राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आए 5 युवक, 4 की चली गई जान... आखिर रेलवे ट्रैक तक कैसे पहुंचे?

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में आज बुधवार दोपहर दर्दनाक हादसा हो गया. टेक्कली इलाके के रविवलसा के पास राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया.

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शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा बुधवार दोपहर करीब 12:45 बजे हुआ. राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रैक से गुजर रही थी, इसी दौरान रेलवे ट्रैक पर मौजूद पांच युवक ट्रेन की चपेट में आ गए. ट्रेन की टक्कर इतनी तेज थी कि चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया.

रेलवे ट्रैक तक क्यों पहुंचे थे युवक?

सवाल यही है कि आखिर ये पांचों युवक रेलवे ट्रैक तक पहुंचे कैसे और क्यों थे. पुलिस के मुताबिक, जिन हॉस्टल में ये युवक ठहरे हुए थे, वह घटनास्थल से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है. ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक हॉस्टल से रेलवे ट्रैक तक क्यों गए थे.

फिलहाल हादसे के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस युवकों की पहचान और उनके आपस में संबंधों की जानकारी जुटा रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना से पहले वे कहां थे और किस वजह से रेलवे परिसर में पहुंचे.

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हादसे में चार युवकों की मौत हुई है, जबकि एक घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. मृतकों की पहचान की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया में जुटी है. चूंकि हादसा रेलवे परिसर में हुआ है, इसलिए मामले की जांच Government Railway Police यानी GRP द्वारा की जाएगी. GRP घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि युवक रेलवे ट्रैक पर किन परिस्थितियों में पहुंचे.

जांच के बाद सामने आएगी पूरी कहानी

पुलिस फिलहाल घटनास्थल और आसपास के इलाके की जानकारी जुटा रही है. हॉस्टल से रेलवे ट्रैक तक युवकों के पहुंचने की वजह, हादसे से पहले उनकी गतिविधियां और घटना की परिस्थितियों की जांच की जा रही है. मृतकों की पहचान होने के बाद उनके परिवारों को सूचना दी जाएगी. पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि पांचों युवक रेलवे ट्रैक पर किस वजह से गए थे और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

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