scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेशी कपल के 'मृत्युदंड' पर भड़का बांग्लादेश, सऊदी से मांगा जवाब

मक्का की मस्जिद में कथित अनैतिक काम के मामले में दो बांग्लादेशी नागरिकों को फांसी दिए जाने पर बांग्लादेश ने सऊदी अरब से जवाब मांगा है. ढाका ने कहा कि दोनों देशों के बीच सूचना साझा करने में कहीं चूक हुई है या नहीं, इसकी जानकारी ली जा रही है.

Advertisement
X
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर. (Photo- bnpbd.org)
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर. (Photo- bnpbd.org)

सऊदी अरब में दो बांग्लादेशी नागरिकों को 'मृत्युदंड' दिए जाने पर बांग्लादेश ने निराशा जताई है. बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इस घटना को ‘बेहद निराशाजनक’ बताया है. उन्होंने कहा कि ढाका ने अपने मित्र देश सऊदी अरब से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही, दोनों देशों के बीच जानकारी साझा करने की प्रक्रिया में किसी तरह की चूक होने की आशंका भी जताई है.

विदेश मंत्रालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हुमायूं कबीर ने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनकी सरकार के सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध हैं. उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के रिश्ते आगे और मजबूत होंगे. हालांकि, उन्होंने माना कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं कोई चूक हुई लगती है.

यह भी पढ़ें: मस्जिद में किस करने पर मिली मौत? सऊदी अरब में 2 बांग्लादेशियों के 'मृत्युदंड' पर बवाल

सम्बंधित ख़बरें

mosque
मस्जिद में किस करने पर मिली मौत? सऊदी में 2 बांग्लादेशियों के 'मृत्युदंड' पर बवाल
Mohan Bhagwat
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बताया भारत के लिए क्या जरूरी?
मोहन भागवत ने कार्यक्रम में कैप्टन स्मित मच्छार का भी जिक्र किया. (Photo: X/RSS)
भारत में प्रोटेस्ट, फ्रांस, AI, Gen-Z...भागवत की दशहरा स्पीच की बड़ी बातें
Hasina Plans December Return in Bangladesh
'वे मुझे मार सकते हैं ', आजतक से बातचीत में बोलीं शेख हसीना
Muslims walk at the Grand Mosque in the holy city of Mecca, Saudi Arabia. (Image: Reuters)
‘अश्लील हरकत’ पर मौत दी, बताया तक नहीं! सऊदी पर भड़का बांग्लादेश

फैसले की कॉपी का इंतजार

बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा कि सरकार अभी सऊदी अधिकारियों से फैसले की कॉपी मिलने का इंतजार कर रही है. इससे मामले से जुड़े तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी मिल सकेगी. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "जब तक हमें सऊदी अधिकारियों से फैसले की कॉपी नहीं मिल जाती, तब तक इंतजार कीजिए."

Advertisement

सऊदी राजदूत से मांगी गई जानकारी

बांग्लादेश ने इस मामले पर एक दिन पहले सऊदी अरब से अतिरिक्त जानकारी मांगी थी. इसके लिए ढाका में सऊदी अरब के राजदूत डॉ. अब्दुल्ला जफर बिन अबियाह के सामने यह मुद्दा उठाया गया.

विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मंत्रालय में पूर्व और पश्चिम मामलों के सचिव डॉ. मोहम्मद नजरुल इस्लाम ने राजदूत के साथ बैठक में दोनों नागरिकों को फांसी दिए जाने के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी. हालांकि, एक अन्य अधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजदूत को तलब नहीं किया गया था. बांग्लादेश ने भरोसा जताया है कि इस घटना से दोनों देशों के रिश्तों पर असर नहीं पड़ेगा. बातचीत के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि दूसरे देश में रहने वाले लोगों को वहां के कानूनों का ध्यान रखना चाहिए.

यह भी पढ़ें: मस्जिद में ‘अश्लील हरकत’ पर मौत की सजा दे दी, बताया तक नहीं! सऊदी पर भड़का बांग्लादेश

मक्का की मस्जिद में कथित अनैतिक काम का मामला

सऊदी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों बांग्लादेशी नागरिकों को मक्का की एक मस्जिद के अंदर कथित तौर पर ‘अनैतिक काम’ करने के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद फांसी दी गई थी. गल्फ न्यूज ने सऊदी गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि अदालत ने अपराध की गंभीरता, मस्जिद की पवित्रता के उल्लंघन और घटना के हालात को देखते हुए सजा सुनाई थी.

Advertisement

सऊदी अधिकारियों ने दोनों बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान नाजरुल इस्लाम अब्दुल बशीर और स्वीटी अख्तर के रूप में की है. बांग्लादेश सरकार अब सऊदी अधिकारियों से फैसले की कॉपी और मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिलने का इंतजार कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी में BJP की चुनावी तैयारियां तेज, 30 अक्टूबर को लखनऊ दौरे पर जाएंगे शाह |
    अल्बानिया हिंसा पर संजय राउत का पोस्ट, BJP-JDU ने साधा निशाना |
    शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे गिरफ्तार, नागपुर से यूपी पुलिस ने दबोचा |
    Jio IPO GMP: ये क्या? खुलने से पहले ही Jio IPO दे रहा कमाई का सिग्नल, कल से मौका |
    दिल्ली में यमुना को मिलेगा नया लुक, पल्ला से कालिंदी कुंज तक रिवरफ्रंट बनाने की तैयारी |
    Best places to Visit in November: फैमिली ट्रिप के लिए बेस्ट हैं भारत की ये 9 जगहें, नवंबर में बनाएं घूमने का प्लान |
    टाइगर श्रॉफ समेत मुंबई में 4 शूटआउट, लॉरेंस व‍िश्नोई के आगे क्यों बेबस पुल‍िस? |
    हमीरपुर में 72 घंटे का खूनी खेल: तीन हत्याओं और तीन गोलीकांड से दहला जिला, पुलिस प्रशासन में हड़कंप |
    Cough and TB : लगातार हो रही खांसी कहीं TB तो नहीं, डॉक्टर ने बताया कैसे करें पहचान |
    पावर स्टार पवन सिंह की माफी से पिघलेंगी EX गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह? शादी पर कहा था- जब मेरे पिता...
    Advertisement