scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हवाई हमला हो तो...', सऊदी में रहने वाले भारतीयों को एडवाइजरी जारी

सऊदी अरब में हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है.

Advertisement
X
सऊदी अरब में भारतीयों दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी. (File Photo: Reuters)
सऊदी अरब में भारतीयों दूतावास ने जारी की नई एडवाइजरी. (File Photo: Reuters)

सऊदी अरब में हो रहे ड्रोन और मिसाइल हमलों के बीच भारत ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है. भारतीय दूतावास ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. दूतावास ने यह भी बताया है कि 'हवाई हमला होने पर भारतीयों को क्या करना चाहिए'.

सऊदी अरब में यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं. इन हमलों में नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

हमले के वक्त क्या करें भारतीय?

सम्बंधित ख़बरें

कंटेनर हाउस से पूरा हो सकता है घर का सपना
न महीनों का इंतजार, न मोटा खर्च! सिर्फ 4 लाख में बन जाएगा ये 'कंटेनर हाउस'
Crude Warning For India
सिर्फ 10 दिन... फिर कुछ बड़ा होने वाला है, भारत के सामने ये संकट!
Good News For Indian Economy
आ गई भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, चीन-US-UK सब छूटेंगे पीछे
Xi Jinping Meeting and Tarique Rahman
पहले भारत का प्रोजेक्ट रद्द, अब चीन से करोड़ों कर्ज... बांग्लादेश का क्या प्लान?
Gen Z Career: इन्फ्लुएंसर से आगे निकला हेल्थकेयर करियर

भारतीय दूतावास ने अपनी ताजा एडवाइजरी में कहा है कि सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय शांत रहें और सतर्कता बरतें. अगर हवाई हमला होता है, तो घरों के अंदर रहें. स्थानीय प्रशासन की ओर से आधिकारिक माध्यमों से जारी निर्देशों का पालन करें. दूतावास की सलाह का मकसद भारतीय नागरिकों को बदलते सुरक्षा हालात के बीच सावधान करना है. ऐसे समय में लोगों को आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए और प्रशासन के निर्देशों के मुताबिक कदम उठाने चाहिए.

Advertisement

रियाद एयरपोर्ट पर हमले में एक भारतीय की मौत

सऊदी अरब में सुरक्षा को लेकर चिंता की एक बड़ी वजह 10 अक्टूबर को रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ हमला भी है. इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी. इसके अलावा कई लोग घायल हुए थे, जिनमें 10 भारतीय नागरिक भी शामिल थे. यह घटना ऐसे समय हुई है, जब सऊदी अरब में ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा बना हुआ है. नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं पर हमलों के बीच भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

भारतीय नागरिकों के लिए दूतावास की सलाह

दूतावास ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय नागरिक घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें. हवाई हमले के दौरान घर के अंदर रहना और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना जरूरी है.

फिलहाल एडवाइजरी में खास तौर पर इन्हीं सावधानियों पर जोर दिया गया है. सऊदी अरब में रह रहे भारतीयों को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक माध्यमों पर जारी निर्देशों का पालन करना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'यह लड़ाई भारत की जनता और उसके भविष्य के लिए...', इंडिया ब्लॉक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले राहुल गांधी |
    Maruti की बड़ी तैयारी, लॉन्च करने वाली है नई WagonR, मिलेंगे खास फीचर्स |
    अजय राय की नाराजगी से कांग्रेस में हड़कंप, पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज |
    'आज का महिषासुर' बना करोड़पति कोरियोग्राफर, 51 की उम्र में फिल्म डेब्यू, नवरात्रि में पोस्टर किया रिलीज |
    'रोबोट स्केलेटन' का कमाल, दौड़ने लगीं 10 साल तक व्हील चेयर पर चलने वाली महिला, वीडियो वायरल |
    पेड़ खड़े हैं, लेकिन जंगल मर रहे हैं! अमेरिका में क्यों बढ़ रहे 'घोस्ट फॉरेस्ट'? |
    केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने दिया इस्तीफा, राज्यसभा सदस्यता भी छोड़ी, पीएम को लेटर लिख बताई 'मन की बात' |
    पंजाब में एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट परमिंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या |
    जब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में गरबा पर झूम उठे भारतीय... VIDEO वायरल |
    प्रयागराज: रक्षा मंत्री के आवास पर तैनात कमांडो के बेटे की मौत से सनसनी, नदी में मिला शव, हत्या की आशंका
    Advertisement