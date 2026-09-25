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पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिर गरज रहीं बंदूकें, PAK आर्मी से भिड़ा तालिबान

बलूचिस्तान के गुलिस्तान सेक्टर में अफगान तालिबान लड़ाकों के पाकिस्तान में घुसने की कोशिश के बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई. पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में कई तालिबान लड़ाके मारे गए हैं.

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अफगानिस्तान-पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है. (Photo- ITG)
अफगानिस्तान-पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है. (Photo- ITG)

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई है. बलूचिस्तान के गुलिस्तान सेक्टर में अफगान तालिबान के कई लड़ाकों ने पाकिस्तानी इलाके में घुसने और हमला करने की कोशिश की. इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है. हालांकि, तालिबान की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है.

रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से दावा है कि आधी रात के बाद भी दोनों तरफ से रुक-रुककर फायरिंग जारी थी. यह ताजा झड़प ऐसे समय में हुई है, जब पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ा है. 23 सितंबर को भी दोनों पक्षों के बीच सीमा पर गोलीबारी की खबर आई थी. पाकिस्तान ने तालिबान पर सीमा चौकियों के पास फायरिंग का आरोप लगाया था, जबकि काबुल ने इससे इनकार किया था.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से फिर दहला अफगानिस्तान, 10 ठिकानों को बनाया निशाना

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10 ठिकानों पर पाकिस्तान ने की एयरस्ट्राइक

तनाव बढ़ने के बीच पाकिस्तान ने 24 सितंबर को अफगानिस्तान में 10 ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने कहा था कि ये हमले अफगानिस्तान से आए ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए. पाकिस्तान के मुताबिक, अफगानिस्तान से आए 8 ड्रोन को मार गिराया गया था. इसके बाद इन ड्रोन से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया.

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इससे पहले 21 सितंबर को भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांत में एयरस्ट्राइक की थी. पाकिस्तान ने इन हमलों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने और 28 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया था. वहीं अफगान अधिकारियों ने नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की बात कही थी.

यह भी पढ़ें: अफगानिस्तान में PAK ने अमेरिकी GBU-12 लेजर गाइडेड बम गिराया!

लगातार बढ़ रहा है सीमा पर तनाव

बीते कुछ दिनों में सीमा पर घुसपैठ, ड्रोन और फायरिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं. 23 सितंबर को पाकिस्तान ने दावा किया था कि सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान से घुसने की कोशिश कर रहे आतंकियों को रोका. इसी दौरान सीमा पर फायरिंग और ड्रोन गिराए जाने की भी खबर सामने आई थी. अब बलूचिस्तान के गुलिस्तान सेक्टर में ताजा झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. हालांकि, अफगान तालिबान की ओर से इस ताजा घटना पर अभी अलग पक्ष सामने आना बाकी है.

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