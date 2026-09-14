UAE से भारत पहुंचे 13 कंटेनर का पाकिस्तान से क्या है कनेक्शन? DRI ने किया सीज

भारत सरकार ने पाकिस्तान से होने वाले आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है. इस प्रतिबंध को दरकिनार करने की कोशिशों पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बड़ी कार्रवाई की है. 'ऑपरेशन दीप मैनिफेस्ट' के तहत चलाए गए अभियान में DRI ने पाकिस्तान मूल के 362 मीट्रिक टन से ज्यादा छुहारे की एक बड़ी खेप जब्त की है.

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DRI खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए नासिक के CFS अंबड़ में मुंबई स्थित एक फर्म के इंपोर्ट किए जा छुहारे के 13 कंटेनरों को जब्त किया. ये पूरी खेप UAE के जेबेल अली पोर्ट से पहुंची थी.

इंपोर्ट से जुड़े दस्तावेजों में यूएई को ही देश (कंट्री ऑफ ओरिजिन) दिखाया गया था ताकि माल का असली सोर्स छुपाया जा सके.

पाकिस्तान से यूएई, फिर भारत आई खेप

DRI की शुरुआती जांच में बेहद चालाकी से रचे गए फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है. इसमें सामान का ओरिजिन छिपाने के लिए ट्रांसशिपमेंट का सहारा लिया गया था. पहले इन छुहारों को कराची बंदरगाह (पाकिस्तान) से एक जहाज में लोड कर जेबेल अली पोर्ट भेजा गया.

जेबेल अली में पाकिस्तानी नागरिकों ने संचालित संस्थाओं के जरिए माल को दूसरे कंटेनरों में ट्रांसफर किया और नए दस्तावेजों के साथ दूसरे जहाज के जरिए भारत भेज दिया.

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पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगा था पूर्ण प्रतिबंध

बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने 2 मई 2025 से पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले सभी सामानों के इंपोर्ट और ट्रांजिट पर पूरी तरह रोक लगा दी थी. इसी कड़ी में DRI लगातार तीसरे देशों के रास्तों से की जा रही तस्करी पर नजर रख रहा है.

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