सिख ट्रक ड्राइवर पर चाकू से 17 वार, अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के X पोस्ट के बाद हमला

अमेरिका में एक पंजाबी सिख ट्रक ड्राइवर पर जानलेवा हमला हुआ है. सैक्रामेंटो के रहने वाले 28 साल के ड्राइवर को एक रेस्ट एरिया के बाथरूम में चाकू से 17 बार मारा गया. हमले में उसकी गर्दन, सीने, हाथ और पसलियों पर चोट आई है. घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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एनपीआर के मुताबिक, ड्राइवर ने अपना नाम सिर्फ सिंह बताया है. वह रविवार सुबह इंटरस्टेट 80 पर पेंसिल्वेनिया जा रहा था. रास्ते में वह वायोमिंग के बिटर क्रीक रेस्ट एरिया पर रुका था. सिंह ने बताया कि जब वह बाथरूम में था, तभी एक दूसरा शख्स उसके पीछे अंदर आ गया. इसके बाद उस व्यक्ति ने अचानक उस पर हमला कर दिया और चाकू निकाल लिया.

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बाथरूम से निकलकर मदद को चिल्लाया सिंह

सिंह ने किसी तरह बाथरूम से बाहर निकलकर मदद के लिए आवाज लगाई. बाहर आने के बाद वह गिर गया. इसी दौरान रेस्ट एरिया पर मौजूद एक हिस्पैनिक परिवार ने उसकी आवाज सुनी. परिवार ने उसके घावों पर मदद करने की कोशिश की और पुलिस को भी सूचना दी. परिवार ने आरोपी के ट्रक के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी.

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इसके बाद वायोमिंग हाईवे पेट्रोल ने रॉलिन्स के पास आरोपी के ट्रक को रोक लिया. आरोपी की पहचान एंड्रयू क्रिस बजडाक के तौर पर हुई है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर की कोशिश का आरोप लगाया गया है. हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक हमले की वजह नहीं बताई है.

अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के एक्स पोस्ट के बाद हमला

यह हमला ऐसे समय हुआ है जब कुछ दिन पहले अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग यानी डीएचएस ने सिख ट्रक ड्राइवरों को लेकर एक एआई से बनाया पोस्टर शेयर किया था. इसमें 'सिंह' नाम वाले सिख व्यक्ति को निशाना बनाया गया था. पोस्टर का टाइटल था, "ट्रांसफॉर्मर्स: एज ऑफ डिपोर्टेशन्स". इसमें पगड़ी पहने एक सिख व्यक्ति और डीएचएस का लोगो लगा ट्रांसफॉर्मर दिखाया गया था. पोस्ट में सिख ट्रक ड्राइवर से कहा गया था कि वह अमेरिकी सड़कों से हट जाए और खुद अमेरिका छोड़ दे.

इस पोस्ट के बाद डीएचएस को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. फॉक्स 7 ऑस्टिन के सिख-अमेरिकी न्यूज एंकर एलेक नोलन ने इसे नस्लवादी और अपमानजनक बताया. उन्होंने अपने परिवार का उदाहरण देते हुए बताया कि उनके दादा और परदादा भारत से अमेरिका आए थे. उनके दादा बाद में ट्रक ड्राइवर भी रहे.

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ट्रंक ड्राइवर पर हमले की सिख सांसद ने की आलोचना

भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने भी सिख ट्रक ड्राइवर पर हुए हमले की निंदा की. उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारतीय और दक्षिण एशियाई लोगों को निशाना बनाकर बढ़ती नफरत चिंता की बात है. उन्होंने लोगों से नफरत फैलाने वालों और हिंसा करने वालों के खिलाफ खड़े होने की अपील की.

सख्त आलोचना के बाद डीएचएस ने वह पोस्ट अगले दिन अपने एक्स अकाउंट से हटा दिया. वहीं अस्पताल में भर्ती सिंह ने कहा कि इस हमले के बाद उन्हें अमेरिका में सफर कर रहे दूसरे पंजाबी सिख ट्रक ड्राइवरों की सुरक्षा की चिंता हो रही है.

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