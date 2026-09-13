भोपाल से दिल्ली जा रही एअर इंडिया फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के बाद डायवर्ट

भोपाल से दिल्ली जा रही Air India की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के बाद जयपुर डायवर्ट कर दिया गया. फ्लाइट AI1886 ने 13 सितंबर को भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी. रास्ते में तकनीकी दिक्कत सामने आने पर विमान को जयपुर ले जाया गया, जहां उसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई. फिलहाल विमान की जांच की जा रही है.

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Air India ने बताया कि विमान को तय सुरक्षा प्रक्रिया के तहत जयपुर डायवर्ट किया गया. कंपनी के मुताबिक, जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की जांच चल रही है. यात्रियों को उनकी मंजिल तक जल्द पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

तकनीकी खराबी के बाद लिया गया फैसला

Air India के मुताबिक, फ्लाइट में तकनीकी समस्या सामने आने के बाद उसे जयपुर भेजा गया. विमान के सुरक्षित उतरने के बाद जरूरी जांच शुरू कर दी गई. एअरलाइन का कहना है कि यह कदम तय सुरक्षा नियमों के मुताबिक उठाया गया. वहीं, कंपनी ने यात्रियों को हुई परेशानी के लिए खेद जताया है. कंपनी का कहना है कि यह स्थिति अचानक सामने आई, इसलिए यात्रियों को असुविधा हुई. उन्हें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग

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पायलट की सूझबूझ से विमान को जयपुर एयरपोर्ट के रनवे पर बिना किसी नुकसान के उतार लिया गया. लैंडिंग पूरी तरह सुरक्षित रही. इसके तुरंत बाद विमान को सुरक्षा मानकों के तहत तकनीकी जांच के लिए भेज दिया गया. इंजीनियरों की टीम अब खराबी की वजह पता लगाने में जुटी है, ताकि उसे ठीक किया जा सके.

फिलहाल AI1886 जयपुर एयरपोर्ट पर है. विमान में आई तकनीकी समस्या की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही आगे की उड़ान को लेकर स्थिति साफ होगी. Air India ने कहा है कि यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है.



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