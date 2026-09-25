नानी के स्टारडम का जलवा! ‘द पैराडाइज’ की बंपर कमाई, तेलुगू स्टार को मिली करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग

साउथ सिनेमा की ओर से पिछले कुछ समय में कई बड़ी फिल्मों ने दस्तक दी हैं. इनका क्रेज पैन-इंडिया में देखा गया है. पिछले महीने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश अपनी 'टॉक्सिक' लेकर आए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग ली थी. अब तेलुगू सिनेमा से 'नैचुरल स्टार' नानी अपनी फिल्म 'द पैराडाइज' लेकर आ गए हैं, जिसका इंतजार फैंस को बेसब्री से था.

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नानी की फिल्म ने दिखाया अपना दम

द पैराडाइज के टीजर और गानों ने ही फिल्म के लिए आधा काम कर दिया था. लोग अनिरुद्ध के गाने सुनकर ही हाइप हो गए थे. ऊपर से नानी का मासी अवतार और अनोखा लुक. जनता ये देखने के लिए बेकरार थी कि आखिर डायरेक्टर श्रीकांथ ओडेला ने फिल्म 'दसरा' के बाद, नानी के साथ और क्या नया सिनेमा बनाया है. बीते दिन उनकी नई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज भी हुई, और पहले ही दिन तेलुगू स्टार ने अपने स्टारडम के दम पर बड़ी ओपनिंग ले ली.

सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, नानी की द पैराडाइज ने फर्स्ट डे नेट 34.65 करोड़ रुपये कमा डाले. रिलीज से एक दिन पहले, फिल्म के पेड प्रीव्यू शो भी तेलुगू स्टेट में रखे गए थे, जहां इसकी कमाई काफी तगड़ी हुई थी. पेड प्रिव्यूज से फिल्म ने नेट 11.60 करोड़ रुपये कमा लिए थे. नानी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 46.25 करोड़ की ओपनिंग ली है. वहीं ग्रॉस कलेक्शन 54.90 करोड़ रहा. ये एक्टर के करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग भी है.

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दुनियाभर में गूंजा द पैराडाइज का नाम

नानी की आखिरी फिल्म दसरा, जो साल 2023 में आई थी उसने बॉक्स ऑफिस पर 22.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. उसका लाइफटाइम कलेक्शन 81.93 करोड़ था. अब उनकी नई फिल्म ने दसरा के लाइफटाइम का आधा कलेक्शन आराम से कर लिया है. वर्ल्डवाइड भी नानी की द पैराडाइज ने धूम मचाई है. दुनियाभर में इसने 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 74.90 करोड़ हो गया है.

फिल्म द पैराडाइज की बात करें, तो इसे क्रिटिक्स और ऑडियंस से ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू मिले हैं. सवाल फिल्म की कहानी पर उठ रहे हैं, लेकिन नानी के काम की जमकर तारीफ हो रही है. अब देखना है कि क्या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ से द पैराडाइज के कलेक्शन पर कोई बड़ा डेंट पड़ेगा या नहीं.

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