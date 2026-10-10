scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

13 सैनिकों की हत्या करने वाले आतंकी को मिलेगी फांसी! ट्रंप ने दी मंजूरी, अब सजा को लाइव दिखाने पर छिड़ा विवाद

13 सैनिकों की हत्या के दोषी को मौत की सजा देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सहमति जता दी है. लेकिन अब इस सजा को लाइव दिखाने की योजना पर विवाद खड़ा हो गया है. उपराष्ट्रपति JD वेंस ने साफ कहा है कि अगर फांसी का लाइव प्रसारण हुआ भी, तो वह इसे नहीं देखेंगे.

Advertisement
X
13 हत्याओं के दोषी आतंकी को फांसी मिलेगी (Photo-File)
13 हत्याओं के दोषी आतंकी को फांसी मिलेगी (Photo-File)

अमेरिका में 2009 के फोर्ट हुड गोलीबारी कांड के दोषी निडाल हसन की फांसी को लेकर नई बहस छिड़ गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह हसन को फांसी देने के फैसले से पूरी तरह सहमत हैं. हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि फांसी को लाइवस्ट्रीम करने की योजना को भी उनकी मंजूरी मिली है या नहीं. उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पेंटागन फांसी का लाइव प्रसारण करेगा या नहीं. अगर ऐसा हुआ भी, तो वह इसे नहीं देखेंगे. 

वेंस ने शुक्रवार को कहा कि निडाल हसन ने अमेरिकी जमीन पर 9/11 हमले के अलावा सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक को अंजाम दिया था. हसन अमेरिकी सेना में मनोचिकित्सक था. उसे उन सैनिकों का इलाज करना था, जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे थे.

वेंस के मुताबिक, हसन ने उन्हीं सैनिकों को निशाना बनाया, जो उसकी देखरेख में थे. उन्होंने कहा कि फांसी देने के तरीके पर विवाद के बीच लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि हसन ने कई निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या की थी. हालांकि, वेंस ने साफ किया कि अगर फांसी का लाइव प्रसारण हुआ, तो वह इसे नहीं देखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump lashes out on norway for not winning noble prize
'नॉर्वे का फैसला नहीं भूलेंगे', नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने पर भड़के ट्रंप
केटी जकारिया Truth Social की सलाहकार रह चुकी हैं (Photo-Instagram)
ट्रंप ने मिडटर्म चुनाव से पहले खेला बड़ा दांव, केटी को बनाया नई प्रेस सेक्रेटरी
Vladimir Putin Trump Zelensky
'US को डीजल बेचेगा रूस', ट्रंप का ऐलान... जेलेंस्की बोले- ये जंग में निवेश
US Tech Work in India
'अब US से भारत आ जाएगा काम...' ग्रीन कार्ड पर बोले HCL के Ex-बॉस!
US Freezes Green Card Process for 8 IT Firms, Zoho Founder Urges Indians to Return
'US हमें नहीं चाहता... लौट आइए, भारत बनाएं', भारतीयों से वेम्बू की अपील

लाइवस्ट्रीम के समर्थन में पीट हेगसेथ

रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने फायरिंग स्क्वॉड के जरिए दी जाने वाली फांसी को लाइव दिखाने की योजना का समर्थन किया है. लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर कई स्तरों पर विरोध हो रहा है.

Advertisement

कई रिपब्लिकन सांसदों ने भी इस कदम की आलोचना की है. अमेरिका के एक वरिष्ठ कैथोलिक धर्मगुरु ने इसे 'बर्बर' बताया, जबकि पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि फांसी का लाइव प्रसारण आतंकवादी संगठनों के लिए एक सबक की तरह इस्तेमाल होगा.

यह भी पढ़ें: 'अमेरिका से भारत शिफ्ट हो जाएगा काम...' US ग्रीन कार्ड पर बोले HCL के पूर्व सीईओ!

2009 में क्या हुआ था?

निडाल हसन को 2009 में टेक्सास के फोर्ट हुड सैन्य ठिकाने पर हुई गोलीबारी में 13 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया गया था. इस हमले में कई अन्य लोग घायल भी हुए थे. हसन उस समय अमेरिकी सेना में मनोचिकित्सक के तौर पर तैनात था.

अब इस मामले में बहस सिर्फ दोषी को सजा देने तक सीमित नहीं है. सवाल यह भी है कि क्या किसी की फांसी को सार्वजनिक तमाशे की तरह लाइव दिखाया जाना चाहिए. ट्रंप ने सजा का समर्थन किया है, लेकिन लाइव प्रसारण पर उनका अंतिम फैसला अभी साफ नहीं है. वहीं, वेंस ने पहले ही बता दिया है कि ऐसा हुआ तो वह इसे नहीं देखेंगे. वेंस का यह फैसला दिखाता है कि वह दोषी की सजा से संतुष्ट हैं, लेकिन फांसी का लाइव प्रसारण के समर्थन में नहीं हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वो पूर्वज जो दुनिया में नहीं हैं... उनके लिए किया तर्पण... क्या कहती है हावड़ा के गंगा घाटों पर उमड़ी भीड़? |
    Shardiya Navratri 2026: कल से शुरू नवरात्र, नोट कर लें घटस्थापना का शुभ मुहूर्त |
    23 महीने वेंटिलेटर पर रहा मां-बाप का दुलारा, घर ले जाते वक्त छलक पड़े आंसू... रुला देगी कहानी |
    राष्ट्रपति मुर्मु को लेकर राहुल के बयान पर BJP का पलटवार |
    'भाई-बहन बनकर लांघी मर्यादा', यूट्यूबर ने पार की हदें, एक्ट्रेस को गलत तरीके से छुआ? काम्या पंबाजी ने नजदीकियों पर उठाए सवाल |
    बॉडी कैमरे लगाकर प्रदर्शनकारियों पर नजर... CJP प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली पुलिस का सुरक्षा चक्रव्यूह! |
    5.74 लाख की SUV की बंपर बिक्री... 30 दिनों में 20 हजार से ज्यादा ने खरीदी |
    ठंडी हवाएं, बादलों का डेरा... दिल्ली-NCR में बदला मौसम, देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट |
    घंटी बजी तो बच्चों के बीच पहुंच गए DM सर... स्कूल में जमीन पर बैठकर खाया मिड-डे मील, फिर खुद धोई थाली |
    '9/11 हमले से प्रेरित था ओमानी को-पायलट, इजरायल में क्रैश कराना चाहता था प्लेन', UAE ने बताई पूरी साजिश
    Advertisement