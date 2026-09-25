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टीचर्स डे स्पेशल मिड-डे मील में चिकन-चावल को लेकर बवाल, छात्रों से मारपीट के आरोप में हेडमास्टर का ट्रांसफर

टीचर्स डे के मौके पर मिड-डे मील को लेकर पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में विवाद हुआ. छात्रों ने चिकन और चावल की कम मात्रा की शिकायत की. इसके बाद हेडमास्टर और छात्रों के बीच मारपीट हो गई. जांच में दोनों पक्षों को जिम्मेदार पाया गया.

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बंगाल के एक स्कूल में टीचर्स डे स्पेशल मिड मील को लेकर छात्रों-हेडमास्टर के बीच बवाल हो गया है. (Photo-AI Generated/ITG)
बंगाल के एक स्कूल में टीचर्स डे स्पेशल मिड मील को लेकर छात्रों-हेडमास्टर के बीच बवाल हो गया है. (Photo-AI Generated/ITG)

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में टीचर्स डे के स्पेशल मिड-डे मील को लेकर विवाद हो गया. दरअसल, चिकन और चावल की कम मात्रा को लेकर छात्रों ने शिकायत की. इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि छात्रों और स्कूल के हेडमास्टर के बीच मारपीट हो गई. 

छात्रों से मारपीट के आरोपों में हेडमास्टर का ट्रांसफर कर दिया गया है. यह कार्रवाई जलपाईगुड़ी जिला स्कूल में हुई है. स्कूल करीब 150 साल पुराना बताया जा रहा है.

दरअसल, मामला 8 सितंबर का है. स्कूल में टीचर्स डे के मौके पर छात्रों के लिए स्पेशल मिड-डे मील रखा गया था. इस खाने में चावल और चिकन दिया जाना था. छात्रों के एक ग्रुप ने आरोप लगाया कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में चावल और चिकन नहीं दिया गया. इसे लेकर स्कूल में विवाद शुरू हो गया.

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विवाद बढ़ने के बाद हेडमास्टर धर्मचंद बरुई पर कुछ छात्रों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा. इसके बाद हालात और बिगड़ गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छात्रों और हेडमास्टर के बीच कहासुनी हुई. इसके बाद कुछ छात्रों ने हेडमास्टर का पीछा किया. उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनके साथ मारपीट की.

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जांच में दोनों पक्षों को ठहराया जिम्मेदार

घटना के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू की. जिला स्कूल निरीक्षक और शिक्षा विभाग की ओर से जांच की गई. शुरुआती जांच में दोनों पक्षों को विवाद के लिए जिम्मेदार बताया गया. स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने बताया कि हेडमास्टर धर्मचंद बरुई का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया गया है. उन्हें जलपाईगुड़ी जिले के मालबाजार स्थित एक स्कूल में भेजा गया है.

मामले में छात्रों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई. मंत्री दीपक बर्मन ने बताया कि हेडमास्टर को 9 सितंबर से 15 दिन की छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया था. वहीं चार छात्रों को 11 सितंबर को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी किया गया. इन चारों छात्रों पर अपने शिक्षक के साथ मारपीट करने का आरोप था. उन्हें जलपाईगुड़ी जिला स्कूल में आगे पढ़ने से रोक दिया गया. हालांकि, उन्हें किसी दूसरे स्कूल में दाखिला लेने की इजाजत दी गई है.

स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने 11 सितंबर को जलपाईगुड़ी शहर स्थित इस स्कूल का दौरा किया था. उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और स्कूल के कर्मचारियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान पूरे मामले की जानकारी ली गई.

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जिला स्कूल शिक्षा विभाग की शुरुआती जांच में कहा गया कि विवाद में दोनों पक्षों की भूमिका रही. इसी जांच के आधार पर हेडमास्टर का ट्रांसफर किया गया है. वहीं छात्रों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. इस घटना ने स्कूलों में मिड-डे मील की व्यवस्था और छात्रों-शिक्षकों के बीच विवाद को लेकर सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है.
 

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