अपील उनके मौजूदा रेस्टोरेंट 'सिंह्स डाइनिंग' को बंद होने से बचाने पर केंद्रित है. उन्होंने लोगों से वहां टेबल बुक करने, रेस्टोरेंट आने और उनकी पोस्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है.

उन्होंने कहा कि उनका रेस्टोरेंट नॉन-हलाल मीट परोसने की अपनी नीति पर कायम है और वह आने वाले कई वर्षों तक अपने समुदाय को सेवाएं देना चाहते हैं. कपूर ने ग्राहकों से कहा कि अगर वे रेस्टोरेंट नहीं आ सकते, तो उनकी पोस्ट को दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ साझा करें.

13 अक्टूबर तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सिंह्स डाइनिंग को गूगल पर पांच में से 2.8 स्टार की रेटिंग मिली थी. यह रेटिंग 20 लोगों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित थी. सबसे हालिया रिव्यू तीन हफ्ते पहले पोस्ट किया गया था. रिव्यू में ग्राहकों की टिप्पणियों पर रेस्टोरेंट प्रबंधन के कुछ जवाबों के लहजे को भी लेकर सवाल उठाए गए हैं.

---- समाप्त ----