ऊपर से काली-चांदी की चेन, अंदर निकला 9 करोड़ का सोना, दुबई से लौटे 8 लोग गिरफ्तार

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी का बड़ा खुलासा किया है. अधिकारियों ने करीब 9 करोड़ रुपये का सोना बरामद किया है. सोने का वजन करीब 6.5 किलो बताया गया है. इसे देखकर पहली नजर में आसानी से पहचानना मुश्किल था.

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दरअसल, सोने की चेन और ज्वेलरी पर चांदी और काले रंग का स्प्रे किया गया था. अधिकारियों के मुताबिक, ऐसा सोने की असली पहचान छिपाने के लिए किया गया था.

कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि, मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें एक महिला भी शामिल है. सभी लोग दुबई गए थे. वे वहां प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं. इसके बाद सभी 21 सितंबर को दुबई से दिल्ली लौटे. इसी दौरान कस्टम अधिकारियों को इनके बारे में जानकारी मिली. अधिकारियों ने फ्लाइट की तलाशी शुरू की.

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सीट के नीचे मिले तीन सोने के गहने से भरे बैग

कस्टम अधिकारियों ने विमान की गहन तलाशी ली. इस दौरान दो सीटों के नीचे तीन छोटे बैग मिले. इन बैग में सोना छिपाकर रखा गया था. जांच में सामने आया कि सोने को चेन और दूसरी ज्वेलरी के रूप में रखा गया था. इसके ऊपर चांदी और काले रंग का स्प्रे किया गया था. माना जा रहा है कि रंग की वजह से सोने को सामान्य धातु जैसा दिखाने की कोशिश की गई.

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अधिकारियों ने जब बरामद सामान की जांच की तो पूरा मामला सामने आया. कुल करीब 6.5 किलो सोना बरामद हुआ. इसकी कीमत करीब 9 करोड़ रुपये आंकी गई है.

कस्टम विभाग ने पूछताछ के बाद फ्लाइट में सफर कर रहे सभी 8 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों के मुताबिक, सभी एक ही फ्लाइट से दुबई से दिल्ली पहुंचे थे. जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि सोना कहां से खरीदा गया था. इसे दिल्ली में किसे सौंपा जाना था. इस पूरे नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी जांच की जा रही है.

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कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

सभी 8 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया गया. इसके बाद उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कस्टम विभाग अब मामले की आगे जांच कर रहा है. खास तौर पर इस बात की जांच की जा रही है कि दुबई की कथित प्रदर्शनी यात्रा और सोने की तस्करी के बीच क्या कनेक्शन था.

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