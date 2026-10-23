हूती हमलों के बीच सऊदी अरब से सुरक्षित लौट रहे उमरा जायरीन, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया कंफर्म

सऊदी अरब और यमन के आसपास बढ़ते तनाव के बीच वहां फंसे भारतीय उमरा जायरीन की सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई जा रही है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि फंसे हुए उमरा जायरीन सुरक्षित भारत लौट आए हैं. इससे पहले 10 हजार से ज्यादा अन्य उमरा जायरीन भी भारत लौट चुके हैं. उन्होंने कहा कि बाकी बचे जायरीन की मदद की जा रही है और सरकार भारतीय नागरिकों की समस्याओं को लेकर सक्रिय है.

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इससे पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर पोस्ट किया था. उन्होंने बताया था कि 4,000 से ज्यादा उमरा जायरीन सऊदी अरब में फंसे हुए हैं. अब रिजिजू ने उनकी वापसी और बाकी लोगों को सहायता देने की जानकारी दी है.

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24 घंटे काम कर रहे कंट्रोल रूम

किरेन रिजिजू ने बताया कि भारतीय दूतावास, रियाद और भारतीय वाणिज्य दूतावास, जेद्दा में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं. जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

Govt is always proactive to the issues and concerns of Indian citizens. The stranded Umrah pilgrims have returned to India safely in addition to more than 10,000 normal Umrah pilgrims who have returned earlier. Remaining Umrah pilgrims are being assisted. Following are the contact details of the 24X7 Control Rooms at Embassy of India, Riyadh & Consulate General of India, Jeddah: Embassy of India, Riyadh: Telephone: +966-554412016; +966-542126784 Toll-free: 8002471234 (Calls from within KSA only) WhatsApp: +966-536216082 (Messages only) Consulate General of India, Jeddah: Telephone: +966-12-2614093; +966-556122301 WhatsApp: +966-536209704 (Messages only) — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 23, 2026

भारतीय दूतावास, रियाद

भारतीय वाणिज्य दूतावास, जेद्दा

फोन: +966-12-2614093, +966-556122301

WhatsApp: +966-536209704 (केवल मैसेज)

यमन के तट के पास 14 भारतीय भी सुरक्षित

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इस बीच, यमन के तट के पास एक नौका से जुड़े घटनाक्रम में सवार 14 भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की जानकारी भी सामने आई है. भारतीय मिशन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर बताया कि उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक सभी 14 भारतीय सुरक्षित हैं और यमन के होदेइदा के आसपास मौजूद हैं. मिशन ने कहा कि वह उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम करता रहेगा.

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इससे पहले कुछ अरब मीडिया रिपोर्टों में हूती प्रवक्ता याह्या सरी के हवाले से दावा किया गया था कि यमन के तट के पास युकर द्वीप के नजदीक सऊदी बलों ने भारतीय नागरिकों वाली यॉट को निशाना बनाया. हूती प्रवक्ता ने दावा किया था कि हूती बल उन्हें बचा रहे हैं. हालांकि, भारतीय मिशन ने अब तक नौका पर हमले के स्रोत की पुष्टि नहीं की है. उसने कहा था कि घटना के हालात और तथ्यों का पता लगाने के लिए अलग-अलग पक्षों से संपर्क किया गया है.

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