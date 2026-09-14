scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UAE से भारत पहुंचे 13 कंटेनर का पाकिस्तान से क्या है कनेक्शन? DRI ने किया सीज

भारत सरकार ने पाकिस्तान से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. इसके बावजूद पाकिस्तान से भारत में सामान लाया जा रहा था. DRI ने 'ऑपरेशन दीप मैनिफेस्ट' के तहत पाकिस्तान मूल के 13 कंटेनर जब्त किए हैं. इनमें 362 मीट्रिक टन से ज्यादा छुहारे की खेप बरामद हुई है. ये कंटेनर यूएई के जरिए भारत लाए जा रहे थे.

Advertisement
X
DRI ने 362 मीट्रिक टन छुआरे जब्त किए. (Photo- ITGD)
DRI ने 362 मीट्रिक टन छुआरे जब्त किए. (Photo- ITGD)

भारत सरकार ने पाकिस्तान से होने वाले आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. इस प्रतिबंध को दरकिनार करने की कोशिशों पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई की है. 'ऑपरेशन दीप मैनिफेस्ट' के तहत चलाए गए अभियान में DRI ने पाकिस्तान मूल के 362 मीट्रिक टन से ज्यादा छुहारे की एक बड़ी खेप जब्त की है.

DRI खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए नासिक के CFS अंबड़ में मुंबई स्थित एक फर्म के इंपोर्ट किए जा छुहारे के 13 कंटेनरों को जब्त किया. ये पूरी खेप UAE के जेबेल अली पोर्ट से पहुंची थी.

इंपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों में यूएई को ही देश (कंट्री ऑफ ओरिजिन) दिखाया गया था ताकि माल का असली सोर्स छुपाया जा सके.

सम्बंधित ख़बरें

South Korea KOSPI Crash
अच्छा है आज शेयर बाजार बंद है! पड़ोसी मुल्कों में तो मचा है कोहराम
mariyam nawaj daughter wedding
पाक के पूर्व PM नवाज शरीफ की नातिन महनूर सफदर ने रचाई शादी
Masood Azhar
धोखा देने के लिए PAK का नया पैंतरा, मसूद अजहर पर 70 लाख का इनाम घोषित
Yemen Houthi Saudi Pakistan
हूतियों से जंग के लिए सऊदी जाएंगे 100000 पाकिस्तानी यूथ? मुनीर को वार्निंग
climate disasters education
भारत में 2.61 करोड़ बच्चों के पढ़ाई पर असर डाल रहा बिगड़ैल मौसम

पाकिस्तान से यूएई, फिर भारत आई खेप

DRI की शुरुआती जांच में बेहद चालाकी से रचे गए फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है. इसमें सामान का ओरिजिन छिपाने के लिए ट्रांसशिपमेंट का सहारा लिया गया था. पहले इन छुहारों को कराची बंदरगाह (पाकिस्तान) से एक जहाज में लोड कर जेबेल अली पोर्ट भेजा गया. 

जेबेल अली में पाकिस्तानी नागरिकों ने संचालित संस्थाओं के जरिए माल को दूसरे कंटेनरों में ट्रांसफर किया और नए दस्तावेजों के साथ दूसरे जहाज के जरिए भारत भेज दिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: लखनऊ में DRI की बड़ी कार्रवाई, हाथीदांत से बनीं 54 कलाकृतियों के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगा था पूर्ण प्रतिबंध

बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 2 मई 2025 से पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले सभी सामानों के इंपोर्ट और ट्रांजिट पर पूरी तरह रोक लगा दी थी. इसी कड़ी में DRI लगातार तीसरे देशों के रास्तों से की जा रही तस्करी पर नजर रख रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वैभव अंदर आने को बेताब, अभिषेक हटने को तैयार नहीं! 32 गेंदों में बदल दिया पूरा गणित |
    Global Stock Market Fall: अच्छा है आज शेयर बाजार बंद है! पड़ोसी मुल्कों में तो मचा है कोहराम |
    बिना सीढ़ी, बिना सहारे... सेकेंडों में पेड़ की चोटी पर चढ़ गई ये लड़की, वीडियो वायरल |
    'निवेश ला रहे हैं या कुछ और?' लंदन दौरे पर CM विजय को विपक्ष ने घेरा |
    'इंडियन आइडल' सिंगर का सपनों का महल, बेटी-पत्नी की तस्वीरों से सजाया करोड़ों का आशियाना, एंटीक है फर्नीचर |
    नवाज शरीफ की नातिन महनूर सफदर ने रचाई शादी, रॉयल लुक ने जीता दिल |
    Kal Rashifal 15 September 2026: कल 5 राशियों को मिलेगा पैसा, मेहनत लाएगी रंग, पढ़े अपना राशिफल |
    Breakup with Twist: करोड़ों के गिफ्ट या लोन? ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड से CEO ने वापस मांगे 3.5 करोड़, कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला |
    डूबे मकान, लापता सड़कें, राहत का इंतजार करते लोग... बाढ़ से जूझ रहे बिहार की यही है तस्वीर! |
    पाकिस्तानी टीम आएगी भारत, एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में होगी भिड़ंत, सामने आया शेड्यूल
    Advertisement