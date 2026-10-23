scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हूती हमलों के बीच सऊदी अरब से सुरक्षित लौट रहे उमरा जायरीन, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया कंफर्म

सऊदी अरब में तनाव के बीच फंसे उमरा जायरीन की सुरक्षित भारत वापसी कराई जा रही है. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि फंसे हुए जायरीन भारत लौट चुके हैं और बाकी लोगों की मदद की जा रही है. भारतीय दूतावास, रियाद और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं.

Advertisement
X
सऊदी अरब में हूती हमलों से हालात खराब होने का दावा किया जा रहा है. (File Photo)
सऊदी अरब में हूती हमलों से हालात खराब होने का दावा किया जा रहा है. (File Photo)

सऊदी अरब और यमन के आसपास बढ़ते तनाव के बीच वहां फंसे भारतीय उमरा जायरीन की सुरक्षित स्वदेश वापसी कराई जा रही है. केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि फंसे हुए उमरा जायरीन सुरक्षित भारत लौट आए हैं. इससे पहले 10 हजार से ज्यादा अन्य उमरा जायरीन भी भारत लौट चुके हैं. उन्होंने कहा कि बाकी बचे जायरीन की मदद की जा रही है और सरकार भारतीय नागरिकों की समस्याओं को लेकर सक्रिय है.

इससे पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर पोस्ट किया था. उन्होंने बताया था कि 4,000 से ज्यादा उमरा जायरीन सऊदी अरब में फंसे हुए हैं. अब रिजिजू ने उनकी वापसी और बाकी लोगों को सहायता देने की जानकारी दी है.

यह भी पढ़ें: मक्का-मदीना में फंसे 4000 भारतीय उमरा यात्री, ओवैसी ने सरकार से मांगी मदद

सम्बंधित ख़बरें

tripura boy amir shokeen video
त्रिपुरा के युवक का नस्लीय अपमान! यूट्यूबर आमिर शौकीन गिरफ्तार
Mallikarjun Kharge and Kiren Rijiju
'बिल पारित कराने में बाधा न बने कांग्रेस', खड़गे को संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू का जवाब
Rahul Gandhi accuses PM Modi, Amit Shah, CEC Gyanesh Kumar of vote theft, Kiren Rijiju hits back.
वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी का हमला, किरेन रिजिजू ने किया पलटवार
Kiren Rijiju targets Rahul Gandhi while political heat rises across nation.
किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, देखें टॉप हेडलाइंस
'भारत में भी रची गई थी बांग्लादेश-फ्रांस जैसी साजिश...', रिजिजू का दावा

24 घंटे काम कर रहे कंट्रोल रूम

किरेन रिजिजू ने बताया कि भारतीय दूतावास, रियाद और भारतीय वाणिज्य दूतावास, जेद्दा में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं. जरूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं.

भारतीय दूतावास, रियाद

  • फोन: +966-554412016, +966-542126784
  • टोल-फ्री: 8002471234 (केवल सऊदी अरब के भीतर से)
  • WhatsApp: +966-536216082 (केवल मैसेज)

भारतीय वाणिज्य दूतावास, जेद्दा

  • फोन: +966-12-2614093, +966-556122301
  • WhatsApp: +966-536209704 (केवल मैसेज)

यमन के तट के पास 14 भारतीय भी सुरक्षित

Advertisement

इस बीच, यमन के तट के पास एक नौका से जुड़े घटनाक्रम में सवार 14 भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की जानकारी भी सामने आई है. भारतीय मिशन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर बताया कि उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक सभी 14 भारतीय सुरक्षित हैं और यमन के होदेइदा के आसपास मौजूद हैं. मिशन ने कहा कि वह उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम करता रहेगा.

यह भी पढ़ें: ईरान या हूती, किसका डर? अमेरिका ने 11 अरब मुल्कों में जारी किया सिक्योरिटी अलर्ट

इससे पहले कुछ अरब मीडिया रिपोर्टों में हूती प्रवक्ता याह्या सरी के हवाले से दावा किया गया था कि यमन के तट के पास युकर द्वीप के नजदीक सऊदी बलों ने भारतीय नागरिकों वाली यॉट को निशाना बनाया. हूती प्रवक्ता ने दावा किया था कि हूती बल उन्हें बचा रहे हैं. हालांकि, भारतीय मिशन ने अब तक नौका पर हमले के स्रोत की पुष्टि नहीं की है. उसने कहा था कि घटना के हालात और तथ्यों का पता लगाने के लिए अलग-अलग पक्षों से संपर्क किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे टी20 मैच से क्यों बाहर हुए Ishan Kishan? |
    रात में आसमान से गिरा जलता हुआ LED बल्ब, उस पर लिखा था ‘Made in Korea’... गांव में मचा हड़कंप |
    इस गवर्नमेंट बैंक ने FD पर ब्याज बढ़ाया! 555 और 777 दिन वाली स्कीम पर अब ज्यादा रिटर्न |
    3.25 करोड़ सैलरी पर इस कंपनी को चाहिए इंसानी राइटर, बैचलर ड‍िग्री वाले भी कर सकते हैं अप्लाई! |
    यूपी की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे SHG, जानें कैसे बढ़ रही कमाई |
    व‍िधानसभा चुनाव को लेकर क्या है अमृतसर का म‍िजाज? देखें पंजाब आजतक |
    Money Plant Vastu: घर की इस दिशा में लगा है मनी प्लांट? छीन जाएगा सुख-चैन, हो जाएंगे बर्बाद! जानें सही जगह |
    How to Use Leftover Chai Patti: चाय पीने के बाद फेंक देते हैं बची हुई पत्ती? ऐसे करें यूज, शीशे की तरह चमकेगा घर का कोना-कोना |
    पहले जानवरों में फैला, अब इंसान की मौत... फ्रांस में मिला शमोंडा वायरस कितना खतरनाक? |
    'दुनिया का सबसे खुशनसीब पति हूं', 38 की हुईं परिणीति, रोमांटिक हुए राघव चड्ढा, 'नीर की मां' को लिखा भावुक नोट
    Advertisement