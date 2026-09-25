scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नानी के स्टारडम का जलवा! ‘द पैराडाइज’ की बंपर कमाई, तेलुगू स्टार को मिली करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग

'नेचुरल स्टार' नानी की नई फिल्म द पैराडाइज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इसे देखने के लिए लोगों के बीच बड़ा क्रेज था. पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं आया, मगर तब भी लोग भीड़ लगाकर फिल्म देखने पहुंचे. पहले ही दिन नानी की फिल्म ने तगड़ी कमाई कर एक नया रिकॉर्ड बनाया.

Advertisement
X
नानी की फिल्म ने पहले दिन कितने कमाए? (Photo: ITGD)
नानी की फिल्म ने पहले दिन कितने कमाए? (Photo: ITGD)

साउथ सिनेमा की ओर से पिछले कुछ समय में कई बड़ी फिल्मों ने दस्तक दी हैं. इनका क्रेज पैन-इंडिया में देखा गया है. पिछले महीने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश अपनी 'टॉक्सिक' लेकर आए थे, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी ओपनिंग ली थी. अब तेलुगू सिनेमा से 'नैचुरल स्टार' नानी अपनी फिल्म 'द पैराडाइज' लेकर आ गए हैं, जिसका इंतजार फैंस को बेसब्री से था. 

नानी की फिल्म ने दिखाया अपना दम

द पैराडाइज के टीजर और गानों ने ही फिल्म के लिए आधा काम कर दिया था. लोग अनिरुद्ध के गाने सुनकर ही हाइप हो गए थे. ऊपर से नानी का मासी अवतार और अनोखा लुक. जनता ये देखने के लिए बेकरार थी कि आखिर डायरेक्टर श्रीकांथ ओडेला ने फिल्म 'दसरा' के बाद, नानी के साथ और क्या नया सिनेमा बनाया है. बीते दिन उनकी नई फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज भी हुई, और पहले ही दिन तेलुगू स्टार ने अपने स्टारडम के दम पर बड़ी ओपनिंग ले ली. 

सम्बंधित ख़बरें

the-paradise-review
Review: नानी की पैराडाइज है असली सिरदर्द! इसे देख होगा अफसोस
savithri-sreedharan-death-news
‘सुडानी फ्रॉम नाइजीरिया’ की जमीला अम्मा नहीं रहीं, सावित्री श्रीधरन का निधन
Raaka sets guinness world record
राका का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम, आखिर क्यों मिला ये खिताब?
Vidya Balan Jailer 2
'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ धमाल मचाएंगी विद्या बालन, पहला लुक आउट
Atlee recalls working with Shahrukh Khan and CM Vijay
विजय को छोड़ थामा शाहरुख का हाथ, एटली के फैसले से नाराज थे CM?

सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, नानी की द पैराडाइज ने फर्स्ट डे नेट 34.65 करोड़ रुपये कमा डाले. रिलीज से एक दिन पहले, फिल्म के पेड प्रीव्यू शो भी तेलुगू स्टेट में रखे गए थे, जहां इसकी कमाई काफी तगड़ी हुई थी. पेड प्रिव्यूज से फिल्म ने नेट 11.60 करोड़ रुपये कमा लिए थे. नानी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 46.25 करोड़ की ओपनिंग ली है. वहीं ग्रॉस कलेक्शन 54.90 करोड़ रहा. ये एक्टर के करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस ओपनिंग भी है. 

Advertisement

दुनियाभर में गूंजा द पैराडाइज का नाम

नानी की आखिरी फिल्म दसरा, जो साल 2023 में आई थी उसने बॉक्स ऑफिस पर 22.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. उसका लाइफटाइम कलेक्शन 81.93 करोड़ था. अब उनकी नई फिल्म ने दसरा के लाइफटाइम का आधा कलेक्शन आराम से कर लिया है. वर्ल्डवाइड भी नानी की द पैराडाइज ने धूम मचाई है. दुनियाभर में इसने 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 74.90 करोड़ हो गया है. 

फिल्म द पैराडाइज की बात करें, तो इसे क्रिटिक्स और ऑडियंस से ज्यादातर नेगेटिव रिव्यू मिले हैं. सवाल फिल्म की कहानी पर उठ रहे हैं, लेकिन नानी के काम की जमकर तारीफ हो रही है. अब देखना है कि क्या नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ से द पैराडाइज के कलेक्शन पर कोई बड़ा डेंट पड़ेगा या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    वोट चोरी के आरोपों पर बढ़ा सियासी घमासान. अखिलेश यादव की PDA यात्रा, देखें बड़ी खबरें |
    CEC ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी का हमला, बीजेपी ने किया पलटवार |
    लाल रंग और चमक देखकर न धोखा खाएं! सेब मीठा है या फीका? इन 5 आसान ट्रिक्स से तुरंत करें पहचान |
    शनि का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन, 9 अक्टूबर से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत! |
    जूनागढ़ में 6 साल की बच्ची को उठा ले गया तेंदुआ, CCTV में कैद घटना |
    स्लीपर बस के बाद ग्रेटर नोएडा की पेंट फैक्ट्री में भीषण आग, जलकर खाक हुईं कई गाड़ियां |
    1400000 स्क्वायर फीट एरिया, 7 किमी लंबे गलियारे... ये है द‍ुन‍िया का सबसे बड़ा हॉस्टल, जहां रहते हैं US नेवी के ट्रेनी |
    यूक्रेन के कीव और खारकीव पर रूस का बड़ा हमला, देखें दुनिया आजतक |
    'चंद्रशेखरन का री-अपॉइंटमेंट पूरी तरह वैध', नोएल टाटा के सवालों पर TATA Sons ने दिया जवाब |
    पति चिकन लेकर आया, घर में पत्नी से हो गया झगड़ा... नशे में कर दी मारपीट, 6 साल की बेटी की मौत
    Advertisement