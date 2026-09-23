यूक्रेन में कीव से ओदेसा तक रूसी ड्रोन का कहर, 7 घायल... कई इमारतों में लगी आग

रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात ड्रोन से हमले किए. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में कुल सात लोग घायल हुए हैं. कीव, जाइटोमिर, जापोरिज्जिया और ओदेसा में कई जगह नुकसान हुआ. कई इमारतों में आग लग गई.

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जानकारी के मुताबिक, कीव में तीन लोग घायल हो गए. होलोसीइव्स्की जिले में भी एक गोदाम को नुकसान पहुंचा और उसमें आग लग गई. इसके अलावा पेट्रोल स्टेशन और एक ऑफिस बिल्डिंग भी प्रभावित हुई है. सोलोमियांस्की जिले में रिहायशी इमारतों के बीच खुले इलाकों में ड्रोन का मलबा गिरा. डार्नित्स्की जिले में भी मलबा गिरने और पेट्रोल स्टेशन को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई.

कीव के पश्चिम में स्थित जाइटोमिर क्षेत्र में एक कारोबारी जगह पर रूसी हमला हुआ. यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक यहां दो लोग घायल हो गए. वहीं दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन के जापोरिज्जिया में एक शॉपिंग सेंटर पर भी हमला हुआ.

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इसकी वजह से करीब 6,000 वर्ग मीटर इलाके में आग फैल गई. हमले में दो लोग घायल हो गए हैं, दोनों की उम्र 37 और 39 साल बताई जा रही है. आग पर काबू पाने के दौरान भी राहतकर्मियों को बार-बार हमले के खतरे के कारण काम रोककर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा.

ओदेसा में गोदामों में लगी भीषण आग

दक्षिणी ओदेसा क्षेत्र में भी गोदामों को निशाना बनाया गया और वहां भीषण आग लग गई. जानकारी के मुताबिक, इन हमलों के दौरान इलाकों में बार-बार एयर रेड अलर्ट जारी किया गया, लेकिन आग लगी लेकिन इमारतों की बनावट और सामान की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलें आई. रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ओदेसा में सैन्य और दोहरे इस्तेमाल वाले सामान रखने वाले तीन लॉजिस्टिक्स सेंटरों को निशाना बनाया गया.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ड्रोन के हिस्से रखने वाली एक अन्य स्टोरेज सुविधा पर भी हमला हुआ. रूस ने यह भी कहा कि ओदेसा बंदरगाह की ओर सैन्य सामान ले जा रहे एक बल्क कैरियर को समुद्र में निशाना बनाया गया है. ओदेसा में सैन्य और दोहरे इस्तेमाल वाले सामान रखने के तीन लॉजिस्टिक्स सेंटरों को निशाना बनाया गया. इसके अलावा ड्रोन के पार्ट्स रखने वाली एक स्टोरेज फैसिलिटी पर भी हमला किया गया है.

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रूस ने यह भी कहा कि ओदेसा बंदरगाह की तरफ सैन्य सामान ले जा रहे एक बल्क कैरियर को समुद्र में भी निशाना बनाया गया. इन हमलों के बाद यूक्रेन के कई हिस्सों में इमारतें जर्जर हो गई हैं. वहीं 7 लोगों के घायल होने से कई इलाकों में इस हमले का असर दिखाई दिया.

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